Более семи тысяч военнослужащих ВСУ попали в капкан у Оскольского водохранилища - Марочко
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
Подразделения ВСУ оказались заблокированы в районе Оскольского водохранилища из-за медлительности командования ВСУ. Такое мнение 12 ноября высказал военный эксперт из Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко
"В результате успешных действий ВС РФ украинские боевики были вынуждены оставить более выгодные рубежи и позиции и отступить к Оскольскому водохранилищу. Однако несвоевременный приказ командования вооруженных формирований Украины о начале мероприятий по переброске сил и средств на левый берег водоема привел к тому, что группировка, составляющая от семи до десяти тысяч военнослужащих, лишилась безопасных путей отхода", - заявил Марочко.
Он добавил, что на протяжении последних двух недель Киев предпринимает попытки деблокировать подразделения, которые оказались заблокированы у водохранилища, однако эти усилия не принесли желаемого результата из-за точных и современных ударов со стороны российских военных.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин отметил, что ВСУ не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России.
"Я уже неоднократно говорил, что ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению. Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России", - сказал собеседник издания, добавив, что все, на что сейчас способен киевский режим - это бегство и уничтожение собственной армии.
Читайте интервью ветерана СВО Евгения Линина полностью: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку.
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка и Волченка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.