В конце февраля 2021 года американский телеканал CNN составил список из 20 лучших супов различных мировых культур. Третье место в нем занял борщ. В статье он назван украинским блюдом

«Кусочки нежной свеклы плавают в рубиново-красном бульоне для супа, который любят в Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, щедро приправленный ложкой сметаны, — это далеко не просто свекольный суп», — говорится в статье.

Отмечается, что борщ иногда приписывают русской кухне, но это утверждение горячо оспаривают на Украине. В статье напомнили, что украинские повара начали кампанию с целью внести борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Также в двадцатку попали нигерийский суп банга, грузинский харчо, французский буйабес, испанский гаспачо, вьетнамский фо бо, американский гамбо, японский рамен и другие.

Битва за борщ



Кухни стран бывшей Югославии не только одни из самых вкусных в мире, но и одни из объединяющих. Серб, словенец, хорват, босниец, македонец или черногорец вряд ли будут спорить о том, чьим именно блюдом являются чевапчичи или чевапи: сербским, боснийским или чьим-то еще. Донецкий борщ в российско-украинском конфликте

К сожалению, учиться подобному отношению у местных стремятся не все приезжие. Переехавшая в Словению украинка Инна Демченко еще в 2019 году решила переучить словенцев, а заодно и хорватов. Ее возмутила этикетка на банке с борщом в одном из магазинов Словении. На ней было написано «русский суп».

«Прошу всех украинцев Словении, Украины и мира отозваться и выставить у себя на странице хештег или на английском, или на словенском, или на языке страны, в которой вы проживаете! Не будьте равнодушными, ведь речь идет о нашей культуре и идентичности! Украина подала заявку в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и мы должны получить это признание и защитить наш борщ! Эта кража и ложь, что борщ является «русским супом с красной свёклой», является постыдной, и мы должны остановить все это вместе! Прошу поддержать эту инициативу! Это очень важно!» — обратилась она к подписчикам группы «Украинцы в Хорватии» в Facebook.

Предложенный ею флешмоб мигом подхватили украинские интернет-СМИ, а затем и телевидение. На канале «UA:Перший», который финансируется за государственный счет, вышел сюжет с призывом к украинцам поддержать флешмоб и доказать всему миру, что борщ на самом деле исключительно украинское блюдо.

А принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому телеканал «1+1» и вовсе выпустил ряд сюжетов, в котором отслеживал рост популярности флешмоба «Борщ — наш», а также приводил слова экспертов в защиту украинской версии происхождения блюда.

Но как это часто бывает в подобных спорах, украинцы забыли или намеренно не упомянули о русских корнях этого блюда.

Что значит «борщ»?

Украинские эксперты оговариваются — они не знают, откуда произошло название их национального блюда.

«У нас нет точного указания на происхождение слова «борщ». Есть несколько версий», — отмечала в комментарии «1+1» уже после начала флешмоба историк Елена Брайченко.

И тут у русских более сильные позиции. Ведь еще в XVI веке в книге «Домострой» рассказывается о растении «борщ», из которого и надлежит делать похлебку.

«А подле тына, около всего огороду, где крапива ростет, тут борщу насеяти; и с весны его варити щи и разведёной борщ делати, и того в торгу не купиш и нужному, Бога ради, даш, ино спасение», — гласят строки из раздела, посвященного огородничеству и садоводству.

Говоря современным русским языком, автор «Домостроя» советует сажать борщ (так в старину называли борщевик сибирский, который не стоит путать с заполонившим сегодня российские просторы борщевиком Сосновского), чтобы потом из него варить щи и квасить. Хоррор об украинцах, кормящих детей «кровавым» борщом, сняли в Бразилии © film16.zagonka.tv

«Русский борщ — похлебка из молодых побегов и листьев борщевика, о нем писал автор «Домостроя» на рубеже XVI-XVII веков. Кроме борщевика в борщ добавляли и традиционные русские квашения, например квашеную свеклу. Украинский борщ чаще готовится именно со свеклой, но уже без добавок дикоросов», — пояснял в 2016 году в комментарии «Еде» русский кулинар Максим Сырников.

За год до этого он написал обширную статью «Борщ», где рассказал о корнях этого русского блюда и о его различии с украинским вариантом.

Остается лишь добавить, что варили на Руси борщ не только из листьев борщевика, но и из листьев свеклы, как квашеных, так и свежих. Более того, за квашеной свеклой позже и закрепилось название «борщ». Так, в «Толковом словаре великорусского языка» Владимира Даля указывается: «БОРЩ м. квашеная свекла; род щей, похлебка из свекольной кваши, на говядине и свинине или со свиным салом. Растение Acanthus или Heracleum (sphondylium et sibiricum), борщевник, пучки, бодран, роженец, опаль, вонючка, коего стебли едят сырьем; болячешная трава».

Иными словами, в русском языке слово «борщ» существует давно и однозначно связано с кулинарией.

50 оттенков алого, или Чей борщ?

В XIX веке в русских кулинарных книгах появляются рецепты и малороссийского борща. Эта разновидность отличается добавлением свиного сала. Именно такие рецепты можно встретить в книге 1844 года «Новейший русский опытный практический повар» и в книге 1860 года «Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян», составленной Николаем Маркевичем. По иронии судьбы именно рецепт из последней книги показывали на телеканале «1+1», отстаивая исключительную «украинскость» борща. «Борщ наш!». Патриотический пиар во время чумы © CC0, Pixabay

Сейчас даже украинские повара и эксперты в кулинарии признают: в самой стране существует столько разновидностей борща, что впору говорить об отдельных блюдах, а не о разновидностях одного. В некоторых регионах в борщ добавляют кильку, кое-где — сушеную грушу или чернослив, где-то — вишневый сок, клюкву. Есть борщи и с фасолью или болгарским перцем.

А ведь есть еще рецепты белорусского, кубанского или московского борща. Уж Москву-то украинцы вряд ли могут назвать своей землей.

Если возвращаться на Балканы, то тут можно вспомнить о слове «чорба», которым не только на Балканах, но и в Румынии, Молдавии и Турции называют густые супы, значительную часть жидкой доли которых может составлять квас. Чорба не совсем суп. Так, в меню в Черногории можно встретить пункты «рыбный суп» и «рыбная чорба». В первом случае вы получите что-то похожее на уху, во втором — густую наваристую рыбную похлебку. При этом ни одна из вышеуказанных стран не бежит в ЮНЕСКО с требованием признать чорбу исключительно своим достоянием.

Но украинские патриоты, особенно любящие свою Родину на максимальном удалении от нее, не таковы. Воевать с Россией они решили и в области кулинарии. Но, требуя признать борщ исключительно украинским блюдом, ворами и мошенниками выступают именно они, «забывая» о происхождении слова «борщ» и распространенности этого блюда в течение многих столетий на территориях гораздо севернее современной Украины. Борщ — это общее кулинарное достояние восточных славян, а само название этого блюда имеет русские корни.