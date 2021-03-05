Стороны конфликта в Донбассе повышают ставки, но к военному наступлению в регионе никто не готов по разным причинам, отмечают политические эксперты

В начале марта 2021 года, как утверждают российские эксперты и политики, ситуация в Донбассе снова ухудшилась.

«На сегодняшний день мы видим эскалацию конфликта, со стороны ВСУ все чаще применяются минометы различных калибров и, как следствие, с каждым днём растет количество поврежденных домов, объектов инфраструктуры, зафиксированы ранения среди мирных жителей», — заявил представитель ДНР в минской контактной группе Алексей Никаноров.

А руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».

Борис Грызлов: Киев провоцирует военную эскалацию в Донбассе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.

Стоит ли ожидать нового витка войны в Донбассе, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Силового сценария не будет?

Информация о состоянии дел в Донбассе крайне противоречивая: кто прав, кто виноват, разобрать сложно, отмечает директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

Но то, что перемирие действительно висит на волоске и может в любой момент закончиться, это тревожная тенденция, подчёркивает эксперт. В то же время перемирие — это временная категория, и оно должно закончиться либо миром, либо новым витком противостояния.

Эксперт прогнозирует, что Украина не будет использовать чисто силовой сценарий по Донбассу.

«Если будет только силовой сценарий, то Украина может потерять поддержку со стороны европейских государств. В любом случае силовой сценарий — это нарушение Минских договорённостей, выход Украины из Минских договорённостей и конец «нормандской четверки», — заявил Бондаренко.

Он напомнил классическое изречение: «война — последний довод королей», а еще не все доводы исчерпаны. Кость Бондаренко: Перемирие в Донбассе висит на волоске © РИА Новости, Нина Зотина

Согласия между сторонами нет

Одна из главных проблем конфликта в Донбассе — разность позиций сторон, говорит директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Украина согласна на полное замораживание конфликта без политического решения, а Россия, частично Германия и Франция настаивают, что полностью заморозить этот конфликт на длительное время не удастся, и рано или поздно обострение снова возникнет.

«То, что мы сейчас наблюдаем (вал заявлений и обострение ситуации на фронте), — это маркер и результат тупика в политической части переговоров.

А с другой стороны — это и есть формат переговоров, когда стороны пытаются занять более бескомпромиссную позицию и запугать друг друга, чтобы исходя из их позиций велись переговоры», — пояснил политолог.

Эксперт добавил, что стороны повышают ставки, и это повышение ставок, к сожалению, имеет все шансы перерасти в полноценное обострение в Донбассе.

В целом, по мнению Бортника, экономическое взаимодействие Украины с Крымом и Донбассом — это наиболее очевидный путь возвращения этих территорий в состав Украины. Руслан Бортник: У всех участников донбасского конфликта присутствует двоемыслие и троедействие © Facebook, Ruslan Bortnik

«Власти блефуют»

Украинская власть не планирует наступления в Донбассе, считает политический эксперт Кирилл Молчанов. По его словам, идёт «скорее информационное прикрытие отсутствия прогресса по урегулированию».

«За последний год нет реального выполнения парижского коммюнике. От Минских соглашений украинское руководство открытым текстом отказывается.

Для того чтобы оправдать отсутствие прогресса по урегулированию, начали говорить о возможных провокациях и эскалациях, сняв с себя ответственность за отсутствие мира», — заявил политолог.

Кирилл Молчанов: Украина надеется, что Байден займёт жёсткую позицию по Донбассу © Facebook, Кирилл Молчанов Байденом.

«Зеленский его попытается склонить поучаствовать в новом переговорном формате по Донбассу или в «Крымской платформе», чтобы Байден отстаивал украинские интересы», — сказал эксперт.

Молчанов убеждён: единственный реальный сценарий для нынешней украинской власти — продолжать нынешнюю политику ни войны, ни мира в надежде на то, что внешняя конъюнктура изменится, и если не Штаты, то Франция и Германия будут более склонны к пересмотру «нормандского формата» и Минских соглашений.

«Отвергая Минские соглашения в том виде, в котором они есть, Зеленский за два года так и не смог наработать «мирный план Зеленского» со своими инициативами», — заявил политолог.