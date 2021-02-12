Донбассовцы много чего отдали бы за то, чтобы никогда больше не вспоминать ни лето, ни осень 2014 года, ни январь-февраль 2015 года. Хотя нет, наверное, не отдали бы ничего. Помнить всегда! Об этом нельзя забывать

Той далекой зимой ровно шесть лет назад мы все так устали от обстрелов, так измучились, что сейчас, оглядываясь, понимаем, что прожили то время в каком-то сомнамбулическом состоянии. Периодически выныривали из него, чтобы ужаснуться ещё сильней. Я помню, как мы тряслись ночами, как бесконечно обновляли «Перекличку» в социальных сетях, перезванивались. Мы тогда все говорили друг другу приблизительно такие фразы: «А вдруг это всё сон? Это ведь не может быть наяву, нам всё это снится — этот бесконечный кошмар!»

Шесть лет назад, 12 февраля 2015 года, за три дня до вступления в силу второго «Минска», в Горловке случилась трагедия. Очередная горловская трагедия — так правильней. Вечером 12 февраля 2015 года украинские военные отобрали у семьи Коноплёвых бесценное — детей. Всех! Прямое попадание украинского снаряда в жилой дом оборвало жизни четырнадцатилетней Насти, семилетней Даши и полуторагодовалого Кирилла. Во время артобстрелов мать всегда прятала детей под диван или в угол глухой комнаты. Матери казалось, что там безопасно. Своего сына я тоже растила в ту зиму за диваном и тоже думала, что за диваном безопасно.

В Донбассе нет преступлений против человечности. Так считают в Гаагском суде © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Любовь Коноплёва вышла на кухню в тот самый момент, когда в их дом прилетел снаряд. Рухнул потолок, обрушилась стена, всё вокруг свалилось на пол. В это же время из другой комнаты вбежал муж Денис и оттолкнул Любовь в сторону. Родители выжили, дети навсегда остались детьми. Военкор Настя Михайловская по сей день считает, что то, что она увидела в том жутком феврале в Горловке, является самым страшным зрелищем за всю войну.

«Мы поехали в Горловку, — вспоминает Михайловская, — нет, сначала по всем каналам показали страшное. Смерть, дети, разбитая ванная, прямое попадание. Я помню, что мы ещё разговаривали с журналистами в кафе, спорили, пойдёт ли он на фронт: пойдёт, не пойдёт… А, что ещё делать, когда у тебя разом убили троих детей? Зачем жить? Как? А через день мы поехали в Горловку, чтобы ответить на эти вопросы».

Был солнечный день

У Насти был военный транспорт, сопровождение, автоматчики, тогда почему-то все считали, что Настю могут украсть укры, поэтому охраняли с особой тщательностью в две смены. «Мы ехали по пустому Донецку, разбитым дорогам, блокпосты, голодные, оборванные ополченцы, — вспоминает Настя, — формы тогда ни у кого толком не было, а уж зимней-то и подавно. Я, моя подруга Оля, гуманитарщица из Москвы, полуслепой оператор, даже не вспомню, откуда она его раздобыла. У парня зрение минус 10 с астигматизмом, он был из какого-то общества инвалидов, кажется, Оля просто решила поддержать мальца. Вселить веру в себя. Поэтому он и поехал с нами к убитым горем родителям. А также Дэн Леви, тогда фотограф, и баптист из оккупированного Краматорска…»

Домик семьи Коноплёвых стоял совсем рядом с дорогой в тени огромного поросшего лесом террикона. «Туда мы ходили с детьми в поход с палаткой. Залезали на самый крутой верх, жарили сосиски с хлебом, ложились спать, смотрели на звёзды и рассказывали страшные истории…» — так вспоминала Любовь Коноплёва свою довоенную счастливую жизнь. А теперь… Что теперь? Только смерть.

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«Мы прошли узкими тропинками между грядок, — вспоминает Настя, — поднялись на крыльцо, за клеенчатой дверью веранды был узкий предбанник, уставленный кастрюлями, горшками с алоэ, каким-то детским хламом, на вешалке висели детские куртки, на полу сапожки, сандалии, кеды. Дверь открылась, за ней стояла маленькая женщина в коричневом платье…»

«Заходите, спасибо, что вы приехали», — быстро сказала Любовь. Глаза сухие, но вот-вот готовы излиться. Любовь крепко обняла каждого из приехавших людей, прижималась всем телом, словно искала защиты. «Я чувствовала, что каждая жилка, каждая клеточка её маленького тельца дрожит, — вспоминает Настя, — в каком-то неимоверном усилии оставаться здесь в этой чужой теперь для неё реальности разрушенного гнезда. Мы вошли, в комнате было темно, на столе стоял слоистый гриб в трёхлитровой банке. «Как он-то уцелел?» — всё крутилась в моей голове неуместная мысль. Из комнаты одна дверь вела в злополучную ванную комнату, самое интимное и защищённое место в доме, другая в детскую. Любушка с ужасом смотрела то на одну дверь, то на другую. Я видела, как в голове её проносились страшные больные мысли, даже не мысли, а какие-то сигналы прямо к маленькому разбитому сердцу. Любушка опустилась на стул. И начала медленно выговаривать такие сложные для неё слова: «Хотите посмотреть на моих детей?» Я тогда замерла, женщина встала и, вся как-то сжавшись, побрела в детскую…»

Тщательно прибранные кровати, две большие и одна маленькая, тапочки стояли, словно ждали своих хозяев. Шкаф в переводных наклейках, пёстрые занавески. Детский стол, уставленный фотографиями. Девочка-подросток, белокурая, необычайной красоты, не в мать. Вторая в школьной форме, полненькая, с лихой чёлкой как у лошадки и мальчишечка мамино сокровище. Маленький на руках у сестрёнок, потом побольше и крайний, последний его на земле возраст.

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«Я детей обратно родить должна»

«И тут в дело вступил так удачно увязавшийся за нами ополченец с позывным Ковбой, — вспоминает Настя, — небольшого роста очень бодрый дяденька, в ковбойской шляпе, ухлёстывающий за моей Олечкой, которая, впрочем, нас туда и привезла вместе со стройматериалами для восстановления этой самой ванной комнаты». Восстановлением ванной занимался муж, в ополчение он так и не пошёл. На предположение Насти об ополчении Любовь замахала руками и с ужасом прошептала: «У меня больше никого нет. Не пущу! Я детей обратно родить должна».

«Муж и сам не собирался в ополчение, — вспоминает Настя, — тихий человек, потерявшийся в своём страшном горе. На руинах крошечного, ещё вчера такого уютного мира… «Надо тут всё обмерить, — со смешным южнорусским акцентом забубнил Ковбой, — всё, всё и тщательно. Какой мастикой пользуетесь?» Ковбой спрашивал тихого папу, тихий папа отвечал. Они друг друга прекрасно понимали. Папа как будто хотел вырваться из своего внутреннего ада через это детальное обсуждение, тщательное делание. Мы вернулись в комнату. «Пойдёмте, я вам ванную покажу» — сказала Любушка и пошла к выходу».

«Вы им там всем расскажите, как нас тут убивают…»

Посреди огорода под верандой стояла развороченная артиллерийским снарядом чугунная ванная. Она просто выпала из пролома в стене, когда начали разбирать дом. «Вот здесь они и лежали, как живые, — вспоминала Любовь, — я их ещё поднимала, а они падали, на ноги поставить хотела, а они не стояли. Я кричала даже на них. А они как пластилиновые в горячей воде. Потом я у дочери нашла дырочку на затылке. Я её заткнуть пыталась, рукой держала, чтобы кровь остановилась».

«Вы им там всем расскажите, как нас тут убивают», — выдохнула Любовь и, покачиваясь, пошла к грядке с крестом. Эту фразу Настя слышала сотни, нет, даже тысячи раз. Люди Донбасса каждого журналиста просят только об одном, чтобы те рассказали, как их убивают. Рассказывают, но толку? Разве что-то изменилось? Разве перестали нас убивать? Нельзя быть ни немножко беременной, ни немножко убитой. С ужасающей методичностью нас убивают вот уже седьмой год.

«Вот здесь они тоже есть, — сказала Любовь Насте совсем тихо, как будто жизнь из неё выходила вместе со словами, и опустилась на колени перед крестом, — деточки мои. Когда скорая помощь уехала, меня накололи сильно успокоительным, я и заснула. А проснулась, всё как в тумане. Пошла детей звать, муж с ними уехал. А я помню, что купаться их отправила. А дверь в ванную комнату не нахожу. Нет её. И ванной нет. Дыра в стене. И ничего теперь нет».

Приехавшие молча смотрели тогда на Любовь, сказать ничего не могли. По лицу женщины пробегали какие-то судороги ужаса и отчаяния. Из пристройки доносился громкий голос Ковбоя, Ковбой поучал несчастного отца, отец тихо оправдывался. В машине обратно в Донецк ехали молча. И Настя с Олей, и их обычно невозмутимая охрана, все как будто погрузились в мир своих личных страхов. На подъезде к Донецку Настя догадалась попросить оператора показать, что же он отснял.

Зеленский прибыл в Донецкую область, чтобы обсудить работу Контактной группы по Донбассу © пресс-служба президента Украины

Ангелы Донбасса

Коноплёв Кирилл 28.07.2013 — 12.02.2015

Коноплёва Дарья 13.06.2007 — 12.02.2015

Коноплёва Анастасия 08.08.2001 — 12.02.2015

Все трое детей Коноплёвых родились летом с разницей в шесть лет, а умерли в один страшный зимний день меньше чем за 72 часа до начала действия второго «Минска». Того самого «Минска», от которого и по сей день не очень-то много пользы. Того самого «Минска», за шесть лет действия (бездействия) которого погибли тысячи мирных людей.