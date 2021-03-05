Украинские «активисты» запустили в сторону Крымского полуострова воздушные шарики, к которым привязали желто-блакитный прапор с написанными на нем пожеланиями для крымчан. Есть ли среди них пожелания умереть от жажды или забыть родной русский язык, не сообщается

Не рассказывают об особенностях этноцида на Украине или водной блокады и на специально созданном для вещания на Крым и Донбасс украинском телеканале «Дом». Он предназначен для другого — психологической обработки жителей утраченных в 2014 году территорий. Как сказано в описании телеканала на ютуб-канале, его главная цель — «возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины в повестку дня граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, утверждение в них мысли о неотвратимости скорейшего возвращения украинской власти и законности в эти регионы».

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Задачи телеканала абсолютно прикладные и с нескрываемым пропагандистским подтекстом — ради разложения противостоящей стороны: «Крымчанин-дончанин, перехотти на нашу сторону, ффф нашем плену тебя будут карашо кормить!» Собственно, содержимое немногим отличается от заявленной цели — программы телекомпании слащавые до тошноты, верноподданные до лживости.

«Новости Украины»: в Незалежной все хорошо и созидательно (про чудовищные экономические проблемы — полное молчание); программа «На самом деле»: Россия скоро развалится под тяжестью собственных углеводородов (что излагают московские либералы), или рассуждения от бывалых прохвостов, вроде Леонида Кравчука. Так, в программе от 3 марта Леонид Макарович поведал, что украинцы радуются закрытию киевских оппозиционных телеканалов: «Люди поддерживают закрытие оппозиционных каналов, потому что люди всё видят и всё понимают».

Крымский эксперт объяснил, за что на самом деле украинские каналы убрали с полуострова © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Зато предлагаются сериалы, дурновкусие которых зашкаливает даже для этого специфического жанра. Подозреваю — закупили по откатам, в здравом уме такое не транслируют. Хотя, будем честны, это болезнь не только украинских телеканалов.

Много просмотров подобная продукция не приносит, что видно по счётчикам в социальных сетях. Потому — для увеличения потенциальной аудитории — «Дом» начал спутниковое вещание. «1 марта мы начали вещание через спутник Astra, а также увеличили количество передатчиков аналогового и цифрового сигнала вдоль линии соприкосновения в Донбассе, — сообщается на официальном сайте телеканала. — Благодаря этому "Дом" видят почти все города временно оккупированных территорий. Нам поступают сообщения от жителей Донбасса и Крыма. Они отмечают, что спутниковый сигнал качественный, "картинка" на экранах замечательная».

«Сегодняшний день — это настоящий прорыв в речи телеканала "Дом", — подчёркивает журналист телеканала Алексей Мацука. — Это заслуга всей нашей многочисленной команды. Это заслуга и наших зрителей, у которых есть запрос на получение объективной информации об Украине, мире и жизни в оккупации. На информацию, которую подают на языке мира, без агрессии».

Что-то я не понял про язык мира. А как же реклама коллег с «5 канала» в киевском метро: «Включай украинский. Москалей это бесит!» — с портретом телеведущей Янины Соколовой? Или «это другое», не для Крыма и Донбасса?

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Как сказала генеральный директор вещателя Юлия Островская, «утром "запустились" — а днем уже получили массу положительных отзывов. Своими эмоциями наши земляки, которые сегодня находятся за линией столкновения на Донбассе, во временно оккупированном Крыму, делятся через сообщения в мессенджерах, телефонные звонки. Очень понравились слова мужчины из Донецка: "Сегодня "Дом" пришёл в мой дом. И таким гостям я всегда рад». В общем, восторг и ликование.

С другой точки зрения, капля даже дефицитной воды точит камень. Профессиональный уровень телеканала не слишком высок — вполне обычное провинциальное вещание, но и совершенству нет предела. Уже сейчас можно заметить, что прикладные программы (например, различные юридические консультации) набирают заметно больше просмотров. Взаимосвязи регионов сохраняются — и людей действительно интересуют правила проезда границ, тонкости законодательства, особенности конкретных жизненных ситуаций. Вопрос: почему необходимую информацию они должны черпать из грязного колодца?

В широком смысле вопрос стоит даже иначе. Почему, когда есть огромная необходимость системно охватить касающуюся миллионов людей украинскую проблематику, до сих пор нет соответствующего вещателя? Речь не об эпизодическом освещении проблемы по российским каналам, а о полноценном телеканале, рассчитанном именно на украинскую аудиторию, доносящем до неё интересующую именно её информацию. Неужели вещание на арабские страны из Москвы можно успешно организовать, а на Украину нельзя?

Необходимость в системном информационном освещении российско-украинских отношений (в том числе и на украинском языке) существует реально — и внутри самой Украины есть огромный запрос на информацию, и Крым с Донбассом тоже нуждаются в общем понимании ситуации. Эту информационную нишу стремятся занять украинский телеканал «Дом» и другие пропагандистские ресурсы, типа «Крым. Реалии».

Русский Донбасс заявил о себе как об исконно российской территории © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

А ведь именно в России имеется колоссальный опыт вещания на иные страны, именно здесь уже производится (хотя пока и разрозненно) огромное количество программ, которые могут быть интересны украинскому зрителю. Здесь волею судеб оказались тысячи бывших жителей Украины — от прославленных земляков до политической оппозиции. Многие из них — хорошо известные на Украине журналисты (например, Кирилл Вышинский, Владимир Скачко, Сергей Веселовский), эксперты (в частности, Владимир Корнилов, Евгений Копатько, Ростислав Ищенко), авторитетные политики (скажем, Николай Азаров).

И необязательно срывать всех с места: достаточно унифицировать, подтянуть до единого уровня уже имеющиеся программы, заполнить имеющиеся тематические лакуны, ввести в сетку вещания просветительские фильмы по украинской тематике (а их — настоящее изобилие), обеспечить доставку сигнала через возможности интернета и социальных сетей, спутниковое и трансграничное вещание. Вопрос лишь в организации самого телевизионного процесса — для чего нужны решения и воля.

Разумеется, не всё так просто, но если с аналогичной задачей смогли справиться киевские господа, то даже неловко говорить о куда больших возможностях Москвы. Главное — понимать: каждый вложенный в контрпропаганду рубль сохраняет бесценную человеческую жизнь, которая может быть утрачена на поле настоящей битвы. А если ничего не делать, то и кровавой драки не избежать — причём с непредсказуемым развитием событий. Поменьше шапкозакидательства, побольше дела.