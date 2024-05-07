Военная техника НАТО на улицах Москвы. Смотрите, как на это реагируют россияне. Спецрепортаж - 07.05.2024 Украина.ру
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Военная техника НАТО на улицах Москвы. Смотрите, как на это реагируют россияне. Спецрепортаж
Военная техника НАТО на улицах Москвы. Смотрите, как на это реагируют россияне. Спецрепортаж - 07.05.2024 Украина.ру
Военная техника НАТО на улицах Москвы. Смотрите, как на это реагируют россияне. Спецрепортаж
Выставка западной военной техники, воюющей на Украине, вызвала в Москве настоящий ажиотаж. Сейчас в парке Победы стоят захваченные бронемашины армий НАТО, и... Украина.ру, 07.05.2024
2024-05-07T17:52
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москва
украина
россия
нато
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бронетехника
выставка
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Выставка западной военной техники, воюющей на Украине, вызвала в Москве настоящий ажиотаж. Сейчас в парке Победы стоят захваченные бронемашины армий НАТО, и люди, несмотря на непогоду, не переставая идут и идут к этим трофеям. Что чувствуют россияне, какие выводы и ассоциации возникают у них при взгляде на подбитые и захваченные "Абрамсы" и "Леопарды", смотрите в сюжете корреспондентов Украина.ру.
москва
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видео, москва, украина, россия, нато, m1 abrams, leopard-2 (танк), бронетехника, выставка, сво, спецоперация, война, великая отечественная война, великобритания, сша, финляндия, швеция, турция, тигр, парад, парад победы, победа, бмп, танки, армия, техника, военная техника, оружие, видео
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Военная техника НАТО на улицах Москвы. Смотрите, как на это реагируют россияне. Спецрепортаж

17:52 07.05.2024
 
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Выставка западной военной техники, воюющей на Украине, вызвала в Москве настоящий ажиотаж. Сейчас в парке Победы стоят захваченные бронемашины армий НАТО, и люди, несмотря на непогоду, не переставая идут и идут к этим трофеям. Что чувствуют россияне, какие выводы и ассоциации возникают у них при взгляде на подбитые и захваченные "Абрамсы" и "Леопарды", смотрите в сюжете корреспондентов Украина.ру.
 
ВидеоМоскваУкраинаРоссияНАТОM1 AbramsLeopard-2 (танк)бронетехникавыставкаСВОСпецоперациявойнаВеликая Отечественная войнаВеликобританияСШАФинляндияШвецияТурциятигрпарадПарад ПобедыпобедаБМПтанкиАрмиятехникавоенная техникаоружие
 
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