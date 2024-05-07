https://ukraina.ru/20240507/1054959356.html
Военная техника НАТО на улицах Москвы. Смотрите, как на это реагируют россияне. Спецрепортаж
Военная техника НАТО на улицах Москвы. Смотрите, как на это реагируют россияне. Спецрепортаж - 07.05.2024 Украина.ру
Военная техника НАТО на улицах Москвы. Смотрите, как на это реагируют россияне. Спецрепортаж
Выставка западной военной техники, воюющей на Украине, вызвала в Москве настоящий ажиотаж. Сейчас в парке Победы стоят захваченные бронемашины армий НАТО, и... Украина.ру, 07.05.2024
2024-05-07T17:52
2024-05-07T17:52
2024-05-07T17:52
видео
москва
украина
россия
нато
m1 abrams
leopard-2 (танк)
бронетехника
выставка
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/07/1054959079_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_538e4ecb1e2e4358e74fae71cba924d4.jpg
Выставка западной военной техники, воюющей на Украине, вызвала в Москве настоящий ажиотаж. Сейчас в парке Победы стоят захваченные бронемашины армий НАТО, и люди, несмотря на непогоду, не переставая идут и идут к этим трофеям. Что чувствуют россияне, какие выводы и ассоциации возникают у них при взгляде на подбитые и захваченные "Абрамсы" и "Леопарды", смотрите в сюжете корреспондентов Украина.ру.
москва
украина
россия
великобритания
сша
финляндия
швеция
турция
армия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/07/1054959079_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_6fbfa95a7fc1e904990f0367869d9c0a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, москва, украина, россия, нато, m1 abrams, leopard-2 (танк), бронетехника, выставка, сво, спецоперация, война, великая отечественная война, великобритания, сша, финляндия, швеция, турция, тигр, парад, парад победы, победа, бмп, танки, армия, техника, военная техника, оружие, видео
Видео, Москва, Украина, Россия, НАТО, M1 Abrams, Leopard-2 (танк), бронетехника, выставка, СВО, Спецоперация, война, Великая Отечественная война, Великобритания, США, Финляндия, Швеция, Турция, тигр, парад, Парад Победы, победа, БМП, танки, Армия, техника, военная техника, оружие