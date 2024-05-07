Консолидация, народосбережение и демократия. Депутаты "ЕР" высказались о речи Путина на инаугурации - 07.05.2024 Украина.ру
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Консолидация, народосбережение и демократия. Депутаты "ЕР" высказались о речи Путина на инаугурации
Консолидация, народосбережение и демократия. Депутаты "ЕР" высказались о речи Путина на инаугурации - 07.05.2024 Украина.ру
Консолидация, народосбережение и демократия. Депутаты "ЕР" высказались о речи Путина на инаугурации
Депутаты фракции "Единая Россия" прокомментировали выступление президента России Владимира Путина во время торжественной церемонии инаугурации
2024-05-07T17:47
2024-05-07T17:47
новости
россия
запад
владимир путин
вячеслав володин
единая россия
госдума
инаугурация
президент
президентские выборы
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Депутаты фракции "Единая Россия" прокомментировали выступление президента России Владимира Путина после инаугурации."Двадцать четыре года назад в нашей стране, в России, началась новая эпоха. И сегодня [...] очередной этап этой великой эпохи, эпохи собирания страны, эпохи побед, труда и созидания наступил", - заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин.Он добавил, что под руководством Владимира Путина наблюдается "небывалая консолидация, подъем всех сил российского общества". Зампред Госдумы, член фракции "Единая Россия" Анна Кузнецова в речи Путина отметила одну из важнейших целей — народосбережение. "С особым трепетом слушала я именно эти слова, касающиеся защиты наших традиционных ценностей", - заявила она. Замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в речи президента отметил для себя разницу между российской и западной моделями демократии. "Западная демократия, во-первых, рабовладельческая. Это демократия для своих, демократия для золотого миллиарда за счет эксплуатации остальных стран. Западная демократия – это демократия сиюминутная. Сейчас угодить электорату, сейчас проголосовать так", - заявил Исаев. При этом, добавил он, Владимир Путин призвал все страны к равноправному сотрудничеству, в том числе и страны Запада.Депутат Госдумы, фракция "Единая Россия" Артем Туров отметил, что Западу не удалось вмешаться в президентские выборы в России. "Наш народ в одном порыве выбрал свой путь и национального лидера", - заявил он. Туров отметил, что количество поддержавших Путина избирателей максимальное за историю современной России. Сегодня, 7 мая, в Большом Кремлёвском дворце состоялась инаугурация президента РФ. Владимир Путин в пятый раз принес присягу народу России и официально вступил в должность Президента России.Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Путин "делом доказал свою преданность стране".
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новости, россия, запад, владимир путин, вячеслав володин, единая россия, госдума, инаугурация, президент, президентские выборы
Новости, Россия, Запад, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Единая Россия, Госдума, инаугурация, президент, президентские выборы

Консолидация, народосбережение и демократия. Депутаты "ЕР" высказались о речи Путина на инаугурации

17:47 07.05.2024
 
© Дума ТВ телеграм-канал скриншот видео
© Дума ТВ телеграм-канал скриншот видео
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Депутаты фракции "Единая Россия" прокомментировали выступление президента России Владимира Путина во время торжественной церемонии инаугурации
Депутаты фракции "Единая Россия" прокомментировали выступление президента России Владимира Путина после инаугурации.
"Двадцать четыре года назад в нашей стране, в России, началась новая эпоха. И сегодня [...] очередной этап этой великой эпохи, эпохи собирания страны, эпохи побед, труда и созидания наступил", - заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин.
Он добавил, что под руководством Владимира Путина наблюдается "небывалая консолидация, подъем всех сил российского общества".
Зампред Госдумы, член фракции "Единая Россия" Анна Кузнецова в речи Путина отметила одну из важнейших целей — народосбережение. "С особым трепетом слушала я именно эти слова, касающиеся защиты наших традиционных ценностей", - заявила она.
Замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в речи президента отметил для себя разницу между российской и западной моделями демократии.
"Западная демократия, во-первых, рабовладельческая. Это демократия для своих, демократия для золотого миллиарда за счет эксплуатации остальных стран. Западная демократия – это демократия сиюминутная. Сейчас угодить электорату, сейчас проголосовать так", - заявил Исаев.
При этом, добавил он, Владимир Путин призвал все страны к равноправному сотрудничеству, в том числе и страны Запада.
Депутат Госдумы, фракция "Единая Россия" Артем Туров отметил, что Западу не удалось вмешаться в президентские выборы в России. "Наш народ в одном порыве выбрал свой путь и национального лидера", - заявил он. Туров отметил, что количество поддержавших Путина избирателей максимальное за историю современной России.
Сегодня, 7 мая, в Большом Кремлёвском дворце состоялась инаугурация президента РФ. Владимир Путин в пятый раз принес присягу народу России и официально вступил в должность Президента России.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Путин "делом доказал свою преданность стране".
Инаугурация президента России В. Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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"Путин — преимущество России": Володин рассказал, как президент спас странуПрезидент России Владимир Путин вывел страну из экономического упадка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
 
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17:47Консолидация, народосбережение и демократия. Депутаты "ЕР" высказались о речи Путина на инаугурации
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