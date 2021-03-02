Очередную семью украинских дипломатов поймали на контрабанде. Причём на этот раз речь идёт не только о давно привычных сигаретах, но также о сотнях тысяч долларов наличными и 16 килограммах золота

Понедельник, 1 марта 2021 года, стал чёрным днём для украинской дипломатии. Во-первых, скончался Анатолий Зленко, первый глава Министерства иностранных дел Украины времён независимости, который возглавлял МИД Украины в 1990-1994 годах и с 2000 по 2003 год, а также был представителем Украины при ООН. Во-вторых, действующий глава киевской дипломатии Дмитрий Кулеба сообщил об очередном задержании двух контрабандистов, по совместительству — сотрудников посольства Украины в Варшаве.

Контрабанда под дипломатическим прикрытием

«Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем — их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто с Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий. Обоих сотрудников я немедленно отозвал из заграничной командировки. В ближайшие пару часов все формальности по этому вопросу будут завершены», — написал Дмитрий Кулеба в Facebook в понедельник утром. Кулеба заподозрил сотрудников посольства в коррупции © Facebook, Dmytro Kuleba

При этом глава МИД скромно умолчал о нескольких важных моментах. Во-первых, министр не уточнил, что его подчинённые пытались вывезти 140 тысяч долларов США, 67,2 тысячи евро, 11,6 тысячи польских злотых, 16 кг изделий из золота (на сумму 15 миллионов гривен) и 8826 блоков сигарет (на 1,5 миллиона гривен по ценам чёрного рынка).

Во вторых, в упомянутом «служебном авто», микроавтобусе с украинскими дипломатическими номерами, было не два подчинённых Кулебы, а три. Кроме водителя посольства Украины в Польше и атташе консульского отдела этого посольства в салоне находился один из секретарей представительства МИД Украины в Ужгороде. Также там был ещё один отставной сотрудник посольства Украины в Польше, отец упомянутого атташе консульского отдела, и сотрудник Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (бывший департамент СБУ) в Закарпатской области.

Микроавтобус был задержан 28 февраля в пункте пропуска «Ягодин» на украинско-польской границе в Волынской области. Первой об этом ещё вечером в воскресенье сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы, которая подчеркнула, что задержание «грузового транспортного средства, которое пыталось перевезти в Евросоюз большое количество валюты, золота других материальных ценностей» произвели представители Государственного бюро расследований (ГБР) в сотрудничестве с другими правоохранительными органами. Однако никаких подробностей о контрабанде озвучено не было, потому-то утром в понедельник Кулеба и поспешил заявить, что лично принял решение об официальном отзыве сотрудников посольства из долгосрочной загранкомандировки — то есть пока об увольнении с должностей, а не с дипломатической службы.

«Убеждён, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход „не выносить сор из избы". Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре», — пафосно написал Кулеба. Министр пообещал, что МИД будет «полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых мы ожидаем быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела».

Сначала обстоятельства дела прояснило ГБР, сообщив вышеприведённую информацию о размерах контрабанды, а также о количестве и служебном статусе перевозивших её людей.

При этом в бюро прямо заявили: его следователи считают, что в попытку контрабанды были вовлечены «более чем два человека». А через час уже СБУ сообщила, что её оперативники задокументировали: участники операции «перемещали через государственную границу Украины валюту, золото и подакцизные табачные изделия за счёт использования дипломатических привилегий и иммунитетов». «Прекращение противоправной деятельности осуществлялось совместно с территориальным управлением ГБР в городе Львове, под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона», — отметили в СБУ. СБУ и МВД в борьбе за наследство Зеленского © из открытых источников

Очередная семья «дипломатов» и контрабандистов

Пока что официально не названо имя ни одного человека из находившихся в микроавтобусе с контрабандой, но как минимум двух из них можно установить со 100%-ной точностью. На сайте посольства Украины в Польше есть только один атташе консульского отдела — это Назар Богданович Зинь. Служит он в диппредставительстве не первый год — к примеру, в июне 2017-го Назар Зинь встречал первых «безвизовых» граждан Украины в аэропорту Варшавы и комментировал это событие украинским СМИ. При этом в структуре МИД Украины Назар Богданович работал и во времена «преступного режима Януковича» — по крайней мере, в приказе министра иностранных дел Климкина от ноября 2014-го о проведении люстрационной проверки Назар Зинь упоминается как «атташе».

Нужно отметить, что свою должность Назар фактически получил из рук отца, Богдана Михайловича Зиня, который много лет — и вплоть до 2016-го — работал в посольстве Украины в Польше неким «главным специалистом». Сложно сказать, в чём именно состояла его специализация, — к примеру, во время работы в Генконсульстве Украины в Стамбуле в 1999-м Зинь-старший именовался просто «механиком», — однако связей для назначения сына на весьма хлебную должность вполне хватило. Плюс свою роль явно сыграл тот факт, что Богдан Зинь «перешёл на сторону Евромайдана» ещё 3 февраля 2014 года, став одним из подписантов соответствующего «Обращения украинских дипломатов».

Первым же этот документ подписал посол по особым поручениям Андрей Дещиця, позже глава МИД Украины (прославившийся пением матерных частушек под посольством РФ в Киеве), а ныне — посол Украины в Польше. Кстати, на сайте посольства до сих пор нет никакой информации о задержании его действующего и бывшего сотрудников. Молчат о попытке контрабанды и мейнстримные польские СМИ, явно ожидая отмашки своего МИДа. Ведь всего неделю назад глава польской дипломатии Збигнев Рау вместе с Дмитрием Кулебой разместили в брюссельском издании Politico статью с призывом к Джо Байдену остановить «Северный поток – 2» — а тут очередное подтверждение того, что Украина является failed state… Контрабанда сигарет «съела» миллиарды бюджета Украины © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Кадры и тут решают всё

Понятно, что после сообщений об очередной «дипломатической контрабанде» не только СМИ, но и советники Кулебы сразу же вспомнили подобный случай, произошедший 21 мая 2016 года на КПП «Лужанка» на украинско-венгерской границе. Тогда муж первого секретаря посольства Украины в Словакии Оксаны Лищишин в автомобиле с дипломатическими номерами пытался переместить через границу почти 60 тысяч пачек сигарет. Причём пограничникам и таможенникам он представил письмо за подписью своей жены о том, что в автомобиле перевозится дипломатический груз, который согласно Венской конвенции не подлежит контролю. Позже стало известно, что Сергей Лищишин совершил через границу десятки рейсов, вероятно, с контрабандой.

Сразу после инцидента Оксана Лищишин была отозвана в Киев, и МИД начал служебное расследование в отношении дипломата-контрабандистки, а в июне 2016 года был уволен и посол Украины в Словакии Олег Гаваши. Однако уволить саму Лищишин с дипломатической службы удалось только в конце сентября 2016-го. При этом уголовной ответственности она так и не понесла, поскольку оригинал упомянутого письма с её подписью загадочным образом исчез из материалов дела — осталась только ксерокопия. Более того, по слухам, Оксана Лищишин даже угрожала подать на МИД в суд «за клевету». Вряд ли в нынешнем случае с попыткой перемещения контрабанды в Польшу возможно подобное развитие ситуации, но Кулеба явно решил перестраховаться.

На самом же деле «дипломатических семей» с различным криминальным уклоном на берегах Днепра хватает. Так, первого посла Украины в Чехии, писателя Романа Лубкивского, все годы службы в Праге преследовали скандалы, связанные с украинской дипломатической недвижимостью. А его сына Маркияна во время пребывания в статусе посла Украины в Хорватии местные СМИ называли причастным к трафику украинских проституток в эту балканскую страну.

Но если упомянутый Маркиян Лубкивский хотя бы имеет гуманитарное образование и владеет иностранными языками, то ныне в структуры МИД приходят люди со специфическими «корочками» и опытом работы. К примеру, с октября 2020 года представительство Министерства иностранных дел Украины в Ужгороде возглавляет Мирослав Денис — дипломированный ветеринар, бывший заместитель директора Закарпатской региональной лаборатории Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, а до того — торговец молочными продуктами и яйцами. Является ли он родственником руководителя консульского отдела посольства Украины в Польше Оксаны Денис — пока выяснить не удалось.