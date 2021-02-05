«Тележка» полная событий. Обзор телеграм-канала Украина.ру с 1 по 5 февраля

Цитаты и глупости недели
Как известно, «спички детям не игрушка», а посему еще на заре независимости «старшие товарищи» побеспокоились, чтобы у неразумных политиков Украины отобрать ядерное оружие. С тех пор фантомные боли не покидают киевских мечтателей.
Как верно подметил украинский журналист Вячеслав Чечило: «Будь у Украины ядерное оружие, она бы уже давно куда-нибудь долбанула, скорее всего по себе». А Зеленский, между тем, сокрушается, что у Украины в 2014-м не было ядерного оружия. А то бы они «говорили на равных со всем миром».
Вообще украинские президенты — это «вещь в себе». Вот возьмем к примеру Януковича, он вообще смог на прошлой неделе удивить всех, позвав украинских следователей в Ростов в гости. Мол, приезжайте, на все вопросы отвечу. А что, идея неплохая, осмотреться, ознакомится с российскими реалиями. А то ведь на Украине всякое может быть, и от Ростова зарекаться не стоит.
Скандал недели
Ну а нынешний хозяин Банковой вообще стал к концу недели главным ньюсмейкером, одним махом запретив три оппозиционных канала. А что они, как бяки, плохое о нем говорят?! Но самое забавное, что первым делом Зеленский бросился объяснять западным партнерам свое решение. Мол, телеканалы мешали Украине идти к европейским ценностям.
А в добавок к телеканалам решил у Медведчука еще и самолеты отнять, чтобы не летал куда не следует. СБУ послушно объявила о санкциях против молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA за совершение рейсов в Россию.
Троллинг Никарагуа и возмущение Львова
Главным троллем Украины на международной арене на этой неделе была маленькая, но очень гордая латиноамериканская страна Никарагуа. Вот уж кто оторвался по полной программе.
Сначала Украина грозно ввела санкции против Манагуа за невиданную дерзость — открытие диппредставительства в Крыму, но в ответ получила следующий удар, тамошнее правительство взяло да зарегистрировало российскую вакцину «Cпутник V». Форменное издевательство над незалежной!
Наверное, от отчаяния депутаты Рады потребовали запретить «Спутник V» хотя бы в ДНР и ЛНР. Правда, с таким же результатом.
Отдельной рубрикой на нашем телеграм-канале проходят всякого рода ежедневные опросы и викторины. На этой неделе мы решили расширить наши горизонты и взяли у телеграм-канала «Львів» их опрос по поводу закрытия оппозиционных каналов. Что тут поднялось у «свидомых», ну, во-первых, возмущенные галичане тут же обвинили нас в желании таким способом исказить общественное мнение. Хотя это весьма странно, кто мешает им брать наши опросы как симметричный ответ «российской пропаганде». Но любопытно другое, в результате нашей «идеологической диверсии» итоговые результаты оказались не совсем такими, которые хотели бы видеть «украинские патриоты».
Ни слова о политике
Политика политикой, а в жизни происходит очень много просто любопытных и занятных вещей, о них мы тоже писали, и не без удовольствия.
Громкой новостью порадовал донецкий «Шахтер» — воспитанник горняков Виктор Коваленко теперь будет выступать в итальянской серии «А» за "Аталанту". Что приятно и престижно, вот только сумма трансфера оказалось унизительно мала!
Неспокойно было и на кулинарном фронте, где Украина продолжает отчаянную схватку за еду. В смысле за национальную принадлежность блюд. Объявив борщ своим единым и неделимым супом, украинцы пока робко, но ухватились за яворовский пирог.
А в Керчи вспоминают, как в былые времена ловили и отпускали молодых осетров. А мелкой рыбешкой, только вдумайтесь, считалась особь менее 18 кг!
Глупость недели. Как вы город назовете…
На Украине же решили, что им мало одного американского Нью-Йорка и постановили переименовать поселок городского типа Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк. Ох, и заживут теперь новые нью-йоркцы!
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