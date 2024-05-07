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Военная техника НАТО на улицах Москвы. Смотрите, как на это реагируют россияне. Спецрепортаж

Военная техника НАТО на улицах Москвы. Смотрите, как на это реагируют россияне. Спецрепортаж - 07.05.2024 Украина.ру

Военная техника НАТО на улицах Москвы. Смотрите, как на это реагируют россияне. Спецрепортаж

Выставка западной военной техники, воюющей на Украине, вызвала в Москве настоящий ажиотаж. Сейчас в парке Победы стоят захваченные бронемашины армий НАТО, и... Украина.ру, 07.05.2024

2024-05-07T17:52

2024-05-07T17:52

2024-05-07T17:52

видео

москва

украина

россия

нато

m1 abrams

leopard-2 (танк)

бронетехника

выставка

сво

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Выставка западной военной техники, воюющей на Украине, вызвала в Москве настоящий ажиотаж. Сейчас в парке Победы стоят захваченные бронемашины армий НАТО, и люди, несмотря на непогоду, не переставая идут и идут к этим трофеям. Что чувствуют россияне, какие выводы и ассоциации возникают у них при взгляде на подбитые и захваченные "Абрамсы" и "Леопарды", смотрите в сюжете корреспондентов Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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