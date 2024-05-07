Главное за ночь 7 мая - 07.05.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 7 мая
Главное за ночь 7 мая - 07.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 7 мая
Около 500 украинских беспилотников перехвачены в Донецке и ближайших окрестностях за неделю, - сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР. Украина.ру, 07.05.2024
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Около 500 украинских беспилотников перехвачены в Донецке и ближайших окрестностях за неделю, - сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР.Готовящиеся российские учения ядерных сил – это вынужденная мера в ответ на риторику коллективного Запада, - заявил посол в США Антонов.Белоруссия видит наращивание военного потенциала в Польше и Прибалтике, принимает адекватные меры для защиты своего суверенитета, заявил в интервью глава белорусского МИД Сергей Алейник.Миссия Украины в ООН писала в мэрию Нью-Йорка, пытаясь сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной войне, - сообщил РИА Новости осведомленный источник.
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новости, донецк, донецкая народная республика, запад, анатолий антонов, фсб, мид, оон
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Запад, Анатолий Антонов, ФСБ, МИД, ООН

Главное за ночь 7 мая

08:11 07.05.2024 (обновлено: 08:23 07.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Около 500 украинских беспилотников перехвачены в Донецке и ближайших окрестностях за неделю, - сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР.
Готовящиеся российские учения ядерных сил – это вынужденная мера в ответ на риторику коллективного Запада, - заявил посол в США Антонов.
Белоруссия видит наращивание военного потенциала в Польше и Прибалтике, принимает адекватные меры для защиты своего суверенитета, заявил в интервью глава белорусского МИД Сергей Алейник.
Миссия Украины в ООН писала в мэрию Нью-Йорка, пытаясь сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной войне, - сообщил РИА Новости осведомленный источник.
 
НовостиДонецкДонецкая Народная РеспубликаЗападАнатолий АнтоновФСБМИДООН
 
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Заголовок открываемого материала
08:11Главное за ночь 7 мая
08:03Киев, 1920 год: оккупация, которую не заметили
06:00Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей
06:00Все кричали, что Россия на это не пойдет: американский политолог прокомментировал ядерные учения Путина
05:52Хроника энергетической войны. Как Россия, обойдя санкции, вдвое увеличила доходы от продажи нефти
05:44"Выжить после такого удара невозможно": эксперт рассказал, как ТОСы выжигают опорные пункты ВСУ
05:40"Россказни о горящем Кремле оказались фуфлом". Украинские эксперты с удивлением о невозможности мира
05:38Восьмая в истории и пятая для Путина: все инаугурации президентов РФ в цифрах и фактах
05:32Иностранный легион тут ни при чем: Подберёзкин заявил, что ядерные учения связаны с Одессой и Николаевым
05:14"Мы фактически прорвали фронт": военный политолог рассказал о мощном продвижении армии РФ под Очеретино
05:00Развитие событий приобрело опасную форму: Подберёзкин ответил, готова ли Москва нажать на красную кнопку
04:45Способов несколько: Храпач оценил возможный сценарий украинской атаки на Крымский мост
04:29"Других толкований тут быть не может": Подберёзкин рассказал, что Россия покажет миру на ядерных учениях
04:16"Абсолютных условий защиты нет": подполковник ФСБ ответил, как Россия охраняет свое "сердце"
04:01Чтобы бить из "Хаймарсов" по Крыму: эксперт объяснил, зачем ВСУ пытаются прогрызть "брешь" на Днепре
03:45Оружие будущего: полковник запаса рассказал, как Украина готовит новых дроноводов и где тестирует БПЛА
03:31"С боеприпасами у врага все в порядке": военный эксперт о том, как сейчас нужно действовать в Часов Яре
03:14"Они все будут ликвидированы": Самойлов объяснил, чем ответит Россия, если Запад "попутает берега"
03:00Храпач: ВСУ попытаются поразить Россию в самое сердце
23:59Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге Газы
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