Во вторник, 2 марта, украинским народным избранникам пришлось явиться на работу немного пораньше, чтобы ознакомиться с нововведением в Верховной Раде - сенсорной кнопкой. По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, такая кнопка сделает невозможным голосование за отсутствующих депутатов, так называемое «кнопкодавство»

«На прошлой неделе была завершена работа и проведено тестирование для того, чтобы ввести в действие систему сенсорной кнопки в зале Верховной Рады. Она работает, прошла проверку… и с этой пленарной недели мы уже сможем использовать ее во время голосования. Со следующего пленарного заседания мы сможем продемонстрировать систему, которая не позволит применять кнопкодавство в стенах ВР», — заявил Разумков.

В сессионном зале также установили дополнительные камеры, которые должны следить за процессом голосования.

Депутатам ограничат право на голосование — Разумков © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк Даниил Гетманцев также уточнил, что датчики сенсора считывают обычное прикосновение, а не по биометрии, но для голосования необходимо будет использовать обе руки. Как только начинается голосование, депутат прикладывает пальцы к сенсорам по обе стороны монитора. И пока не закончилось время голосования, отпускать сенсорные кнопки нельзя.

Проще говоря, суть системы в том, чтобы занять «шаловливые» руки депутатов на всё время голосования, не позволяя им бегать между креслами и нажимать кнопки своих коллег.

«Поскольку у нас нет четвероруких депутатов, то это точно снимет вопрос неперсонального голосования», — говорит спикер парламента Дмитрий Разумков.

Депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко, комментируя нововведение, допускает, что отныне украинским народным избранникам придется голосовать еще и хвостом.

«Если очень хочется проголосовать за соседку, но понимаете, чем, ногой можно, можно хвостом, как кенгуру, ну какие другие варианты — не знаю», — поделился своими версиями Гончаренко.

Не секрет, что многие народные избранники предпочитают проводить время на тропических курортах, одновременно «голосуя» в Киеве за законопроекты и поправки. К тому же значительная часть депутатского корпуса — крупные бизнесмены, которым мандат нужен лишь для депутатской неприкосновенности, а основным местом работы для них является офис их компании.

С помощью «кнопкодавства» принимались многие важные законопроекты, включая, например, открытие рынка земли. Весной прошлого года этот закон был принят с рядом нарушений, как утверждали некоторые оппозиционные депутаты. Депутаты от «Оппозиционной платформы» и «За будущее» обращались в Конституционный суд с требованием признать голосование неконституционным. Например, депутат Александр Колтунович утверждал, что при обсуждении поправок по подсчетам в пленарном зале находилось только 126 народных депутатов, при этом на местах физически отсутствующих депутатов в пультах системы для голосования находились их карточки, и поправки отклонялись более чем 200 голосами.

В декабре прошлого года парламент рассматривал законопроект о лишении депутатов полномочий за «неперсональное голосование». Однако, как заявил Разумков, Конституционный суд посчитал такую меру неконституционной.

На Украине предлагают новый способ борьбы с «кнопкодавами» в парламенте © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

Рекорд по ловкости рук (за наибольшее количество нажатых кнопок во время одного голосования) принадлежит депутату прошлого созыва Андрею Иванчуку из «Народного фронта». Он успевал проголосовать за пятерых отсутствующих коллег сразу.

Техническое решение проблемы голосования за отсутствующих депутатов можно было реализовать много лет назад, но тогда ряд критически важных законопроектов просто не приняли бы. Сенсорная кнопка, например, уже давно была установлена в Киевском горсовете. Мэр Киева Виталий Кличко в феврале лично ознакомил Разумкова с принципом действия сенсорной кнопки, в чем ряд политических экспертов увидели признаки сближения двух политиков.

Telegram-канал «Легитимный» считает, что успешное противодействие «кнопкодавству» даст ряд политических бонусов Разумкову, у которого есть далеко идущие планы. «Если данное позорное явление исчезнет из парламента, то спикер получит определенные политические дивиденды, что особенно важно в контексте слухов о его далеко идущих политических амбициях, связанных с новым проектом. Для Офиса президента потребуется постоянная мобилизация депутатов, чтобы они «физически» присутствовали в зале», — сообщает «Легитимный».

Депутат от «Батькивщины» Алексей Кучеренко считает, что ничего радикально не поменяется в работе парламента, а лоббистские законы будут приниматься все равно.

«Сенсорная кнопка не сделает революции в качестве законотворческого процесса. Такие же лоббистские законы будут проталкивать с помощью сенсорной кнопки. Это уже скорее нужно было выполнить обещание, о котором говорят лет 15. Сейчас выполнили. Если бы на старте наказали первых кнопкодавов от «Слуги народа», лишили бы одного человека мандата, на этом все бы это закончилась. Это такая чудесная забава, но революции в законотворческом процессе она точно не сделает», — говорит депутат.

Спикер Разумков управляет Радой с помощью шифров - СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Гройсман, на тот момент спикер парламента, объяснял в интервью ВВС задержку с запуском системы тем, что ее легко обмануть, а также отсылками на нехватку средств.

«Технические средства — это десятки и десятки миллионов гривен. Сейчас мы не можем себе этого позволить… Вопрос неперсонального голосования должен решаться не только и не столько техническими средствами. Любую систему можно обойти, и это, кстати, показало тестирование системы сенсорной кнопки», — говорил Гройсман, предложив вместо этого разработать кодекс депутатской этики.

В прошлом при тестировании сенсорной кнопки украинские депутаты сами продемонстрировали разные ухищрения. В предыдущей версии системы «Рада» кнопки для обеих рук находились неподалеку друг от друга. Депутаты с длинными пальцами ухитрялись дотягиваться до двух кнопок пальцами одной руки, а затем, растянувшись, двумя пальцами другой руки — до пульта отсутствующего соседа. Кроме того, народные избранники успевали заклинить сенсорные кнопки в нажатом состоянии обычными зубочистками. Некоторые избранники также просто залепляли нажатые кнопки жевательной резинкой.

Каждый раз систему приходилось совершенствовать, кнопки раздвигать, чтобы депутаты не дотягивались «шаловливыми ручками». И каждый раз доработка требовала миллионов гривен. Вполне возможно, народные избранники найдут способ и в этот раз обмануть хитроумную машину. И в определенные моменты, например, когда речь идет об удовлетворении требований западных партнеров, на эти ухищрения снова закроют глаза.