«Тележка» полная событий. Обзор телеграм-канала Украина.ру с 1 по 5 февраля

Украина и ее политики не дают заскучать пытливому читателю, не исключением была и прошедшая неделя. Вот лишь несколько весьма интересных и забавных тем, которые были освещены на нашем телеграм-канале

Телеграмгейт: СБУ объявила влиятельные украинские Telegram-каналы агентами России © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Цитаты и глупости недели

Как известно, «спички детям не игрушка», а посему еще на заре независимости «старшие товарищи» побеспокоились, чтобы у неразумных политиков Украины отобрать ядерное оружие. С тех пор фантомные боли не покидают киевских мечтателей.

Как верно подметил украинский журналист Вячеслав Чечило: «Будь у Украины ядерное оружие, она бы уже давно куда-нибудь долбанула, скорее всего по себе». А Зеленский, между тем, сокрушается, что у Украины в 2014-м не было ядерного оружия. А то бы они «говорили на равных со всем миром».

Вообще украинские президенты — это «вещь в себе». Вот возьмем к примеру Януковича, он вообще смог на прошлой неделе удивить всех, позвав украинских следователей в Ростов в гости. Мол, приезжайте, на все вопросы отвечу. А что, идея неплохая, осмотреться, ознакомится с российскими реалиями. А то ведь на Украине всякое может быть, и от Ростова зарекаться не стоит.

Скандал недели

Ну а нынешний хозяин Банковой вообще стал к концу недели главным ньюсмейкером, одним махом запретив три оппозиционных канала. А что они, как бяки, плохое о нем говорят?! Но самое забавное, что первым делом Зеленский бросился объяснять западным партнерам свое решение. Мол, телеканалы мешали Украине идти к европейским ценностям.

А в добавок к телеканалам решил у Медведчука еще и самолеты отнять, чтобы не летал куда не следует. СБУ послушно объявила о санкциях против молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA за совершение рейсов в Россию.

Троллинг Никарагуа и возмущение Львова

Переворот или тайный заговор? Телеграм-канал Украина.ру выяснил, что происходит в США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сначала Украина грозно ввела санкции против Манагуа за невиданную дерзость — открытие диппредставительства в Крыму, но в ответ получила следующий удар, тамошнее правительство взяло да зарегистрировало российскую вакцину «Cпутник V». Форменное издевательство над незалежной!

Наверное, от отчаяния депутаты Рады потребовали запретить «Спутник V» хотя бы в ДНР и ЛНР. Правда, с таким же результатом.

Отдельной рубрикой на нашем телеграм-канале проходят всякого рода ежедневные опросы и викторины. На этой неделе мы решили расширить наши горизонты и взяли у телеграм-канала «Львів» их опрос по поводу закрытия оппозиционных каналов. Что тут поднялось у «свидомых», ну, во-первых, возмущенные галичане тут же обвинили нас в желании таким способом исказить общественное мнение. Хотя это весьма странно, кто мешает им брать наши опросы как симметричный ответ «российской пропаганде». Но любопытно другое, в результате нашей «идеологической диверсии» итоговые результаты оказались не совсем такими, которые хотели бы видеть «украинские патриоты».

Ни слова о политике

Переворот или тайный заговор? Телеграм-канал Украина.ру выяснил, что происходит в США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Громкой новостью порадовал донецкий «Шахтер» — воспитанник горняков Виктор Коваленко теперь будет выступать в итальянской серии «А» за "Аталанту". Что приятно и престижно, вот только сумма трансфера оказалось унизительно мала!

Неспокойно было и на кулинарном фронте, где Украина продолжает отчаянную схватку за еду. В смысле за национальную принадлежность блюд. Объявив борщ своим единым и неделимым супом, украинцы пока робко, но ухватились за яворовский пирог.

А в Керчи вспоминают, как в былые времена ловили и отпускали молодых осетров. А мелкой рыбешкой, только вдумайтесь, считалась особь менее 18 кг!

Глупость недели. Как вы город назовете…

На Украине же решили, что им мало одного американского Нью-Йорка и постановили переименовать поселок городского типа Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк. Ох, и заживут теперь новые нью-йоркцы!

Все это и многое другое вы сможете найти на нашем телеграм-канале, а мы уже готовимся найти для вас еще более интересное!