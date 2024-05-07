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Главное за ночь 7 мая

Главное за ночь 7 мая - 07.05.2024 Украина.ру

Главное за ночь 7 мая

Около 500 украинских беспилотников перехвачены в Донецке и ближайших окрестностях за неделю, - сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР. Украина.ру, 07.05.2024

2024-05-07T08:11

2024-05-07T08:11

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Около 500 украинских беспилотников перехвачены в Донецке и ближайших окрестностях за неделю, - сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР.Готовящиеся российские учения ядерных сил – это вынужденная мера в ответ на риторику коллективного Запада, - заявил посол в США Антонов.Белоруссия видит наращивание военного потенциала в Польше и Прибалтике, принимает адекватные меры для защиты своего суверенитета, заявил в интервью глава белорусского МИД Сергей Алейник.Миссия Украины в ООН писала в мэрию Нью-Йорка, пытаясь сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной войне, - сообщил РИА Новости осведомленный источник.

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новости, донецк, донецкая народная республика, запад, анатолий антонов, фсб, мид, оон