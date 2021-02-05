Украина возобновила импорт электроэнергии из России, Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу Украины в деле на более чем $6 млрд по иску Коломойского, трудовые мигранты перевели на родину рекордную сумму. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Украина в понедельник, 1 февраля, возобновила импорт электроэнергии из России. Об этом свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

По результатам месячного аукциона, доступ к сечению "Россия-Украина" с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило ООО "НЭК", еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО "Стимекс". В результате трейдеры выкупили 11,5% доступной пропускной способности в месяц и ее треть — на период 15-28 февраля.

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В середине января Украина столкнулась с серьезным внутренним энергодефицитом из-за морозов. Еще в конце прошлого года украинским энергетикам пришлось максимально загружать угольные ТЭС из-за длительного ремонта Запорожской АЭС и снижения выработки на ВИЭ. В результате к середине января запасы угля на тепловых станциях сократились до исторического минимума, заявляли в «Укрэнерго». Украине помогли поставки из Белоруссии: с 3 января страна возобновила импорт и постепенно стала наращивать объемы (сейчас поставки превышают 9,5 млн кВт/ч в сутки).

Как долго украинские потребители смогут покупать российскую электроэнергию, пока неизвестно. В декабре 2020 года в Верховную Раду был внесен законопроект, который «с целью обеспечения энергетической независимости» может дать право госрегулятору до конца текущего года ограничивать доступную пропускную способность с РФ и Белоруссией.

Стокгольмский арбитраж отказал Коломойскому в иске на $6 млрд

Стокгольмский арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции по иску миноритарных акционеров "Укрнафты" (три офшорные компании, связанные с Игорем Коломойским), которые хотели взыскать с государства Украина больше $6 млрд и проценты, начисленные на эту сумму. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.

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"Еще в 2015 году три кипрские офшорные компании ("Littop Enterprises Limited", "Bridgemont Ventures Limited"и "Bordo Management Limited"), конечными бенефициарами которых являются Коломойский, Боголюбов, Палица, обратились в Стокгольмский арбитражный трибунал с иском к государству Украина.

Все три истца являются акционерами ПАО "Укранфта" и владеют 40,1009% акций указанной компании. Взыскать с государства истцы требовали, мягко говоря, немало: более 6 миллиардов долларов США и проценты, начисленные на эту сумму", — напомнил ход процесса Малюська.

По его словам, решения Стокгольмского арбитража несколько раз откладывалось.

"Чувствовалось, что истцы что-то подозревают и затягивают процесс. Но сегодня это случилось — арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции. Коломойский, Боголюбов и Палица получили ноль долларов США, а не 6 миллиардов", — подчеркнул он.

"Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты". Группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", среди которых в частности Игорь Коломойский, — около 42% акций.

Нардеп и соратник олигарха Игоря Коломойского Игорь Палица подтвердил, что группа "Приват" управляет "Укрнафтой" с 2003 года (Палица был председателем правления компании в 2003-2007 годах).

Напомним, миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, которые принадлежат группе «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова) в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина.

По состоянию на лето 2016 года сумма иска состояла из: $2,063 млрд, которую миноритарии "Укрнафты" требовали в счет потери дивидендов; $932 млн, требуемых в счет штрафных санкций; $1,679 млрд в счет потери стоимости акций. Юридическими основаниями для иска кипрские компании называли нарушение государством Украина своих международно-правовых обязательств перед инвесторами, которые проистекают из Энергетической хартии.

Украина возобновила импорт российской электроэнергии © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В январе 2018 года претензии миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" к Украине увеличились до $5,439 миллиарда.

Трудовые мигранты в 2020 году перевели на Украину рекордную сумму

Объем частных денежных переводов на Украину в 2020 году составил $12,121 млрд, что на $200 млн, или почти на 1,7%, больше, чем за 2019 год. Такие данные содержатся в отчете Нацбанка о динамике объемов частных денежных переводов на Украину, опубликованном в понедельник, 1 февраля.

По данным НБУ, это рекордная сумма частных переводов из-за рубежа. В частности, в 2018 году она достигала $11,111 млрд, в 2019-м — $11,921 млрд.

В частности, в декабре 2020 года гастарбайтеры перевели на Украину рекордную сумму с начала прошлого года — $1,129 млрд, тогда как в декабре 2019 года эта сумма составляла $1,018 млрд. То есть рост переводов в декабре достиг $111 млн долл., или 10,9%.

Из $12,121 млрд, перечисленных в 2020 году на Украину, через неформальные каналы поступило $4,714 млрд, через корсчета банков — еще $4,714 млрд, через международные платежные системы — $2,693 млрд.

Потребность в украинских работниках есть у многих стран Европы, среди которых Германия, где на май 2020 года нужно было 300 тыс. рабочих, Франция — 200 тыс., Великобритания — 80 тыс. За рубежом готовы работать 5-6 млн украинцев.

В экспертных кругах отмечали, что по состоянию на октябрь 2020 года, несмотря на пандемию, только в Польше легально работали 480 тыс. украинцев, и их количество растет. Однако точно посчитать количество трудовых мигрантов невозможно.

Между тем Кабмин инициировал грантовую поддержку трудовым мигрантам на собственное дело на Украине. Такую законодательную инициативу поддержали на заседании правительства и предлагают на рассмотрение Верховной Рады. Документ предусматривает, что человек, вернувшийся на Украину и изъявивший желание открыть собственное дело, мог бы взять на это до 150 тыс. гривен (404 тыс. руб.).