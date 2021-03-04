Гигантская задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги будет продолжать расти. Виной тому тарифная политика украинского правительства. Власть окончательно затягивает тарифную удавку, и украинцы просто не в состоянии платить по счетам

Парадокс: доходы населения Украины в прошлом году прекратили расти из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, но это не помешало правительству отпустить коммунальные цены и тарифы в свободное плавание.

В апреле 2020 года впервые с марта 2016-го реальная зарплата украинцев уменьшилась на 0,5% по сравнению с 2019 годом из-за низкой деловой активности и меньшего спроса на рабочую силу. А средняя номинальная заработная плата в апреле всего за месяц упала на 8,9%. Резкое увеличение объемов социальной помощи — коронавирусная доплата к пенсиям и их ежегодная индексация — не имели значительного положительного влияния на доходы населения, признали в Национальном банке Украины. Кризис платежей за ЖКХ: что будут забирать у украинцев за долги © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец декабря прошлого года достигла рекордной суммы в 73,6 млрд гривен (220 млрд руб.). Только за декабрь долги выросли на 7,5 млрд гривен. Больше всего украинцы задолжали за природный газ, а также за отопление и горячую воду. Что касается реструктуризации долгов за ЖКУ, то в декабре было заключено 4,2 тыс. договоров о погашении задолженности на общую сумму всего лишь 31,1 млн грн (82,7 млн руб.).

Судебная статистика

На Украине долги за коммунальные услуги пока не являются основанием для выселения из жилья, но на недвижимость должника могут наложить арест. Процедура проста. Компания, которой задолжали за коммунальные услуги, идет в суд и, получив судебный приказ или исковое производство, обращается в исполнительную службу или к частным коллекторам. И те уже начинают принудительное взыскание долга. Если сумма задолженности должника за жилищно-коммунальные услуги превысила 20 минимальных зарплат — на сегодня это 100 000 грн (265 тыс. руб.), — исполнитель вправе наложить арест на единственное жилье такого должника. Если долг меньше ста тысяч, то он погашается за счет другого имущества неплательщика.

Если потребитель вовремя не платит за коммунальные услуги, предприятие, предоставляющее услуги, может начать начислять пеню. Но процент там невелик, не выше 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. Кроме того, общий размер пени не может превышать 100% общей суммы долга.

В начале марта украинское аналитическое издание Opendatabot опубликовало статистику о росте задолженности населения за ЖКХ, а также о количестве дел, возбужденных по факту неплатежей. За прошлый год на Украине открыли 342 232 дела против граждан за долги по коммуналке. По сравнению с 2019 годом количество таких дел выросло на 50%. Больше всего украинцы задолжали предприятиям, которые поставляют тепло. Лишат жилья и пути за границу. На Украине решили жёстко бороться с должниками за услуги ЖКХ © Украина.ру/Стрингер

Новые тарифы — новые долги

Четыре года, с 2017 по 2020, суммы в платежках росли, но медленно (от 4 до 1%, за исключением 2019 года, когда цены выросли на 17%). Однако если посмотреть в пересчете на процент, который составляла плата за коммунальные услуги от дохода семьи, то этот показатель стабильно снижался от 18,9% до 16,1%.

2021 год для украинцев начался с существенного подорожания коммуналки. С 1 января в стране выросла для населения цена на газ, электроэнергию, отопление и холодную воду. В итоге даже за скромную двухкомнатную квартиру придется платить на 700-800 гривен (1860-2126 руб.) в месяц дороже.

На Украине с августа 2020 года нет единой цены на газ для населения. Цену устанавливает компания, с которой потребитель заключил контракт на поставку газа. Традиционно в отопительный сезон цены на газ повышаются из-за высокого спроса. В среднем цены на газ для населения, предложенные поставщиками в январе 2021 года, колебались от 7,22 грн до 10,80 грн (от 19,2 до 28,7 руб.) за кубический метр.

Еще одна графа в платежке предусматривает плату за доставку газа, стоимость ее устанавливает Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В каждом регионе Украины цена разная. С 1 января 2021 года этот тариф вырос почти вдвое для 42 облгазов. В среднем по стране стоимость услуги составила около 2 грн за кубометр вместо 1,2 грн, как было прошлом году. Тарифы за распределение по всей стране в среднем выросли на 40%.

Цены на газ — главный индикатор для тарифа на тепловую энергию, которую производят теплоэлектростанции. В структуре тарифа ТЭЦ стоимость газа составляет около 80%. Поэтому вслед за ростом цен на поставку и распределение "голубого топлива" регулятор должен пересматривать тариф на тепло и горячую воду. Так, с 1 января цены на тепло для 23 ТЭЦ по всей стране выросли на 5,5-50% в зависимости от области. Однако гигакалории подорожали везде — средневзвешенный тариф на тепло составляет 1121,7 грн/Гкал (2981 руб.). Кличко успокоил киевлян по поводу роста тарифов на ЖКХ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Резкий рост цен вызвал волну недовольства среди украинцев — начались протесты. 19 января правительство снизило цену на газ до 6,99 грн (18,6 руб.) за куб. м по всей стране. НКРЭКУ снизила тарифы на распределение газа для 14 компаний. Максимальный тариф составит 1,79 грн (4,76 руб.) за кубометр. Правительство также договорилось с местными властями не поднимать тарифы на тепло и горячую воду. Но такие расценки будут действовать только до конца карантина или до конца отопительного сезона.

Последние четыре года на Украине бытовые потребители платили за электроэнергию по двум тарифам: первые 100 кВт-ч за месяц — по 90 копеек/кВт-ч (2,4 руб.), а все, что выше, — по 1,68 грн/кВт-ч (4,5 руб.). В среднем, по данным Министерства энергетики, население платило в 2020 году за электроэнергию около 1,04 грн/кВт-ч (2,8 руб.). Это почти в три раза меньше, чем за этот ресурс платит бизнес. Разница в ценах и долги на энергорынке в 50 млрд грн (132 млрд руб.) вынудили Кабмин сократить льготы для домохозяйств. С 1 января правительство фактически ввело единый тариф на электричество для населения на уровне 1,68 грн/кВт-ч. Эта цена будет действовать до 31 марта 2021 года.

Традиционно тарифы на поставку и водоотвод холодной воды на Украине пересматриваются каждый год. По данным Ассоциации водоканалов Украины, стоимость электроэнергии занимает 40% в себестоимости услуг на поставку и водоотвод для населения. Из-за роста цен на электроэнергию НКРЭКУ повысила цены на холодную воду для домохозяйств с 1 января 2021 года примерно на 19%. Больше всего тарифы на воду поднялись в пяти городах: Николаеве (+25,2%), Полтаве (+21,7%), Луцке (+19,1%), Кропивницком (+18,3%) и Херсоне (+18,2%). Средняя цена по стране — около 23,6 грн за кубометр воды (без НДС).

Только четверть украинцев «потянут» новые тарифы

Межевич объяснил разницу в оплате ЖКХ в России и Белоруссии © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

При этом украинцы категорически отказываются понимать причины повышения тарифов: 91% опрошенных не поддерживают это решение власти, и только 6% согласны с озвученными причинами, а 3% не определились в этом вопросе.

Но у украинской власти есть рецепт, как стимулировать украинцев расплачиваться по долгам. За коммунальные долги хотят вычитать деньги из зарплат, социальных выплат и выселять из квартиры. Исполняя обязательства перед МВФ, депутаты от «Слуги народа» внесли соответствующий законопроект и лоббируют его принятие. Благодаря их инициативе теперь у каждого украинца есть шанс быстро потерять квартиру и прочее имущество.