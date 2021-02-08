После закрытия трех оппозиционных телеканалов, принадлежащих депутату «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку, его партия подняла вопрос об импичменте президенту Зеленскому. Однако, хотя ОПЗЖ лидирует в рейтингах популярности, провести процедуру импичмента на Украине невозможно. Поэтому она превращается в пустую угрозу

Решение о начале процедуры импичмента принял съезд ОПЗЖ 4 февраля.

«Зеленский взял на себя роль суда и вышел за пределы своих конституционных полномочий. Это уже не первый случай, когда глава государства нарушил закон. Его сознательные и систематические действия, направленные на нарушение прав украинских граждан, вмешательство в работу других ветвей власти и средств массовой информации, имеют все признаки узурпации власти», — говорится в заявлении съезда ОПЗЖ. ОПЗЖ запускает процедуру импичмента президента Украины — решение съезда © Facebook, Юрий Бойко

Процедура импичмента на Украине

Согласно статье 111 Конституции Украины, импичмент может быть объявлен президенту в случае госизмены или иного преступления. Вопрос об этом инициировать должно большинство депутатов парламента, а оно сейчас у президентской партии «Слуга народа».

Затем должна быть создана следственная комиссия по расследованию преступления. Свои выводы комиссия должна представить Верховной Раде. Затем минимум две трети состава парламента должны принять решение об обвинении президента. После чего не менее 75% депутатов должны принять решение о смещении президента с поста.

Проще говоря, президент должен не контролировать как минимум три четверти депутатов, чтобы ему объявили импичмент.

Однако на этом процедура не заканчивается. После объявления парламентом импичмента президенту, Конституционный суд и Верховный суд должны принять решение о законности отстранения президента. Если суды не нашли нарушений процедуры импичмента, в парламент должен быть внесен законопроект о снятии президента с должности, и за него должны проголосовать две трети депутатов (300 голосов). После принятия законопроекта должно состояться еще одно голосование об отставке, и его должны поддержать уже три четверти депутатов (338 голосов). В случае объявления импичмента президенту его полномочия до проведения новых выборов переходят спикеру парламента, то есть в данном случае — Дмитрию Разумкову. Если импичмент не состоялся, то председатель Верховной Рады в письменной форме извиняется перед президентом.

Сама процедура настолько длительная и сложная, что скорее президент закончит свою каденцию, чем следственные комиссии и суды рассмотрят и расследуют все обвинения, не говоря уже о многократном голосовании в парламенте. Иными словами, статья об импичменте составлена так, что она не может работать в принципе. Импичментом грозили практически каждому украинскому президенту и ни разу не объявили. Впрочем, в США аналогичная ситуация: сколько там ни грозили импичментом, но ни один американский президент не был отстранен по этой процедуре. Конституция — это я! Зеленский идёт напролом. Или валится в штопор? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При принятии Конституции Украины в 1996 году сложная процедура импичмента была условием тогдашнего президента Леонида Кучмы.

«Вопрос тогда стоял просто: импичмент должен быть прописан в Конституции так, чтобы реально его никогда нельзя было осуществить», — рассказывал украинский журналист Сергей Головатый. Тему облегчения процедуры импичмента поднимал нынешний президент Зеленский еще в статусе кандидата в президенты. И осенью 2019 года Верховная Рада приняла отдельный закон об импичменте, но, по сути, он повторял старую норму конституции, нисколько не облегчив возможность устранения президента от власти.

Политический расклад

У инициаторов импичмента из ОПЗЖ в наличии в парламенте лишь 44 «штыка», а у «Слуг народа» — 245. Даже если допустить, что какая-нибудь «мятежная» группа, вроде сторонников исключенного депутата Александра Дубинского, решит поддержать ОПЗЖ, то это будет не более 30 депутатов. Не стоит рассчитывать и на поддержку других парламентских партий. «Евросолидарность» и «Голос» действуют с оглядкой на США, а американское посольство поддержало отключение оппозиционных каналов. Они ориентируются также на свой националистический электорат, который ликует по поводу закрытия этих СМИ.

Остается только «Батькивщина» Юлии Тимошенко, голоса которой обычно стоят очень дорого, а сама фракция немногочисленная. Иными словами, в парламенте провести процедуру импичмента нереально. Зеленский и Тимошенко сговорились уничтожить YouTube-канал Шария — СМИ © Facebook, Партія Шарія

А для чего тогда?

Скорее всего, ОПЗЖ будет раскручивать эту тему для своих избирателей, повышая популярность в регионах Юго-Востока Украины с дальним прицелом на парламентские выборы. Конфликт президента с ОПЗЖ и заявления об импичменте будут способствовать утрате легитимности президента в глазах многих простых избирателей. В регионах могут распасться коалиции в облсоветах, в которые входят ОПЗЖ и «Слуги народа». По итогам местных выборов заместителями 8 из 12 избранных председателей облсоветов от «Слуги народа» стали члены ОПЗЖ.

При всей нереальности импичмента ОПЗЖ надо было как-то реагировать на закрытие телеканалов. Политолог Андрей Золотарев считает, что этот шаг был продиктован желанием мобилизовать своих сторонников. Золотарев рассказал, почему импичмент Зеленскому невозможен © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Эта процедура [импичмента] с точки зрения правового применения практически нереализуема. Но это было важное политическое заявление. После блокировки телеканалов ОПЗЖ нужно было придумать симметричный ответ для Зеленского. Нужна политически отправная точка. Зеленский нарушил Конституцию — значит, нужно предпринимать действия. Сторонники должны видеть, что они не опускают руки, и единственный выход — симметричный ответ — заявление о старте процедуры импичмента. Применение или демонстрация силы всегда идет в плюс, а слабость и растерянность — в минус. Поэтому это путь, чтобы мобилизовать сторонников и выиграть время для суда по телеканалам», — говорит политолог.

Для президента закон что дышло

Президент Зеленский действительно нарушил конституцию, закрыв телеканалы, но он уже не первый раз переступает через нее. Ранее он, по требованию западных стран, уволил главу Конституционного суда Александра Тупицкого, на что не имел права. Предыдущий президент на главный закон страны вообще не обращал внимания. Достаточно напомнить лишь, что по конституции запрещено использовать армию во внутренних конфликтах. «Я не знаю в Украине — и себя к ним отношу — президента… который хоть раз не предавал Конституцию», — говорил первый президент Украины Леонид Кравчук в 2011 году. Николай Злобин об интересах России, США и ЕС в Украине © РИА Новости, Нина Зотина

На Западе на попрание конституции властями Украины всегда смотрят с одобрением, если оно направлено против тех, кого они считают пророссийскими. Власти Украины в принципе могут вообще запретить ОПЗЖ, как ранее запретили КПУ и «Партию регионов», что тоже будет рассматриваться США как торжество демократии.

США всегда благосклонно и одобрительно смотрели на диктатуры в странах третьего мира, если те были достаточно антисоветскими или антироссийскими. Запрет оппозиционных телеканалов вполне укладывается в политику любой американской администрации в отношении Украины. Как говорил недавно в интервью изданию Украина.ру российско-американский политолог Николай Злобин, для Запада стратегической задачей является минимизация российского влияния на Украине. По этой причине достаточно назвать какую угодно структуру, СМИ или партию «пророссийской», и можно получить карт-бланш на ее подавление или уничтожение вопреки любой норме конституции.