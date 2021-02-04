Украинские чиновники долго оправдывали свой отказ от российского препарата отсутствием официального заключения о его эффективности, а теперь, когда оно появилось, сказать-то им нечего. Международное сообщество подтвердило, что Россия создала вакцину, по многим параметрам превосходящую западные образцы

В конце декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете New York Times произнёс фразу, которая запомнилась всем: «Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, мы не должны брать вакцины из России». Филиппины подтверждают эффективность вакцины Sputnik V © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Впрочем, объяснение украинские политики всё же нашли — российская вакцина якобы не может считаться безопасной, потому что не прошла третью фазу испытаний. Этот тезис, в частности, неоднократно повторял министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Но вот 2 февраля противники «Спутника V» в миг лишились своего главного и единственного аргумента, а миг этот наступил тогда, когда авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний российского препарата. По заключению, эффективность вакцины составляет 91,6%, а от тяжёлых случаев заболевания COVID-19 защищает и вовсе на все 100%, к тому же справляется со всеми мутациями коронавируса, включая британский. Антитела после вакцинации российским препаратом появились у 98% добровольцев, а клеточный иммунитет — у всех, причём оказался выше, чем у переболевших, в 1,3-1,5 раза. Кроме «Спутника» всего 2 вакцины в мире смогли продемонстрировать эффективность выше отметки 90% — препараты компаний Pfizer и BioNTech (95%) и Moderna (94,1%). При этом именно российская вакцина оказалась самой безопасной: риск серьёзных побочных эффектов у «Спутника V» — 0,27% против 0,58% у Pfizer — BioNTech и 0,97% у Moderna. К тому же аллергических реакций и анафилактического шока после вакцинации российским препаратом зафиксировано не было, а о серьёзных последствиях, вплоть до летальных исходов, после прививок западными препаратами сообщалось неоднократно.

«Промежуточные результаты пострегистрационного клинического исследования демонстрируют её высокую эффективность и безопасность, а их публикация в одном из ведущих медицинских рецензируемых журналов мира говорит как о высочайшем качестве исследования, так и глобальном интересе к российской вакцине «Спутник V», — заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Андрей Золотарев: В «Спутник V» власти Украины усмотрели российскую мягкую силу © Facebook, Золотарев Андрей

В свою очередь, немецкая газета Die Welt обращает внимание на важное преимущество «Спутника V» перед вакциной британо-шведского концерна AstraZeneca — высокая эффективность среди пожилых людей. Постоянный комитет по вакцинации Института вирусологии имени Роберта Коха рекомендовал использование европейского препарата только для пациентов от 18 до 65 лет из-за недостатка сведений об иммунном ответе у людей старшего возраста, а российская вакцина продемонстрировала эффективность 91,8% среди добровольцев старше 60 лет.

Интересно, что же скажут украинские политики на вопрос, почему «Спутник V» не будет использоваться в стране, теперь, когда официально доказано, что российская вакцина лучшая в мире?

«Публикация в Lancet — это финальный этап всемирного профессионального признания. Теперь Верховной Раде, если есть желание не пустить на наш рынок «Спутник», нужно принимать ещё один закон о запрете регистрации российской вакцине по полной регистрационной процедуре, включающую результаты 3-й фазы клинических исследований. Так как на прошлой неделе они приняли закон, которым запрещают регистрацию лишь по сокращённой экстренной процедуре регистрации», — заявил глава Национальной медицинской палаты Украины и ДП Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» Сергей Кравченко изданию «Страна».

Кроме того, что эффективность «Спутника V» — это факт научно доказанный, вакцину начинают применять всё больше и больше государств, и, похоже, в ближайшее время привиться ею можно будет на всей территории Евросоюза. В настоящий момент переговоры на эту тему с Европейским агентством лекарственных средств ведут Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (разработчик «Спутника V») и Российский фонд прямых инвестиций, причём поддержку российской стороне оказывает Институт Пауля Эрлиха, отвечающий за контроль над оборотом лекарственных препаратов в Германии.

«Интересная новость. Один из возможных наследников Меркель, баварский премьер Маркус Зедер, выступил за то, чтобы Sputnik V пустили в Европу. И министр здравоохранения Йенс Шпан якобы завтра на заседании у Меркель предлагать дать российской вакцине зелёный свет. Кто мог подумать — на фоне шума в немецких СМИ по поводу ареста Навального. Дело в том, что немецкое правительство паршиво организовало вакцинацию населения. Фармацевтические фирмы не поспевают с производством лекарств. США и Великая Британия закупают европейские вакцины для себя из-под носа европейцев. Китайские и российские вакцины уже пробираются в Восточную Европу, например, в Сербию. ЕС не может больше игнорировать успех этих вакцин», — написал 1 февраля у себя в телеграм-канале немецкий политолог Александр Рар. «Пусть лечатся печеньками и демократическими ценностями»: Европейцы о борьбе Украины с коронавирусом © РИА Новости, Петр Задорожный | Перейти в фотобанк

Жители Сербии в рамках массовой вакцинации, стартовавшей в конце декабря, могут выбрать, какой из трех доступных вакцин сделать прививку: препаратом Pfizer и BioNTech, «Спутник V» или китайским от Sinopharm, — большинство (до 42%) отдают предпочтение российской разработке. 3 февраля президент страны Александр Вучич в телефонном разговоре попросил своего коллегу Владимира Путина направить в Белград дополнительные партии вакцины, а также рассчитывает наладить её производство на местных предприятиях с помощью российских специалистов.

А тем временем первая партия «Спутника V» поступила в Венгрию — пока единственную страну ЕС, одобрившую использование российской вакцины.

После публикации результатов третьей фазы испытаний в The Lancet сразу из нескольких государств Евросоюза прозвучали одобрительные оценки препарата. Например, главный инфекционист Министерства здравоохранения Латвии Уго Думпис сказал, что представленные результаты выглядят хорошо. Представитель Министерства социальных дел и здравоохранения Финляндии Сари Экхольм и представитель Агентства безопасности и развития в области фармацевтики Fimea Юкка Саллинен подтвердили, что «Спутник V» может получить разрешение на продажу в Финляндии, если будет ясно, что она соответствует требованиям качества. По словам министра здравоохранения Испании Каролины Дариас, единственное препятствие для начала вакцинации российским препаратом — отсутствие разрешения у него Европейского агентства по лекарственным средствам, но, когда документ будет выдан, Мадрид с радостью примет «Спутник V».

Лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен написала в Twitter, что теперь, когда эффективность российской вакцины больше не вызывает сомнений, она может стать помощью в борьбе с пандемией, и призвала к сотрудничеству с Москвой по этому направлению.

«Вакцины не имеют национальности. Главное, чтобы мы располагали действенным медицинским препаратом. Если «Спутник V» получит сертификацию Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), а также во Франции сертификацию Верховного комитета по здравоохранению, то не будет никаких препятствий к её применению, если эта вакцина соответствует научным нормам и требованию по стойкости препарата и возможности контроля, которые предъявляются в Европе, так как необходимо обеспечить, чтобы вакцины были надежными», — заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью радиостанции «Европа-1». Итальянский посол привился российской вакциной от COVID-19 © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Официальную позицию Парижа по этому вопросу прояснил президент Пятой республики Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF 1. Он сообщил, что несколько недель назад принял решение отправить научную миссию в Россию, чтобы была возможность провести переговоры, и переговоры были позитивными.

«Мы видели публикации, которые указывают на высокую эффективность вакцины «Спутник V». Но мы не можем распространять её во Франции, пока российский производитель не отправил разрешение о выходе на рынок нашим властям. Это нормально, это вопрос санитарной безопасности. Как только он (российский производитель. — Ред.) представит разрешение, в короткие сроки европейские органы и национальные власти стран ЕС в независимой манере рассмотрят с научной точки зрения эту вакцину. И в зависимости от этих результатов и доказательств мы её утвердим или нет. Надо понимать, что это не политическое решение. Это научное решение», — продолжил он.

3 февраля география применения «Спутника V» расширилась на один континент — Мексика стала первой в Северной Америке страной, зарегистрировавшей российскую вакцину, причём по ускоренной процедуре, без проведения дополнительных клинических исследований на своей территории. На сегодняшний день препарат одобрен к применению, помимо уже упомянутых государств, в Белоруссии, Армении, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Никарагуа, Алжире, Палестине, Туркменистане, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе. После публикации в The Lancet их станет ещё больше.

Как пишет французское издание Le Journal du Dimanche, когда эта вакцина появилась, Франция да и всё мировое сообщество стали выражать сомнения на её счёт, но сейчас, спустя полгода, при эффективности более чем в 91% и неприхотливых условиях хранения российская вакцина всё реже вызывает шутки в свой адрес, а учитывая сложности в поставках других вакцин, «Спутник V» для многих стал хорошим выходом. «Умершие будут гордиться!» — Запад недоумевает, почему украинские власти отказываются от «Спутник V» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Условия транспортировки — это ещё одно серьёзное конкурентное преимущество «Спутника V»: её можно хранить при температуре от 2 до 8 градусов выше нуля — это упрощает логистику. Для сравнения: препарату Pfizer — BioNTech требуется температурный режим ниже 70 градусов, а такое оборудование есть не везде. Ко всему прочему 1 доза «Спутника V» стоит менее $10, а для полной вакцинации пациента — менее $20, что вдвое дешевле, чем препарат Pfizer — BioNTech.

Таким образом, мировое сообщество официально признало, что Россия смогла создать не только первую по очереди, но и самую эффективную вакцину от нового типа коронавирусной инфекции, причём готова представить и сам препарат, и технологию его производства всем желающим. А ещё смогла сохранить свою национальную экономику от обвала. Агентство Bloomberg констатирует, что падение было менее серьёзным, чем ожидали экономисты, — 3,1% вместо прогнозируемых 3,7%, и если вакцинация будет проходить активно, то в 2021 году российская экономика вырастет.

А вот, что делать с этой информацией и, главное, вакцинацией своего населения Украине, остается загадкой.