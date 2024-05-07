https://ukraina.ru/20240507/1054958874.html

Консолидация, народосбережение и демократия. Депутаты "ЕР" высказались о речи Путина на инаугурации

Консолидация, народосбережение и демократия. Депутаты "ЕР" высказались о речи Путина на инаугурации - 07.05.2024 Украина.ру

Консолидация, народосбережение и демократия. Депутаты "ЕР" высказались о речи Путина на инаугурации

Депутаты фракции "Единая Россия" прокомментировали выступление президента России Владимира Путина во время торжественной церемонии инаугурации

2024-05-07T17:47

2024-05-07T17:47

2024-05-07T17:47

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Депутаты фракции "Единая Россия" прокомментировали выступление президента России Владимира Путина после инаугурации."Двадцать четыре года назад в нашей стране, в России, началась новая эпоха. И сегодня [...] очередной этап этой великой эпохи, эпохи собирания страны, эпохи побед, труда и созидания наступил", - заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин.Он добавил, что под руководством Владимира Путина наблюдается "небывалая консолидация, подъем всех сил российского общества". Зампред Госдумы, член фракции "Единая Россия" Анна Кузнецова в речи Путина отметила одну из важнейших целей — народосбережение. "С особым трепетом слушала я именно эти слова, касающиеся защиты наших традиционных ценностей", - заявила она. Замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в речи президента отметил для себя разницу между российской и западной моделями демократии. "Западная демократия, во-первых, рабовладельческая. Это демократия для своих, демократия для золотого миллиарда за счет эксплуатации остальных стран. Западная демократия – это демократия сиюминутная. Сейчас угодить электорату, сейчас проголосовать так", - заявил Исаев. При этом, добавил он, Владимир Путин призвал все страны к равноправному сотрудничеству, в том числе и страны Запада.Депутат Госдумы, фракция "Единая Россия" Артем Туров отметил, что Западу не удалось вмешаться в президентские выборы в России. "Наш народ в одном порыве выбрал свой путь и национального лидера", - заявил он. Туров отметил, что количество поддержавших Путина избирателей максимальное за историю современной России. Сегодня, 7 мая, в Большом Кремлёвском дворце состоялась инаугурация президента РФ. Владимир Путин в пятый раз принес присягу народу России и официально вступил в должность Президента России.Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Путин "делом доказал свою преданность стране".

https://ukraina.ru/20240507/1054944927.html

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новости, россия, запад, владимир путин, вячеслав володин, единая россия, госдума, инаугурация, президент, президентские выборы