https://ukraina.ru/20241112/1058831293.html

Более семи тысяч военнослужащих ВСУ попали в капкан у Оскольского водохранилища - Марочко

Более семи тысяч военнослужащих ВСУ попали в капкан у Оскольского водохранилища - Марочко - 12.11.2024 Украина.ру

Более семи тысяч военнослужащих ВСУ попали в капкан у Оскольского водохранилища - Марочко

Подразделения ВСУ оказались заблокированы в районе Оскольского водохранилища из-за медлительности командования ВСУ. Такое мнение 12 ноября высказал военный эксперт из Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко

2024-11-12T11:43

2024-11-12T11:43

2024-11-12T11:43

новости

россия

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

генштаб

украина.ру

всу

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0c/1058824958_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_03993359090e67d1227876687e3724bc.jpg

Он добавил, что на протяжении последних двух недель Киев предпринимает попытки деблокировать подразделения, которые оказались заблокированы у водохранилища, однако эти усилия не принесли желаемого результата из-за точных и современных ударов со стороны российских военных.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин отметил, что ВСУ не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России."Я уже неоднократно говорил, что ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению. Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России", - сказал собеседник издания, добавив, что все, на что сейчас способен киевский режим - это бегство и уничтожение собственной армии.Читайте интервью ветерана СВО Евгения Линина полностью: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка и Волченка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.Еще по теме: ВС РФ продвигаются на фронте: в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию.

https://ukraina.ru/20241106/1058676145.html

россия

луганская народная республика

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру, всу, вс рф