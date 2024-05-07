https://ukraina.ru/20240507/1054956776.html

Поражение консерваторов в Британии: системный кризис продолжится, русофобия сохранится

Поражение консерваторов в Британии: системный кризис продолжится, русофобия сохранится - 07.05.2024 Украина.ру

Поражение консерваторов в Британии: системный кризис продолжится, русофобия сохранится

На выборах в органы местного самоуправления (муниципальные и региональные советы), которые прошли в Британии 2 мая, правящая Консервативная партия премьер-министра Риши Сунака потерпела разгромное поражение

2024-05-07T17:38

2024-05-07T17:38

2024-05-07T17:38

эксклюзив

риши сунак

малек дудаков

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выборы

консерватизм

парламент

британия

борис джонсон

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По итогам выборов консерваторы потеряли 474 мандата из 989, которые они получили на выборах 2021 года. Большинство мандатов ушло к Лейбористской партии, получившей 1158 мест в органах местного самоуправления. У либеральных демократов 522 мандата.В интервью газете The Times 7 мая Риши Сунак впервые признал, что его Консервативная партия может проиграть очередные парламентские выборы, которые должны пройти не позднее 28 января 2025 года. Так он прокомментировал результаты голосования на только что завершившихся местных выборах."Эти результаты говорят о том, что нас ждёт "подвешенный парламент", где крупнейшей партией будут лейбористы", — сказал Сунак.По его словам, такая ситуация, когда победитель выборов получает менее половины мест в нижней палате парламента и вынужден вступить в коалицию с другими партиями, станет "катастрофой" для Британии."Стране нужны не политические торги, а действия. Мы единственная партия, у которой есть план по реализации приоритетов народа", — заявил британский премьер.Еще до выборов британская газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что группа депутатов-консерваторов после местных выборов 2 мая может попытаться инициировать процедуру вынесения вотума недоверия премьеру и по совместительству лидеру Консервативной партии. По данным газеты, среди этих депутатов находятся сторонники бывших премьеров Бориса Джонсона и Лиз Трасс.Однако по мнению бывшего министра внутренних дел Британии Суэллы Браверман, сейчас нет смысла инициировать смещение Сунака с поста премьера и лидера партии, так как уже слишком поздно."У нас недостаточно времени, невозможно, чтобы пришёл кто-то новый и изменил нашу судьбу", — процитировал ее слова Daily Mail.При этом она призналась, что план Сунака не работает, и что такими темпами Консервативной партии повезет, если на следующих выборах у нее будут хоть какие-то депутаты в парламенте.Главное поражение британским консерваторам только предстоитПоражение Консервативной партии на местных выборах в Британии было вполне ожидаемо, рассказал политолог Малек Дудаков в интервью изданию Украина.ру.По его словам, рейтинги тори очень низкие, а отношение к Риши Сунаку и его политике в обществе строго негативное."На это влияет много факторов ─ в первую очередь, кризис и рецессия в британской экономике, высокая инфляция, рост цен на все, включая продовольствие, и иммиграционный кризис, который никак не разрешается. Десятки тысяч нелегалов пересекают Ла-Манш и расселяются по Британии. Плюс усталость от войны на Украине и от бесконечного милитаризма", - рассказал Дудаков.Эксперт напомнил, что консерваторы потеряли примерно половину всех мест, которые у них были в муниципальных советах. Победили лейбористы, а свои позиции улучшили либерал-демократы, которые даже обошли консерваторов по количеству муниципальных депутатов и вырвались на второе место, отметил он."Свои показатели улучшили и несистемные партии, в том числе Партия зеленых и Британская рабочая партия. За эти две левые силы проголосовали среди прочих и представители мусульманской диаспоры Британии, выступающие против продолжения войны в Газе и против поддержки Израиля", - рассказал Дудаков.По словам эксперта, это создает определенные проблемы для лейбористов, потому что это вроде бы их электорат, но он не в полной мере голосует за Лейбористскую партию. Однако Дудаков не ожидает, что в целом это повлияет на результаты парламентских выборов, которые пройдут в октябре."На них лейбористы, очевидно, берут большинство и становятся правящей партией. Консерваторы уже проигрывают. Другое дело, что лейбористы столкнуться со всеми нынешними нерешаемыми кризисами. Я вполне допускаю, что спустя год или полтора после прихода лейбористов к власти, их рейтинги тоже будут очень низкими. Системный кризис в британском обществе выборами не разрешится", - сказал Дудаков.Но консерваторов на парламентских выборах в любом случае ожидает полный разгром, продолжил эксперт. Часть недовольного электората Консервативной партии также перейдет к правому несистемному проекту – Партии реформ, считает он. По словам Дудакова, за Партию реформ уже готово проголосовать 15% избирателей."Это еще один из факторов того, почему консерваторы на ближайших выборах проигрывают. Будущим премьер-министром Британии уже этой осенью станет лидер лейбористов Кир Стармер", - допустил Дудаков.При этом вероятная победа лейбористов в целом не повлияет на политику Британии в отношении России, учитывая то, что между двумя основными британскими партиями – консерваторами и лейбористами, сохраняется общий антироссийский консенсус, добавил эксперт."Тем не менее, это может сильно повлиять на отношения Британии с Израилем – они станут более сложными. Также это может повлиять на отношения Лондона с Вашингтоном, особенно если в Америке к власти придут республиканцы. Лейбористы идеологически гораздо более левые, им будет сложно договариваться с Трампом о чем-либо", - уточнил он.Что касается России, то не надо ждать никаких подвижек, так как в Британии антироссийский настрой сохранится, подытожил Малек Дудаков.

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