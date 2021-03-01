Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отозвал двух сотрудников украинского посольства в Польше, которые пытались вывезти из Украины валюту, золото и контрабандные сигареты. Об этом 1 марта Кулеба написал в Facebook

«Эту страну погубит коррупция». За что Евросоюз зол на Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Случай для МИД вопиющий. Убежден, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход "не выносить сор из избы". Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре», — написал Кулеба.

По его словам, сотрудники отозваны из долгосрочной загранкомандировки. Они уволены. Против них начнут дисциплинарное расследование в отношении выявленных фактов. Кулеба пообещал, что расследование будет тщательное и быстрое.

Это уже не первый подобный случай. В 2016 году прокуратура Закарпатской области возбудила дело против сотрудников посольства Украины в Словакии, которые пытались вывезти из Украины контрабандные сигареты.