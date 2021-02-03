С 1 февраля на Украине вступило в силу ограничение цены на газ для населения, которое касается владельцев частных домов и квартир с газовыми плитами. Тарифы на тепло и горячую воду заморожены до конца отопительного сезона, однако миллионы украинцев могут остаться без тепла из-за разногласий между правительством и местной властью

Меморандум раздора

Гройсман назвал цены на газ на Украине «мегааферой» © Facebook, Volodymyr Groysman

В совещании, на котором решили не повышать тарифы на тепло и горячую воду, приняли участие члены Ассоциации городов Украины (в частности, мэры Киева, Винницы, Кривого Рога, Мариуполя и Кропивницкого), руководители Минэнергетики и Министерства развития громад и территорий, заместители руководителя Офиса президента, руководитель национального регулятора в сфере тарифов и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и глава «Нафтогаза».

Премьер-министр Денис Шмыгаль в конце января заявил, что правительство готовится подписать меморандум с местными властями, в котором будут урегулированы вопросы «заморозки тарифов».

«Все ветви власти объединились, чтобы защитить людей от неконтролируемого роста тарифов. Мы ценим, что принятое совместно с главами городов решение содержит пункт о неповышении тарифов на отопление и горячую воду для украинцев», — процитировала пресс-служба Кабмина.

Анонсировалось, что, кроме тарифов, в меморандуме согласовали также реструктуризацию долгов местных теплокоммунэнерго перед «Нафтогазом» и разрешили им заключать годовые договоры по выгодной цене.

«Нам удалось достичь понимания с центральной властью относительно необходимых шагов для недопущения кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов», — заявил по итогам встречи с правительством мэр Киева и по совместительству глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко.

«Нафтогаз Украины» даже временно отложил публикацию январской цены на природный газ для производителей тепловой энергии в рамках специальных обязанностей (ПСО) до завершения переговоров между государственными органами, Ассоциацией городов Украины, представителями производителей тепла и компанией.

При этом в «Нафтогазе» напомнили, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина от 19 октября 2018 года, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах.

Тимошенко призвала нардепов уволить главу «Нафтогаза» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Забыли о центральном отоплении

В январе 2021 года стоимость газа на европейских биржах и, соответственно, на Украине неуклонно росла, приближаясь к максимальным отметкам. Цена газа для украинских потребителей составляла около 9 тыс. грн. И если под давлением президента цену для населения удалось снизить, то о предприятиях теплокоммунэнерго забыли. Для них газ поставляется с привязкой к европейской формуле и ПСО.

Естественно, что после заявлений правительства о том, что тарифы на тепло и горячую воду повышаться не будут, коммунальщики надеялись, что им разрешат закупать газ по 6,99 гривны (или предусмотрят компенсацию разницы в цене) и вопрос подорожания тепла и горячей воды для населения будет автоматически снят.

Как и заявлял нардеп Александр Дубинский, информация о снижении тарифов на газ для нужд населения оказалась полуправдой.

«Для компаний, оказывающих услуги отопления многоквартирных домов, цена газа будет "рыночной" и намного выше. То есть ждём существенного роста тарифов на отопление в городах», — написал Дубинский в Telegram.

А раз цену для коммунальщиков не ограничили, то разницу должен был кто-то компенсировать. Предполагалось, что это сделает правительство из средств государственного бюджета. Эксперты заговорили о том, что фактически гражданам все равно придется оплатить рост стоимости энергоносителей из своего кармана. Средства, которые украинцы недоплатили в платежках за тепло и горячее водоснабжение, им придется заплатить налогами.

Но сейчас выясняется, что Кабмин пытается переложить финансовое бремя на местные власти. А те, в свою очередь, говорят, что таких денег попросту не найдут и будут вынуждены останавливать социальные и медицинские программы. В Ассоциации городов телеканалу «112.ua» рассказали, что совещания по тексту меморандума проходят едва ли не каждый день, но все они упираются в главный вопрос — отсутствие источников финансовой компенсации тепловикам за их согласие продавать тепло и горячую воду в убыток. Рассматривался вариант компенсировать средства тепловикам частично за счет городских бюджетов, а частично — за счет центрального.

Как говорят столичные власти, в данной ситуации правительство, и в первую очередь его глава Денис Шмыгаль, откровенно обмануло местные власти.

«Мэры городов стали поддерживать тарифные майданы, начали консультации. В итоге Виталий Кличко организовал встречу шести мэров и премьер-министра Дениса Шмыгаля, который пообещал, что тариф на газ будет 6,99 грн за куб, а разницу покроют за счет национального бюджета. После этого Минрегион подготовил проект меморандума, который изначально всех устраивал — премьер говорил, что его поддерживает, готовы подписать его были и местные власти. А потом премьер вдруг резко отказался от своих слов, заявив, что меморандум подписан будет, но не им, а министром развития общин и территорий Украины Алексеем Чернышовым и только при условии, что разницу в тарифах переложат на местные бюджеты», — сообщил «Вестям» источник из КГГА.

Серьезные проблемы с отоплением

В подземных хранилищах на Украине все меньше запасов газа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупреждает, что с отоплением могут возникнуть серьезные проблемы — Кабинет министров под давлением «Нафтогаза» отказывается подписывать меморандум с местными советами, как это предлагалось ранее. Речь идет о компенсации разницы стоимости газа, которую требует НАК от правительства.

«Проблема в том, что большинство ТКЭ утвердили стоимость гКа, когда стоимость газа на Украине была на уровне 7500–8000 грн (20 245–21 595 руб. — Ред.), и уже в январе генерируются убытки в миллиардах гривен.

Сумма компенсаций в разнице тарифов, которую затребовал НАК "Нафтогаз", — это 47 миллиардов гривен (127 млрд руб. — Ред.) из государственного бюджета, на что Кабмин, вместо того чтобы остановить зарвавшихся юнцов из НАК, решил переложить по примеру Гройсмана все затраты на местные бюджеты. То есть НАК продает украинский газ себестоимостью 2800 грн (7558 руб. — Ред.) для ТКЭ по цене до 9000 грн (24 293 руб. — Ред.) и требует компенсацию в разнице стоимости еще 47 миллиардов гривен за то, чтобы понизить хотя бы до цены розницы 6860 грн… Для понимания, разница тарифов по Киеву на отопительной сезон — это 5 млрд гривен (13,5 млрд руб. — Ред.). Для таких небольших городов, как Смела, Светловодск и т.д., это полное разрушение городов и остановка всей жизнедеятельности, как в свое время в Алчевске», — написал Олег Попенко на своей странице в Facebook.