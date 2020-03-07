Главной темой в регионе остаётся коронавирус, и после первого подтверждённого заболевшего в Черновцах ситуация усугубилась. На этом фоне назначение галичанина премьер-министром практически не заметили

Во вторник, 3 марта, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объявил, что первый в стране случай заболевания коронавирусом подтверждён в Черновцах. Заболевший мужчина вернулся из Италии, где они с женой путешествовали. После того, как граждане вернулась в Украину, они самоизолировались. А спустя два дня у мужчины обнаружили симптомы коронавируса. Мужчина был доставлен в больницу, определенную управлением Минздрава в Черновицкой области. Симптомы у черновчанина появились 28 февраля (это был его день рождения), госпитализация состоялась 29 февраля, а вечером в понедельник, 2 марта, — подтвержден коронавирус.

По словам Ляшко, все биологические материалы и образцы отправили в вирусологическую лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Лондоне. Врачи начали работать с людьми, с которыми контактировал зараженный, в том числе с пограничниками и таможенниками, которые оформляли его авто на границе. Ляшко отметил, что таких людей немного и у местных вирусологов есть их список. «Никаких экстремальных или чрезвычайных событий не произошло. Мы работаем в обычном штатном режиме. Мы пребываем в той же фазе развития эпидемии, когда мы говорим, что у нас регистрируют одиночные случаи завезенной коронавирусной инфекции. У нас есть чёткий алгоритм, что мы делаем дальше», — добавил Ляшко. Украинский эксперт рассказал, как коронавирус подыгрывает демократам в президентской гонке США © REUTERS, JCS/Mike Blake | REUTERS, JCS/Mike Blake | Перейти в фотобанк

Но «экстремальные и чрезвычайные события» начались в Черновцах уже вечером 3 марта: соседи заболевшего потребовали у властей поместить в карантин также его жену, которая находилась в изоляции в своей квартире. Толпа, собравшаяся у подъезда женщины, пригрозила, что в случае отказа выполнять их требования, они начнут перекрывать дороги. Во время срочного брифинга в Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) заявили, что жену больного черновчанина отвезли на обсервацию. «Мы женщину забрали. Она нервничает и уставшая. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Так же для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали», — сказала журналистам заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук. Женщину отправили в изолятор местного военного госпиталя, никаких симптомов заболевания у неё до сих пор нет. Её муж в ходе лечения чувствует себя неплохо, у него кашель и температура 37,6.

5 марта областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций признала регистрацию случая коронавируса локальной чрезвычайной ситуацией на региональном уровне. В связи с этим в Черновцах и Черновицкой области планируется введение вынужденных противоэпидемических мероприятий, запрет массовых мероприятий, концертов, конференций, спортивных событий и приостановка учебного процесса. В частности, во всех учебных заведениях, кроме детских садов, на территории области, в том числе и в Черновцах, приостановлен процесс обучения с 6 до 22 марта включительно. Решение о продлении ограничительных мер будет приниматься ближе к 22 марта в зависимости от ситуации.

В общественном транспорте, а также на вокзалах, рынках, супермаркетах и во всех местах массового скопления людей противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия будут проводиться в усиленном режиме. Выполнение противоэпидемических мероприятий будут контролировать рейдовые группы. Подобные меры предпринимаются и практически во всех соседних областях, хотя подтверждённых случаев коронавирусом больше нет. Постоянно госпитализируют новых людей с подозрением, однако у них в основном диагностируют различные формы гриппа.

Правда, не исключено, что после кадров разъярённой толпы в Черновцах многие люди с симптомами заболевания просто не обращаются к врачам. На брифинге 5 марта губернатор Черновицкой области Сергей Осачук заявил: «Уже есть последствия психоэмоционального возмущения соседей семьи, в которой человек инфицирован коронавирусом, а жена оставалась в самоизоляции дома. Это привело к тому, что имеем случаи у нас, когда люди испытывают симптомы заболевания и имеют страх обратиться за помощью к врачам, имеют переживания, что если это станет известно, то могут быть для них негативные последствия со стороны соседей». Коронавирус оставил жителей Житомирской области без развлечений и праздников © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

«Мы когда с мужем утром прочитали новости об этом пикете у дома жены заразившегося — первое, о чем подумала, пора паковать чемоданы. Я людей боюсь, а не коронавируса», — рассказала журналистам журнала «Фокус» жительница Черновцов Анна Зозуля. — «Ещё вчера я почти гордилась нашими земляками, не стали как в Санжарах бунтовать, а сегодня вот понимаю — рано радовались, этот коронавирус видимо поражает не легкие, а мозг. Стыдно очень». А тернопольские СМИ сообщили 6 марта, что трёхлетняя девочка с кашлем стала объектом травли пассажиров общественного транспорта Тернополя. Кстати, в этом городе 3 марта привлекли к административной ответственности мужчину, который сообщил медикам об инфицировании коронавирусом. Как выяснилось, он сделал это, чтобы к нему поскорее приехала скорая помощь.

Стоит отметить, что организатором протестов против соседки в Черновцах оказалась… врач черновицкой поликлиники. Женщина могла узнать данные о том, что у её соседа подтверждён коронавирус, благодаря своему месту работы. 6 марта сотрудники Черновицкого отдела полиции составили в отношении неё административный протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

На упомянутом брифинге Сергей Осачук также призвал людей с симптомами болезни не обращать внимания на возможную реакцию соседей и идти к врачам при необходимости, об этом же постоянно говорят чиновники в других областях. Однако подобным призывам явно не следовали двое жителей Ровенской области, которые 5 марта умерли в Ровенской областной больнице от осложнений пневмонии. В обоих случаях врачи заявили, что причиной смерти стало слишком позднее обращение за помощью. А вот госпитализированный в инфекционное отделение студент первого курса Черновицкого медуниверситета, который приехал к родителям в Ровно, пока вне опасности. «Это студент, вернувшийся домой с учебы. Он болел, но сознательная там семья, и они сразу на горячую линию сообщили об этом случае», — рассказал заместитель начальника Ровенского областного управления здравоохранения Олег Вивсянык. Медики инфекционного отделения уже отобрали у парня анализы и отправили их в лабораторию Центра общественного здоровья в Киеве. Есть ли у студента коронавирус — станет известно в ближайшее время.

Кстати, тест-систем для быстрого определения коронавируса нет пока ни в регионах, ни на Украине вообще. По словам Сергея Осачука, их должны привезти в Киев 12 марта, и сразу же отправить в Черновцы. При этом чиновник добавил, что даже при наличии тест-систем в Черновцах, анализы всё равно нужно будет дополнительно направлять в Киев, чтобы исключить возможность ошибки. Именно поэтому образцы черновчанина, у которого коронавирус подтверждён вирусологической лабораторией Центра общественного здоровья Минздрава, отправили на повторную проверку в лабораторию в Лондоне, — потому что положительный результат должны установить дважды. До конца будущей недели ожидают тест-системы и во Львове, об этом заявил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

В областях Западной Украины продолжают выделять дополнительные средства на мероприятия по противодействию коронавирусу. Так, Черновицая ОГА выделила 4 миллиона гривен, Львовская — зарезервировала сразу 25 миллионов, из которых 7,5 уже направлены в областную инфекционную больницу, областной центр общественного здоровья и областной центр экстренной помощи — для закупки оборудования и средств защиты.

Кстати, защитных масок в свободной продаже практически ни в одной области Западной Украины уже нет, а местные коммерсанты хотят на этом заработать — как поднимая цены на маски, так и планируя вывоз их в соседние страны, где вследствие обнаружения больных коронавирусом население также сметает их с прилавков аптек. Так, 5 марта Закарпатье во время патрулирования возле границы с Румынией пограничники обнаружили пять полиэтиленовых мешков, в которых были упакованы 3,65 тысяч одноразовых медицинских масок. Они изъяты и будут переданы в медицинские учреждения области.

На фоне нарастания паники у населения и истерии в местных СМИ, которые пытаются придумать заголовок поярче и сообщают об очередном госпитализированном, как будто речь идёт о сводках с театра боевых действий, почти незамечнным прошёл в регионе тот факт, что 4 марта впервые в истории независимой Украины премьер-министром страны стал галичанин, уроженец Львова Денис Шмыгаль. Причём его считают «своим» как во Львове, где он родился, вырос и много лет работал (в том числе и в ОГА, где его заметили в Киеве и даже включили в «кадровый резерв» Виктора Януковича в 2012-м), но и в Ивано-Франковской области, губернатором которой он был не так давно. Гончаренко назвал часть тела Зеленского, на которой у президента вырос «коронавирус» © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Кстати, перед этим Шмыгаль был одним из топ-менеджеров компании Рината Ахметова ДТЭК, владеющей «регионообразующей» Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. За день до голосования Верховной Рады, когда кандидатура Шмыгаля уже была формализована, ему и Ахметову передали «привет» из Брюсселя: Секретариат Энергетического сообщества Европейского Союза сообщил, что начал рассматривать жалобу на злоупотребление доминирующим положением Бурштынской ТЭС. «Предположительно, ДТЭК значительно сокращает импорт электроэнергии из Словакии в энергоостров Бурштынской ТЭС, не используя купленные им трансграничные пропускные мощности. Тем самым он создает дефицит электроэнергии, доступной для продажи на рынке на сутки вперед (РСВ), и в то же время, предлагает больше электроэнергии на балансирующем рынке, где цены выше», — говорится в сообщении Энергосообщества. Возможно, именно это стало причиной того, что место министра энергетики в правительстве Шмыгаля пока вакантно.

Хотя в целом отношение к Шмыгалю в родном Львове положительное, часть мажоритарцщиков от этой области проголосовали против его назначения на пост премьер-министра. Естественно, все эти депутаты являются членами фракции Петра Порошенко «Европейская Солидарность», которая почти в полном составе была против Шмыгаля, в том числе такие известные львовяне, как экс-губернатор Синютка, экс-спикер ВР Парубий, бывшие первый вице-премьер Кубив и бывший директор Института национальной памяти Вятрович.

Кстати, «накопать» что-либо интересное на Шмыгаля пока так и не удалось. Согласно декларации, он «подкаблучник», живёт в доме жены площадью 216 квадратных метров, причём супруга ездит на старом Land Rover. У семьи также несколько земельных участков (общей площадью чуть больше гектара), и 235 тысяч долларов наличными. Правда, львовские журналисты обвинили нового премьера, что тот скрыл от декларирования договор ипотеки на 103,4 тысячи долларов на строительство дома площадью 189,1 квадратных метра.

Напомню, что до назначения премьер-министром Денис Шмыгаль занимал должность вице-премьера и министра по развитию общин и территорий, который занимался административно-территориальной реформой. Ныне эту работу продолжит уроженец Харькова Алексей Чернышов, который последние месяцы был губернатором Киевской области. При этом конфликты, связанные с «децентрализацией», на Западной Украине не утихают. К примеру, 3 марта Львовскую ОГА пикетировали несколько жителей окружающих областной центр сёл, не желающих включения в состав Львова (кстати, именно в одном из этих сёл находится недостроенный дом Шмыгаля).

Киевские власти пытаются не допустить объединения областей Западной Украины, и проводят совещания относительно нового административно-территориального деления страны и полномочий регионов по «кустовому» методу. К примеру, на публичную дискуссию «Конституционное обеспечение децентрализации на Украине — 2020» 4 марта в Черновцах пригласили также представителей Ивано-Франковской области, а на аналогичное мероприятие днём ранее во Львове приехали чиновники и депутаты из Волынской и Закарпатской областей.

Но Черновицкую и Львовскую области на минувшей неделе тесно связал… львовский мусор. 3 марта депутаты городского совета Хотина Черновицкой области отправили в отставку и мэра города Николая Головлёва, и секретаря городского совета. Сделано это было в ответ на решение горисполкома, проголосованное под давлением уже экс-мэра, о приёме на городскую свалку мусора из других регионов Украины, и доставку в Хотин нескольких грузовиков с мусором из столицы Галичины.

Галичину же на минувшей неделе объединила 70-я годовщина ликвидации командующего Украинской Повстанческой Армии (УПА*), бывшего гитлеровского офицера Романа Шухевича. Мероприятия по этому случаю прошли только во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, хотя УПА* действовала также на Буковине и Волыни. В Ивано-Франковске возле памятника Шухевичу состоялось театрализованное «вече», на котором реконструкторы изобразили присягу членов ОУН*-УПА*. В Тернополе прошли десятые спортивно-патриотические соревнования на «Кубок Шухевича», а его память на специальном заседании почтили депутаты Тернопольского областного совета. А в селе Белогорща под Львовом, где и был убит Шухевич, прошли панихида и митинг, в котором принял участие заместитель главы Львовской ОГА Иван Собко. Чиновник заявил, что «хлопцы, которые ныне защищают нашу землю на Востоке и не только, являются последователями Романа Шухевича». «Каждый из нас, каждый, кто считает себя украинцем, должен не только словом, но и конкретными делами вести наше государство вперёд, и делать всё от нас зависящее для его светлого будущего», — добавил чиновник.

Правда, у нынешних наследников Шухевича, как и у реальных подчинённых командующего УПА*, лучше всего получается бороться с мирным населением. 12-летнего мальчика с Волыни, который победил на песенном конкурсе в Лондоне, местные националисты уже несколько дней обливают грязью. Максим Ткачук из Турийского района победил в трёх номинациях и соревновался с представителями 23 стран мира, но на малой родине его встретили с осуждением. Дело в том, что конкурс был приурочен 75-й годовщине победы во Второй мировой войне, его проведение поддерживало посольство РФ, а мальчик спел песню «Смуглянка» и выступил в советской гимнастёрке и пилотке. Теперь местные «свободовцы» называют его «агентом русского мира», в подконтрольных СМИ и соцсетях призывают СБУ заняться мальчиком и его семьёй. При этом Максим живёт без родителей, его воспитывают тётка и бабушка. Они уже заявили, что отныне песен на русском языке в репертуаре Максима не будет, но волну хейтерства этим сбить так и не удалось.

* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ