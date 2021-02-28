Немецкие медики отказываются от оригинальной вакцины AstraZeneca, что же говорить об украинских, которым предлагают сделать прививку её дешёвым индийским аналогом сомнительного качества

Вопрос, стоит ли делать прививку от COVID-19, один из самых популярных в разных странах, причём он актуален не только для рядовых граждан, но и для медработников, которые, как никто другой, знают о том, как протекает болезнь и каковы её последствия.

Избирательные немцы

В нескольких регионах ФРГ медики бойкотируют вакцинацию, например, в одном из медучреждений федеральной земли Саар из 200 записанных на прививку сотрудников больше половины просто не пришли, даже не предупредив. Причём бойкот объявлен конкретной вакцине — препарату англо-шведской корпорации AstraZeneca. Вакцины от COVID-19: «Спутник V» набирает высоту, Pfizer угрожает жизням © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Сколько бы ни объясняли ведущие немецкие СМИ и врачи, что это «не вакцина второго сорта», к ней, как показали соцопросы, доверия меньше всего: 2%, согласно исследованию Гамбургского университета (UHH), и 4% — по исследованию социологического института Forsa. Чаще всего респонденты отдавали предпочтение вакцине BioNTech/Pfizer: 33,3% и 22% соответственно; сделать прививку разработкой Moderna готовы 5,8% и 1%. Впрочем, большинство немцев не видит принципиальных различий между вакцинами.

Чем обусловлен такой перевес? Как объясняет телеканал Deutsche Welle, предпочтение, которое отдают вакцине BioNTech/Pfizer, может быть связано, в частности, с тем, что её создали в Германии, жители которой привыкли доверять качеству местной продукции, а партнёром выступил один из лидеров мировой фармацевтической промышленности — известная американская корпорация Pfizer. Кроме того, РНК-технологии, лежащие в основе препарата, считаются принципиально новым словом в медицине, а эффективность самой вакцины составляет 95%.

Что касается AstraZeneca, то негативные впечатления у немцев вызвали, во-первых, возрастные ограничения: во многих странах, в том числе входящих в ЕС, она разрешена для людей не старше 65 лет, а в Испании и пока в Италии — 55, из-за недостатка данных клинических исследований для этой группы пациентов. Во-вторых, низкая относительно других вакцин эффективность — 63,09%. Для повышения этого показателя Оксфордский университет и компания AstraZeneca обратились к российскому Институту Гамалеи для комбинации со «Спутником V», испытания совместного препарата начались 20 февраля. Названа компания, с которой договариваются о производстве российской вакцины Sputnik V в Германии © РИА Новости, Павел Бедняков | Перейти в фотобанк

«Даже, казалось бы, низкие показатели эффективности в размере 60% значат совсем не то, что многие думают. Это не значит, что препарат действует только у 60% вакцинированных, а остальные 40% заболеют. Вопрос сложнее. В отношении вакцины компании AstraZeneca, как и других вакцин против коронавируса, исследовались относительные риски: сколько вакцинированных заражаются в повседневной жизни по сравнению с невакцинированными. В случае вакцины от AstraZeneca это означает, что среди вакцинированных заболеваемость на 60% ниже, чем среди невакцинированных», — поясняет газета Der Spiegel.

Кроме того, ни один из участников масштабных испытаний, которые всё-таки заболели коронавирусом после прививки препаратом AstraZeneca, не нуждался в госпитализации. Это означает, что вакцина, по имеющейся на данный момент информации, способна на 100% предотвращать тяжёлое течение заболевания.

В-третьих, немцы обращают внимание на побочные эффекты, возникающие после вакцинации тем или иным препаратом. Высокая температура, озноб, тошнота, покраснение места укола — такая реакция может быть на любую прививку от COVID-19, но от AstraZeneca они встречались часто. В Брауншвейге из 88 медиков, привитых оксфордской вакциной, 37 почувствовали себя настолько плохо, что не смогли выйти на работу, и больнице пришлось временно приостановить вакцинацию персонала. Похожие случаи зафиксированы и в других городах федеральной земли Нижняя Саксония: Дельменхорсте, Ольденбурге, Эмдене. А во французской коммуне побочные эффекты возникли у многочисленной группы медиков — до 70%, — и они направили открытое письмо с вопросом, можно ли заменить препарат AstraZeneca на вакцины Moderna и Pfizer. Открытие ученых: перенесшим коронавирус грозит страшное заболевание © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Такое недоверие к разработке AstraZeneca привело к тому, что в Германии накопилось большое количество невостребованной вакцины: к середине февраля более 736 тысяч доз, использовали всего 64 869, а в скором времени доставят очередную партию из 730 тысяч доз.

Украинcкие врачи прививаться лишь бы чем не согласны

24 февраля на Украине наконец началась обещанная кампания по вакцинации. Изначально людям обещали препараты и Pfizer-BioNTech (совместная разработка США и Германии), и китайский CoronaVac, и англо-шведскую AstraZeneca. Однако в обещанные сроки поставки осуществить не удалось, и министру здравоохранения Максиму Степанову под угрозой увольнения пришлось искать хоть какой-то доступный вариант, который можно привезти в страну как можно скорее, не важно, в каком количестве — лишь бы отчитаться о наличии средства против коронавируса, ради галочки, как говорится.

Всё, что он смог найти, — это производимая в Индии Covishield, более дешёвая и менее эффективная разработка AstraZeneca и Оксфордского университета. Что очень важно, оригинальная вакцина и вакцина Covishield — это разные препараты, именно так их рассматривают международные регистрационные органы. У них и степень эффективности разная: 70% против 63%, как сообщила накануне директор программы «Общественное здоровье» Международного Фонда «Возрождение» Виктория Тимошевская. К тому же Covishield не разрешён к применению на территории Евросоюза. Бесплатное снадобье для бедных стран: какую вакцину Украина закупила в Индии

«Почему эта вакцина, например, не используется в Европе? Вакцина Covieshield изготовляется на известном и очень крупном предприятии в Индии по лицензии AstraZeneca Британии. А почему Британия не применяет себе Covieshield? Дешёвая вакцина, производящаяся в больших объёмах, как нам объяснили, из ослабленного и модифицированного вируса шимпанзе. Берите это шимпанзе, а чего вы своих людей не прививаете? К самой AstraZeneca в Европе очень много вопросов — Германия, Финляндия не хотят колоться ею, — а её дешёвый индийский аналог из ослабленного какого-то вируса простуды шимпанзе завозится на Украину», — заявила в эфире телеканала «Наш» бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Недоверие к закупленному Министерством здравоохранения препарату выразили украинские медики, которые в первую очередь подлежат вакцинации. Сделать прививку от коронавируса готовы всего 38% из них, как сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Медработники массово бойкотируют вакцинацию: из реанимационного отделения киевской Александровской больницы, с октября полностью перепрофилированной под приём пациентов с COVID-19, на неё пришли 2 человека из 24 (или 8,3% из всего персонала); в Чернигове согласие дала 1/3 медиков (87 из 280 человек), а главный инфекционист Винницкой области Лариса Мороз публично отказалась делать прививку Covieshield, сославшись на то, что третья стадия клинических испытаний ещё не завершена, кроме того, по её словам, AstraZeneca не отвечает за качество этой вакцины.

Действительно, исследование Covieshield ещё не завершено, но это не помешало властям Украины зарегистрировать препарат по ускоренной процедуре, то есть без каких-либо испытаний. А какой был главный аргумент украинских политиков, когда их спрашивали, почему они запрещают применение российского «Спутника V», доступного хоть сегодня в достаточном количестве да ещё и защищающего от разных штаммов коронавируса, в отличие от западных препаратов? Отсутствие результатов третьей стадии клинических испытаний. Да здравствуют двойные стандарты. Когда же эта информация была опубликована в авторитетном научном журнале The Lancet, Киев не только не задумался о возможности закупки препарата, а наоборот, законодательно запретил его использование. Хотят ли украинцы прививаться? Как Посольство США в Украине разоблачает антивакцинацию © CC0, Pixabay

26 февраля Виктор Ляшко сообщил о первых неблагоприятных последствиях вакцинации — у 7 из 1179 привившихся в Черниговской и Черкасской областях, не уточнив деталей.

Вот и получается, что власть имущие сами записывают Украину в число беднейших стран, сделав выбор в пользу получения вакцин через международный механизм Covax, созданный для распределения лекарства от коронавируса, в том числе Covishield, для государств со средним и низким уровнем доходов. Но и здесь чиновники умудрились надурить своих сограждан: индийскую вакцину, которую раздают бесплатно, Украина купила, причём по завышенной цене — как сообщают источники в Министерстве финансов, 1,6 млрд гривен за 12 млн доз вакцины, одна стоила 133 гривны, или $4,8. Для сравнения: Бельгия заплатила за дозу вакцины AstraZeneca, прошедшей все стадии клинических испытаний и одобренной в ЕС, €1,8 ($2,19), то есть вдвое дешевле, чем Украина. А на кого лягут эти дополнительные расходы? Естественно, на граждан, которым мало того что предоставили вакцину сомнительного качества, так ещё и заставили её оплатить.