Во вторник, 2 февраля, Украина продолжила свою отчаянную борьбу за «свободу слова» и «европейские ценности», закрыв сразу три оппозиционных телеканала — ZiK, 112.ua и NewsOne — под предлогом санкций

Президент Владимир Зеленский именно так мотивировал это решение в своем твите на английском: «Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — написал президент, объясняя зарубежной аудитории закрытие телеканалов без суда.

Sanctions is a difficult decision. #Ukraine strongly supports #FreedomOfSpeech. Not propaganda financed by the aggressor country that undermines Ukraine on its way to #EU & EuroAtlantic integration.Fight for independence is fight in the information war for truth & European values — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2021

​

Душитель оппозиционных СМИ

Зеленский и Тимошенко сговорились уничтожить YouTube-канал Шария — СМИ © Facebook, Партія Шарія Кирилл Тимошенко.

«Наш источник в ОП рассказал, что кампания против телеграм-каналов, СМИ Медведчука и Шария подготовлена Кириллом Тимошенко», — сообщает telegram-канал «Резидент».

Следующей задачей, по информации авторов канала, должна быть блокировка Youtube-каналов Анатолия Шария, о чем уже готовят запросы в центральный офис компании, представляя блогера «инструментом Кремля» и «угрозой западным ценностям».

Telegram-канал «Темный рыцарь» тоже называет Кирилла Тимошенко идеологом закрытия СМИ.

«Решение закрыть телеканалы Медведчука было принято после того, как Офис президента получил очередные рейтинги, где уровень поддержки ОПЗЖ перевалил за 22%, а поддержка Президента Зеленского опустилась к 20%. Одним из ключевых факторов роста рейтингов «Кремлевский партии» в Офисе посчитали работу телеканалов Медведчука, которые решили выключить из эфира. Ещё одним аргументом против этих каналов стал тот факт, что в их эфире все время транслировали Шария. Главный идеолог войны с ТВ-каналами, как и с телеграм-каналами, это Кирилл Тимошенко», — пишет «Темный рыцарь».

Сам блогер еще летом прошлого года называл Тимошенко организатором серии нападения националистов и неонацистов на региональные офисы и жестокое избиение членов Партии Шария. По словам Шария, заместитель главы Офиса президента даже заказал покушение на него.

Одной из причин атаки на СМИ называют политические амбиции Кирилла Тимошенко, а вернее, его мечты стать новым премьер-министром.

«Кирилл Тимошенко хочет стать премьер-министром Украины. Как сообщил наш источник, Кирилл успел заработать хорошие суммы денег на «Большой стройке», а также обзавелся «связями» со многими бизнес-группами, которые получали «вкусные» тендера. Его поддерживает днепропетровский клан (но не Коломойский). Ещё источник сообщил, что у Кирилла Тимошенко есть мечта, стать самым молодым Премьер-министром в мире и войти в мировую историю. Но вот мы и Шарий, и уже многие другие журналисты мешаем воплощению этой мечты. Вскрывая коррупционные кейсы на Большой стройке и дорожном кейсе», — сообщает telegram-канал «Легитимный».

«Синдром Зеленского» – 2: политическая составляющая атаки на телеканалы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Кирилл Тимошенко был инициатором перераспределения средств с фонда борьбы с Covid-19 на Большую стройку. Когда средства в Фонде заканчиваются, а вторая волна ожидается осенью, возник вопрос, где взять финансирование и как это преподнести обществу», — этот пост telegram-канала «Резидент» от 5 августа официально фигурирует в предъявленном подозрении в госизмене. С помощью таких постов, по мнению СБУ, Россия хочет разрушить Украину, подорвав ее национальную безопасность.

Из радикальных националистов в «Слуги народа»

Кто же такой замглавы Офиса президента Зеленского, которого украинские СМИ называют заказчиком атаки на неугодные медиа?

Его отец, Владлен Тимошенко, был депутатом Днепропетровского облсовета от националистической партии УКРОП. Он также был директором торгового центра «Пассаж». ТЦ открыли в 2008 году на месте снесенного Детского мира — памятника архитектуры 1930-х годов. Владлен Тимошенко был близок к бизнесмену Геннадию Аксельроду, которого убили в Днепропетровске в 2012 году, и экс-заму Днепропетровской облгосадминистрации Геннадию Корбану.

Его сын, Кирилл Тимошенко, в 17 лет начал работать на телевидении. Сначала работал на «Новом канале», затем на телеканалах «Украина» и «Интер». В 2014 году Кирилл Тимошенко открывает компанию GoodMedia. На официальном сайте компании основными направлениями работы определены коммерческий PR, мажоритарные и общепартийные предвыборные кампании. В частности, его компания обслуживала предвыборную кампанию Петра Порошенко.

В 2014-2015 году Кирилл Тимошенко был помощником депутата Андрея Денисенко от «Блока Петра Порошенко». Биография этого депутата тоже весьма примечательна. С начала 1990-х сотрудничал с «Тризубом Степана Бандеры»*, занимался организацией помощи «чеченским борцам за свободу» в конце 1990-х. В 2011 году возглавил днепропетровскую ячейку ультраправой партии «Свобода».

В 2012-2013 занимался защитой днепропетровских террористов (Лев Просвирнин и Дмитрий Рева), обвинявшихся в размещении бомб в мусорных урнах. В результате взрывов на улице тогда пострадали 27 человек, в том числе 9 детей. Обвинения прокуратура сняла в марте 2014 года, сразу же после победы Евромайдана. С марта 2014 года Денисенко стал главой днепропетровского «Правого сектора» и организатором добровольческого националистического батальона «Днепр-1». В 2015 году вступил в БПП, избрался депутатом по списку, но вскоре вышел из «Блока Петра Порошенко», став одним из организаторов партии УКРОП. В этот период он взял себе в помощники Кирилла Тимошенко.

В 2015 году Кирилл идет по стопам отца и баллотируется в Киевский горсовет от партии УКРОП. В ходе президентской кампании 2019 года работал в штабе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. Указом от 21 мая 2019 г. назначен заместителем главы Администрации президента. По словам Михаила Подоляка, советника главы Офиса президента, Кирилл Тимошенко занимается там именно медиа и строительством дорог.

«У Кирилла Тимошенко большой фронт функциональных задач. На нем — спецпроекты: Большая стройка, "Мандруй Україною". Такие рутинные вещи, которые требуют много работы со СМИ. На него заточен департамент, который работает с региональной прессой», — говорил Подоляк.

Новая должность оказалась достаточно прибыльной. И уже в январе текущего года, по информации издания «Страна», Кирилл Тимошенко приобретает для своей жены, Алены Тимошенко, поместье под Киевом стоимостью около $10 миллионов.

Закон о медиа

В прошлом году Кирилл Тимошенко был одним из авторов законопроекта о медиа, который должен существенно ограничить свободу СМИ на Украине и сделать их подконтрольными власти. Против законопроекта выступили как украинские журналисты, так и международные правозащитные организации. Украинский журналист Сергей Лямец, подписавший петицию против этого законопроекта, считает, что он создавался как механизм наказания СМИ.

«Я подписал петицию, потому что это вопрос профессионального выживания. Помню попытки власти установить контроль над журналистами во времена президентов Януковича и Порошенко. Но то, что происходит сейчас, не идет ни в какое сравнение. Нынешняя власть решила создать легальный механизм быстрого наказания СМИ. Заметьте, что власть начала не с защиты журналистов от тех же нападений радикалов, а с того, что будет рассказывать СМИ, что правильно, а что неправильно.

Зеленский назначил Тимошенко ревизором по тарифам © пресс-служба президента Украины », — рассказывал украинский журналист.

Другой журналист, Макс Назаров, еще прошлым летом утверждал, что законопроект был направлен против тех телеканалов, которые, собственно, и закрыли 2 февраля под предлогом санкций.

«У президента и его соратников есть давняя мечта — побороть все т.н. медведчуковские каналы (то есть 112, NewsOne, ЗИК). Вы же помните слова президента о том, что "вас смотреть можно, а слушать нельзя". Любая война с прессой для власти заканчивается плохо. Если все журналисты объединяются против чиновника, чиновник чаще всего проигрывает. Если все-таки Рада примет, а президент — подпишет этот закон, придется искать пути, как его обойти. Но я надеюсь, что до этого не дойдет — мы не допустим. Подключим Европейский Союз, Венецианскую комиссию, и всевозможные органы влияния, которые помогут защитить свободу слова в Украине», — говорил Назаров.

Как мы видим, не мытьем, так катаньем, но телеканалы решили закрыть, пусть и с помощью санкций, как ни нелепо выглядят санкции против своих же сограждан и компаний. Однако само слово санкции постоянно используют западные кураторы Украины, поэтому решено было использовать этот механизм, то есть просто слепо копировать политику США. Тем более что закрытые телеканалы давно подвергались критике в западных СМИ, связанных с Демпартией США. Борьба за свободу слова и европейские ценности на Украине будет продолжаться до тех пор, пока хоть один журналист или блогер смеет сомневаться в непогрешимости президентов США и Украины.