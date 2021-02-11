В 2021 году исполняется 5 лет с момента вступления документа в силу, а это значит, что в него можно будет внести изменения. Украина давно ждала этого момента, но рискует в итоге оказаться в ещё большем проигрыше

11 февраля в Брюсселе проходит 7-е заседание Совета ассоциации Украина-ЕС с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливера Варгейи. На мероприятии запланировано обсуждение прогресса в имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, дальнейшей политической интеграции, реализации реформ на Украине, а по его завершению будет принято совместное заявление. «Не хотели сразу убивать». Ищенко о том, почему ЕС не подписал соглашение с Украиной еще при Ющенко © Владимир Трефилов

Пересмотр соглашения об ассоциации Украина-ЕС

21 января прозвучала новость, которую украинские власти ждали очень давно, — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель сообщили в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в 2021 году ЕС запустит всеобъемлющий пересмотр соглашения об ассоциации. Как уточнили еврочиновники, планируется углубление отраслевого сотрудничества в цифровой, экологической, транспортной и промышленной сферах, а также в сфере здравоохранения.

Киев давно — и при прошлой, и при нынешней власти — выражал желание пересмотреть условия документа, поскольку они достаточно невыгодны для украинской стороны. В мае прошлого года Вадим Пристайко, возглавлявший тогда МИД, говорил в интервью немецкому изданию Deutsche Welle, что теперь большинство квот на поставки украинских товаров в Евросоюз, которые были установлены, Киев не устраивают. Прежде всего речь идёт о квотах на сельхозпродукцию: они настолько малы (по словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, 1-3% от объёмов производства), что годовой объём беспошлинных поставок производители исчерпывают на 60-100% уже в январе, это касается мёда, сахара, солода, пшеничной клейковины, виноградного и яблочного соков. Соглашение об ассоциации. Украина недовольна, Европа в ужасе от результатов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Мы хотим, чтобы украинский бизнес имел больше доступа на европейские рынки, и надеемся, что наши переговоры позволят увеличить объём квот, которые предусматривает наше соглашение с ЕС. Этот процесс проходит в рамках переговоров между Украиной и ЕС относительно пересмотра торговой части соглашения об ассоциации», — сказал Шмыгаль 10 февраля на совместном брифинге с Домбровскисом по итогам переговоров.

Станут ли условия соглашения более выгодными для Киева? Как отмечает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, пока все прозвучавшие заявления ограничивались общими фразами, никакой конкретики нет, и это вызывает настороженность.

«ЕС не собирается подтягивать Украину до своего экономического уровня, а, скорее, планирует её использовать. Так и получается: таможенные пошлины отменили, зато ввели квоты. Например, Украина сейчас может отправлять в Европу где-то 5% того сахара, который отправляла до соглашения, — на этом квота кончается. Будет ли это пересматриваться? Говорят, будут пересматривать экономическую сферу, но как — непонятно», — говорит он.

Зелёный курс перечеркнёт планы Зеленского

Не все изменения в соглашении могут порадовать Украину, например, анонсированное Мишелем и фон дер Ляйен углубление отраслевого сотрудничества в экологической сфере. Судя по всему, в его основу ляжет «Европейский зелёный курс», принятый Еврокомиссией в 2019 году, который предусматривает сведение к нулю выбросы углекислого года к 2050 году (декарбонизацию), а это не есть хорошо для Киева.

Эксперты предупреждают, что на украинскую продукцию, поставляемую в ЕС, могут ввести «углеродный налог» — дополнительный налог, размер которого определяется в зависимости от степени экологичности товара. Учитывать будут различные факторы, в частности, технологию производства, потребление энергоресурсов и их источники. Под удар попадёт в первую очередь украинская продукция химической и металлургической промышленности, сельского хозяйства.

«По полной будут платить наши металлурги, производства которых, мягко говоря, не очень современные, нефтехим (в частности, производители полимеров), животноводы (за счёт высокого потребления электроэнергии, которая у нас производится на разных ТЭС). Для некоторых из них пошлины могут оказаться на уровне запретительных, и они вообще потеряют европейский рынок. В такой ситуации, даже если наши власти выторгуют более высокие квоты на беспошлинные поставки в ЕС, многим экспортерам это уже не поможет», — говорит эксперт Института Growford, украинский экономист Алексей Кущ. Сырьевой придаток вместо мастерской. Евросоюз запрещает Украине поддерживать промышленность © spetm.com.ua

Такие нововведения автоматически поставят крест на проекте, о котором рассказывают Зеленский и его команда, — на промышленном безвизе. Он предусматривает возможность для украинских производителей маркировать свою продукцию знаком европейского соответствия и свободно продавать её на рынке ЕС без дополнительной сертификации. Иными словами, после воплощения этой инициативы в жизнь государства-члены ЕС торговали бы с Украиной на тех же условиях, что и между собой.

Если Брюссель внесёт именно такие правки в текст соглашения об ассоциации, а Киев на них согласится, то власти Украины могут пожалеть, что вообще заговорили о переписывании документа, потому что очевидно, что в ущерб себе ради стимулирования украинской экономики европейцы действовать точно не будут.