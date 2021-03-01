Министр отметил, что инцидент произошел накануне. Сотрудники посольства пытались выехать на служебном автомобиле.
«Случай для МИД вопиющий. Убежден, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход "не выносить сор из избы". Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре», — написал Кулеба.
По его словам, сотрудники отозваны из долгосрочной загранкомандировки. Они уволены. Против них начнут дисциплинарное расследование в отношении выявленных фактов. Кулеба пообещал, что расследование будет тщательное и быстрое.
Это уже не первый подобный случай. В 2016 году прокуратура Закарпатской области возбудила дело против сотрудников посольства Украины в Словакии, которые пытались вывезти из Украины контрабандные сигареты.