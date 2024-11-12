Перерезают последнюю дорогу: стало известно, что происходит в Курахово - 12.11.2024 Украина.ру
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Перерезают последнюю дорогу: стало известно, что происходит в Курахово
Перерезают последнюю дорогу: стало известно, что происходит в Курахово - 12.11.2024 Украина.ру
Перерезают последнюю дорогу: стало известно, что происходит в Курахово
Продвижение российских сил на Кураховском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) практически не оставляет ВСУ шансов, так как вскоре останется лишь один коридор для выхода из Курахово. Об этом 12 ноября сообщила "Военная хроника"
2024-11-12T12:12
2024-11-12T12:12
новости
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андрей марочко
александр сырский
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В восточной части города украинские подразделения уже бросили свои укрепления в районе железнодорожной станции Роя, отмечают авторы издания. Это значит, что как только ВС РФ пройдут перекресток Запорожского проспекта и улицы Урожайной, у ВСУ "останется ровно один коридор" для выхода из города - через трассу Н-15.Ранее стало известно, что российские военные вошли в восточную часть Курахово, а главком ВСУ Александр Сырский признал, что положение украинских войск на этом участке фронта "остается тяжелым".Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что ситуация на Украине столь плоха, что украинские электрики даже демонтировали на запчасти ТЭЦ в Курахово, чтобы отремонтировать другие станции."На фоне приближения холодов украинские власти делают все возможное для восстановления работы ГЭС и ТЭС, в том числе занимаются "каннибализацией собственных энергетических объектов" на Донбассе", - уточнили в WSJ.Российские эксперты обратили внимание на другое обстоятельство: тот факт, что в жертву киевский режим принес именно Кураховскую ТЭЦ, говорит о том, что ВСУ уже готовы сдать город.Параллельно военный эксперт из Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ оказались заблокированы в районе Оскольского водохранилища из-за медлительности командования ВСУ."В результате успешных действий ВС РФ украинские боевики были вынуждены оставить более выгодные рубежи и позиции и отступить к Оскольскому водохранилищу. Однако несвоевременный приказ командования вооруженных формирований Украины о начале мероприятий по переброске сил и средств на левый берег водоема привел к тому, что группировка, составляющая от семи до десяти тысяч военнослужащих, лишилась безопасных путей отхода", - заявил Марочко.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка и Волченка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Еще по теме: ВС РФ продвигаются на фронте: в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию.
https://ukraina.ru/20241102/1058586072.html
https://ukraina.ru/20241111/1058808689.html
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курахово
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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, андрей марочко, александр сырский, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Перерезают последнюю дорогу: стало известно, что происходит в Курахово

12:12 12.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" на Краснолиманском участке фронта
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Продвижение российских сил на Кураховском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) практически не оставляет ВСУ шансов, так как вскоре останется лишь один коридор для выхода из Курахово. Об этом 12 ноября сообщила "Военная хроника"
В восточной части города украинские подразделения уже бросили свои укрепления в районе железнодорожной станции Роя, отмечают авторы издания. Это значит, что как только ВС РФ пройдут перекресток Запорожского проспекта и улицы Урожайной, у ВСУ "останется ровно один коридор" для выхода из города - через трассу Н-15.
"Ситуация для ВСУ из тяжелой постепенно перерастает в критическую. Похоже, что все идет к оставлению Курахово и отступлению", - резюмировала "Военная хроника".
Ранее стало известно, что российские военные вошли в восточную часть Курахово, а главком ВСУ Александр Сырский признал, что положение украинских войск на этом участке фронта "остается тяжелым".
ВС РФ обеспечили безопасное проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
2 ноября, 12:43
"И вот уже - здравствуй, Курахово": ВС РФ освободили Кураховку и ПершотравневоеРоссийские военные освободили Першотравневое (Первомайское) в Харьковской области и Кураховку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию 2 ноября подтвердили в Минобороны РФ
Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что ситуация на Украине столь плоха, что украинские электрики даже демонтировали на запчасти ТЭЦ в Курахово, чтобы отремонтировать другие станции.
"На фоне приближения холодов украинские власти делают все возможное для восстановления работы ГЭС и ТЭС, в том числе занимаются "каннибализацией собственных энергетических объектов" на Донбассе", - уточнили в WSJ.
Российские эксперты обратили внимание на другое обстоятельство: тот факт, что в жертву киевский режим принес именно Кураховскую ТЭЦ, говорит о том, что ВСУ уже готовы сдать город.
- РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Вчера, 15:45
Полная каннибализация: Киев взорвал дамбу под Курахово и разбирает местную ТЭС - СМИВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить продвижение российских войск. Такое сообщение 11 ноября опубликовал телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны". Канал уточняет, что вода уже начала затапливать ближайшие населенные пункты, однако официального подтверждения этой информации нет
Параллельно военный эксперт из Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ оказались заблокированы в районе Оскольского водохранилища из-за медлительности командования ВСУ.
"В результате успешных действий ВС РФ украинские боевики были вынуждены оставить более выгодные рубежи и позиции и отступить к Оскольскому водохранилищу. Однако несвоевременный приказ командования вооруженных формирований Украины о начале мероприятий по переброске сил и средств на левый берег водоема привел к тому, что группировка, составляющая от семи до десяти тысяч военнослужащих, лишилась безопасных путей отхода", - заявил Марочко.
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
11:43
Более семи тысяч военнослужащих ВСУ попали в капкан у Оскольского водохранилища - МарочкоПодразделения ВСУ оказались заблокированы в районе Оскольского водохранилища из-за медлительности командования ВСУ. Такое мнение 12 ноября высказал военный эксперт из Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка и Волченка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Еще по теме: ВС РФ продвигаются на фронте: в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию.
 
НовостиКураховоРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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