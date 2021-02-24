Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные проведённого 22-23 февраля исследования, которые показывают, что ситуация для Зеленского несколько улучшилась. Как и следовало ожидать, жёсткие решения СНБОУ произвели определённое впечатление на избирателей. Правда, совсем не на тех, на которых опирается действующий президент

Сразу следует отметить, что 58% опрошенных поддерживают введение санкций против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко (среди информированных о решении СНБОУ позитивных оценок 73%). Против только 28%.

Интересно, что больше всего поддерживают это решение избиратели «Европейской солидарности» (86%), «Свободы» и «Голоса». «Слуга народа» — в середине списка, из её избирателей поддерживает это решение 71%. Против, естественно, избиратели ОПЗЖ, «Наших» и «Партии Шария».

Интересны и ответы на вопрос «что это было?»:

— санкции за пророссийскую деятельность — 52%;

— разборки между олигархами — 30%;

— попытка вернуть трубопровод — 16%;

— указание США — 13%;

— давление на оппозицию — 10%.

Естественно, что позитивная оценка деятельности президента не могла не изменить другие оценки.

Несколько снизился уровень социального пессимизма. Если в январе считали, что страна движется в неправильном направлении, 73%, то сейчас — 68% (правильно — 16% и 22%). Таким образом, примерно 5% украинцев действительно подумали, что внезапный приступ активности президента может улучшить ситуацию в стране. Если Зеленский именно этого добивался, то эффект можно считать умеренно позитивным.

Выросло, соответственно, и доверие к самому Зеленскому — если в прошлом месяце ему доверяли 37%, то сейчас — 44%. Также довольно существенный рост. В то же время у Юрия Бойко уровень доверия снизился на 3% (при декларируемой погрешности исследования в 2% тут можно говорить именно о снижении).

В то же время президентский рейтинг Зеленского, напротив, снизился. Сейчас моделирование голосования (в % к активным избирателям) выглядит следующим образом:

— Владимир Зеленский — 23% (в январе — 26%, есть, правда, некоторый рост по сравнению с началом февраля, когда рейтинг президента составлял 21%);

— Пётр Порошенко — 14% (13%);

— Юрий Бойко — 11% (17%);

— Юлия Тимошенко — 11% (11%).

Схожая ситуация с парламентскими рейтингами, которые выглядят так:

— «Слуга народа» — 20% (22%);

— «Европейская солидарность» — 16% (14,5%);

— ОПЗЖ — 14% (17%);

— «Батькивщина» — 12% (11%).

На грани 5% находятся Украинская стратегия Гройсмана и Радикальная партия Ляшко.

Общий вывод по данным исследования очевиден: «наехав» на Медведчука, Зеленский смог существенно снизить рейтинги Бойко и ОПЗЖ и повысить доверие к себе. Но электорально он от этого практически ничего не выиграл — в восторге от его деятельности избиратели, которые так или иначе голосовать за него не стали бы (вопросы о доверии касались каждого политика по отдельности, т.е. не надо было выбирать между Зеленским и Порошенко). Его-то избиратели находятся на Юго-Востоке, и они почувствовали, что Зеленский это делает в интересах совсем другого региона.

Данные также повторно показывают раскол украинского общества, но при этом очевидно, что условно антимайданные силы находятся в меньшинстве. Несколько более половины украинцев полагают, что введение санкций (т.е. наказания без доказанной вины) за «пророссийскую позицию» — это нормально. Они вовсе не против националистической диктатуры, просто сомневаются, что Зеленский справится с «большой стройкой» концлагерей.

В общем, Зеленский следует путём Кучмы и Януковича. У кого-то есть сомнения, что он кончит иначе, чем они? Подозреваем, что только электорально. Вообще же, и второй и четвёртый президенты неплохо устроились, Зеленскому вряд ли такое светит…