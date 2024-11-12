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Перерезают последнюю дорогу: стало известно, что происходит в Курахово

Перерезают последнюю дорогу: стало известно, что происходит в Курахово - 12.11.2024 Украина.ру

Перерезают последнюю дорогу: стало известно, что происходит в Курахово

Продвижение российских сил на Кураховском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) практически не оставляет ВСУ шансов, так как вскоре останется лишь один коридор для выхода из Курахово. Об этом 12 ноября сообщила "Военная хроника"

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В восточной части города украинские подразделения уже бросили свои укрепления в районе железнодорожной станции Роя, отмечают авторы издания. Это значит, что как только ВС РФ пройдут перекресток Запорожского проспекта и улицы Урожайной, у ВСУ "останется ровно один коридор" для выхода из города - через трассу Н-15.Ранее стало известно, что российские военные вошли в восточную часть Курахово, а главком ВСУ Александр Сырский признал, что положение украинских войск на этом участке фронта "остается тяжелым".Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что ситуация на Украине столь плоха, что украинские электрики даже демонтировали на запчасти ТЭЦ в Курахово, чтобы отремонтировать другие станции."На фоне приближения холодов украинские власти делают все возможное для восстановления работы ГЭС и ТЭС, в том числе занимаются "каннибализацией собственных энергетических объектов" на Донбассе", - уточнили в WSJ.Российские эксперты обратили внимание на другое обстоятельство: тот факт, что в жертву киевский режим принес именно Кураховскую ТЭЦ, говорит о том, что ВСУ уже готовы сдать город.Параллельно военный эксперт из Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ оказались заблокированы в районе Оскольского водохранилища из-за медлительности командования ВСУ."В результате успешных действий ВС РФ украинские боевики были вынуждены оставить более выгодные рубежи и позиции и отступить к Оскольскому водохранилищу. Однако несвоевременный приказ командования вооруженных формирований Украины о начале мероприятий по переброске сил и средств на левый берег водоема привел к тому, что группировка, составляющая от семи до десяти тысяч военнослужащих, лишилась безопасных путей отхода", - заявил Марочко.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка и Волченка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Еще по теме: ВС РФ продвигаются на фронте: в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию.

https://ukraina.ru/20241102/1058586072.html

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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, андрей марочко, александр сырский, вооруженные силы украины, вс рф