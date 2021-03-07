3 марта 2020-года в Черновцах был зафиксирован первый случай COVID-19 в стране. Потом этот город стали называть «украинский Ухань», но и спустя год эпидемическая ситуация тут остаётся неблагоприятной

В «красную» зону могут попасть ещё несколько областей региона

В среду, 3 марта, Западная Украина отметила грустную годовщину: ровно год назад в Черновцах был зафиксирован первый в регионе и на всей Украине случай заболевания COVID-19. Об этом на брифинге в Киеве вспомнил и глава Минздрава Максим Степанов. Напомню, тогда соседи заболевшего потребовали у властей поместить в карантин также его жену, которая находилась в изоляции в своей квартире. Толпа, собравшаяся у подъезда женщины, пригрозила, что в случае отказа выполнять их требования, они начнут перекрывать дороги. Во время срочного брифинга в Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) заявили, что жену больного черновчанина отвезли на обсервацию. Она не заболела, а её муж выздоровел уже 20 марта 2020 года. «Тут тебе не Львов»: любитель Майдана попал под раздачу в одесском трамвае © Odessa Online

А по состоянию на 5 марта 2021-го на Украине произошли изменения в карте адаптивного карантина в связи с эпидемией коронавируса. В частности, Хмельницкая область перешла в «оранжевую» карантинную зону. В этой же зоне, как и ранее, находятся Закарпатская, Тернопольская и Львовская области, а две области Западной Украины по прежнему «красные» — Ивано-Франковская и Черновицкая. Однако уже в ближайшие дни ситуация может измениться.

Так, 4 марта, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал во время эфира ток-шоу «Право на власть», что Закарпатская область является самой близкой к «красной» зоне карантина, поскольку там самый большой показатель по загруженности коек с кислородом. Министр отметил, что отправит на Закарпатье кого-то из заместителей на инспекцию, поскольку «мы видим по динамике, что эта область ближе всего, чтобы зайти в красный уровень эпидопасности».

Как сообщают украинские СМИ, заседание Государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором планируют принять решение о введении «красного» уровня эпидемической опасности в Закарпатской области может состояться в субботу, 6 марта. В таком случае ограничения вступят в силу с понедельника, 8 марта. Директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный заявил 5 марта, что область необходимо срочно ввести в «красную» карантинную зону. По его мнению, в противном случае в регионе может произойти коллапс медицинской системы. Ранее такое же требование высказал главврач Закарпатской областной больницы Юрий Яцына. Вакцинация на Украине: Минздрав сообщил о первых «неблагоприятных событиях» © РИА Новости, Павел Львов | Перейти в фотобанк

Не исключают перехода в «красную» зону и в Тернопольской области. Начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко заявила 5 марта, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в области напряжённая. «Мы пересекли порог заболеваемости ОРВИ. Поэтому в первую очередь необходимо придерживаться карантинных мер и вакцинироваться» — отметила чиновница.

Чиновники и известные личности показывают пример вакцинирования

Как сообщила координатор прививочной кампании в Тернопольской области, заместитель директора центра общественного здоровья Мария Павельева, пока в область поступило 16 тысяч доз индийской вакцины CoviShield, которыми в первую очередь прививают медиков. Из чиновников о своей вакцинации пока сообщил только мэр райцентра Чертков Владимир Шматько.

А вот на Львовщине и Закарпатье уже вакцинировались губернаторы. Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сделал это в областном лабораторном центре, написав после этого в Facebook: «Только что вакцинировался против COVID-19 — чтобы защититься от коронавируса и показать безопасность вакцины AstraZeneca/Covishield. А также — продемонстрировать свою государственническую позицию». Максим Козицкий отметил, что после вакцинации чувствует себя хорошо. Как пояснил глава ОГА, своим примером вакцинации от коронавируса он присоединился к опровержению мифов о некачественной вакцине и вреде от нее, «которые распространяют представители некоторых партий» — явно намекая на Петра Порошенко, который в Верховной Раде назвал индийскую вакцину «дерьмом». «Вакцина всех не спасет»: премьер призвал украинцев не тешить себя иллюзиями © Facebook, Денис Шмигаль

В тот же день, 5 марта, вакцинировался и глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, причём сделал он это в компании ректора Ужгородского национального университета Владимира Смоланки, лидер рок-группы Rock-H Виктора Янцо, телеведущего Золтана Вайды и певицы Марины Полончак. 4 марта вакцинировался мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, а вице-губернатор Черновицкой области Наталия Гусак сделала прививку ещё 3 марта. При этом в пятницу она публично призвала «авторитетных буковинцев, активистов» последовать её примеру.

В Черновцах, таким образом, пытаются сбить волну протестов предпринимателей против карантинных ограничений, которые проходят под зданием ОГА чуть ли не каждый день. Так, 1 и 3 марта его пикетировали торговцы местного «Калиновского рынка», которым запретили работать, хотя формально правилами «красной зоны» это не предусмотрено. При этом самая критическая ситуация у тех, кто взял под реализацию товар, ориентированный на 8 марта. А 5 марта под стенами Черновицкой ОГА из-за введения жесткого карантина протестовали представители ресторанного бизнеса. На анонсированную заранее акцию протеста пришли около сотни человек, которые требовали разрешить их заведениям работать во время карантина.

Избирательной кампании на Прикарпатье карантин не помеха

Через три недели, 28 марта, состоятся довыборы депутатов Верховной Ради по двум мажоритарным округам, один из которых, под номером 87, находится в Ивано-Франковской области. Центром округа является городок Надворная, мэр которой Зиновий Андрийович и освободил место в парламенте после местных выборов. В округе №87 зарегистрировались 15 кандидатов, фаворитом же считается директор и совладелец курорта «Буковель» Александр Шевченко, депутат ВР двух предыдущих созывов.

Он ранее входил во фракцию БПП, но на фоне ухудшения отношений между Петром Порошенко и Игорем Коломойским (именно в его бизнес-орбиту и входит «Буковель») вышел из фракции. На выборах-2019 Шевченко баллотировался от партии УКРОП (также имеет отношение к группе «Приват»), но де-факто считался техническим кандидатом, работая в интересах Зе-команды. Ныне же Шевченко в случае победы войдёт в группу «За будущее» — она, как и одноимённая партия, считается одним из активов Коломойского и его партнёра Игоря Палицы в торгах с президентом. Вакцина за новые земли? Шутка про "Спутник V", которая может парализовать Словакию © Пресс-служба партии "Обычные люди" | Пресс-служба партии "Обычные люди" | Перейти в фотобанк

Сейчас Шевченко агитирует, широко задействуя благотворительные фонды (свой и Игоря Палицы): отчитывается в ремонте дорог, очистке русел карпатских речек, закупке книг в сельские библиотеки и т.д. А местные СМИ пишут об организованных Шевченко бесплатной детской лыжной школе, также бесплатных поездках школьников в «Буковель» на Рождество, и регулярном посещении кандидатом храмов. Последний пункт даже вызвал негативную реакцию со стороны греко-католического духовенства.

В борьбе с самым рейтинговым кандидатом используются все методы, в том числе — регистрация клонов Шевченко. В последний день регистрации кандидатов по 87 округу (чтобы невозможно было оспорить их регистрацию) документы в ЦИК подали ещё два Александра Шевченко (один из них полный тезка, включая отчество). Это может стоить директору «Буковеля» от 0,5% до 3% голосов, считают политтехнологи. Кроме этого, болезненный удар по его кампании явно нанесёт введение американских санкций против Игоря Коломойского. Это даст возможность конкурентам обвинить Шевченко если не в антигосударственной деятельности, то уж точно в недостаточном патриотизме.

Записные патриоты воюют между собой за место в парламенте

Именно на турбо-патриотизме построена кампания Василия Вирастюка («Слуга народа»), Руслана Кошулинского («Свобода») и особенно — Маруси Зверобой («Европейская солидарность»). Пока что все они отстают от лидера: согласно результатам опроса группы «Рейтинг», опубликованным 25 февраля, в округе лидирует Александр Шевченко, которого поддерживают 42,8% тех, кто определился и принял бы участие голосовании. Руслана Кошулинского поддерживают 21,4%, Василия Вирастюка — 15,8%, а Марусю Зверобой — 8,1%.

В поддержку последней в округ подтянулась «тяжёлая артиллерия». В минувший уикенд в Надворную и Яремче прибыл лидер «Европейской солидарности» (ЕС) Пётр Порошенко, который передал больницам этих городов 6 кислородных концентраторов. Порошенко призвал прикарпатцев 28 марта 2021 года поддержать «нашу Марусю», и отметил, что нужно не просто отдать свой голос за кандидата от ЕС, но и заявить о своем нежелании дальше жить в таких условиях. После таких слов Маруся Зверобой подошла к Петру Порошенко и склонила свою голову ему на плечо, а потом даже назвала экс-президента папой, что вызвало общий хохот. Вакцина за новые земли? Шутка про "Спутник V", которая может парализовать Словакию © Пресс-служба партии "Обычные люди" | Пресс-служба партии "Обычные люди" | Перейти в фотобанк

При этом главным конкурентом Зверобой в националистической нише является Руслан Кошулинский. Экс-вице-спикер парламента в ходе агитации старается соблюдать приличия, тем более, что он «свой» в округе — долго жил в местном селе Биткив, а в Надворной родились обе его дочери. А вот соратница Кошулинского по «Свободе» Ирина Фарион разгоняла в Facebook рассказ добровольца «Правого сектора»* Назария Мудрого о том, что Марусю на фронте называли «Манькой Облигацией» за якобы присвоение гуманитарной помощи для бойцов. Также в Надворной распространяют листовки против Зверобой с лозунгом «Наша парашютистка» — как пародию на главный месседж её агиткампании «Наша несгибаемая».

Однако самым эпатажным кандидатом в округе является политик с другой стороны Карпат — выдвиженец «Партии венгров Украины» (КМКС) Иосиф Резеш. В бытность главой управления по делам национальностей и религий Закарпатской ОГА он не стеснялся критиковать дискриминационные «языковые» законы, принятые при Петре Порошенко. Сегодня в официальных документах ЦИК Резеш фигурирует как советник главы «Общества венгерской культуры Закарпатья» — то есть Василия Брензовича, который вынужден был покинуть Украину, опасаясь ареста. Кроме того, Резеш был одним из организаторов благотворительного фонда КМКС в закарпатском селе Сюрте, в котором новоизбранный сельсовет на первом заседании спел гимн Украины, а после — венгерскую национальную молитву (она же государственный гимн Венгрии). Учитывая настроения жителей Прикарпатья, такой кандидат может увеличить явку националистического электората. Однако кому именно достанутся его голоса, пока прогнозировать сложно.