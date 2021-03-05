5 марта в парламентской газете «Голос Украины» был опубликован закон, который расширяет полномочия и.о. министра энергетики Юрия Витренко до уровня полноценного главы ведомства

Витренко отказалась платить за коммуналку и призвала украинцев следовать ее примеру © rudenko.kiev.ua

С этого дня Витренко сможет распоряжаться выделенными министерству бюджетными средствами и проводить кадровые назначения, чего раньше он делать не мог.

Теперь его кандидатура на должность министра может выноситься на голосование Верховной Рады сколько угодно раз, невзирая на предыдущие отрицательные голосования.

17 декабря Верховная Рада отказалась назначать Витренко первым вице-премьером — министром энергетики. Второе голосование за его кандидатуру 28 января также закончилось неудачей.