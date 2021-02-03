В понедельник 1 февраля в Мьянме произошёл военный переворот. Президент США Джо Байден уже призвал оказать давление на мьянманских военных. Между тем косвенную помощь военным во взятии власти оказала Украина. Точнее её продукция

Во вторник, 2 февраля, китайское информационное агентство Синьхуа сообщило о том, что большинство задержанных днём ранее мьянманскими военными главных министров регионов Мьянмы отпущены на свободу. Байден и Путин обсудили контроль над вооружениями и Украину © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Могут произойти перестановки в рядах главных министров путем назначения на эти посты квалифицированных людей», — заявил военный источник агентства.

По его словам, армия разрешила задержанным главам штатов и членам парламента от правящей партии выйти из-под стражи во вторник утром.

Большинство задержанных военными главных министров (глав) регионов Мьянмы отпущены на свободу, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источник.

В понедельник, 1 февраля, военные Мьянмы объявили о введении чрезвычайного положения в стране сроком на год и смещении руководства страны. Причиной для этого стали масштабные фальсификации на прошедших в ноябре 2020 года парламентских выборах.

Военные задержали около 30 человек, среди которых были президент Вин Мьин и фактический руководитель страны — государственный советник, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Ее партия — Национальная лига за демократию — и победила на выборах в ноябре и должна была начать формирование правительства.

Теперь лидер Мьянмы задержана, со страной прервано авиационное сообщение, а другие государства задумались о давлении на мьянманских военных.

Так, президент США Джо Байден призвал «международное сообщество вместе оказать давление на военных Бирмы (старое название Мьянмы), чтобы они немедленно отдали захваченную власть, освободили захваченных активистов и представителей правительства и не допустили насилия против гражданского населения».

«Мы будем работать с нашими партнерами в регионе и мире над оказанием поддержки восстановлению демократии и законного порядка, а также привлечением к ответственности тех, кто причастен к подрыву демократического перехода в Бирме», — заявил Байден.

Тем временем в перевороте в Мьянме можно обнаружить и «украинский след».

Что произошло в Мьянме

О том, что военные не согласны с результатами ноябрьских выборов и могут даже пойти на применение силы, стало известно за несколько дней до переворота.

Во вторник, 26 января, в Музее Сил обороны в столице Мьянмы Нейпьидо состоялась пресс-конференция представителя Вооружённых сил страны — бригадного генерала Зо Мин Туна. Среди журналистов, приглашённых на пресс-конференцию, были и иностранцы.

Бригадный генерал выступал в окружении столов, на которых покоились массивные фолианты. В них, по словам военных, были многочисленные свидетельства нарушений на прошедших в ноябре выборах. В целом военные выявили около 10,4 млн нарушений, что для Мьянмы с её 38 млн избирателей весьма внушительная число.

Myanmar's military spokesperson Brigadier-General Zaw Min Tun speaks during a press briefing at the Defence Service Museum in Naypyidaw on January 26, 2021. Thet AUNG / AFP pic.twitter.com/MeNwr4cgbF — ArtDaily, The First Art Newspaper on the Net (@artdaily) January 31, 2021

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На прямой вопрос, попытаются ли военные взять власть в свои руки, если их слова о нечестности выборов проигнорируют, Зо Мин Тун дал уклончивый ответ.

«Мы не говорим, что Вооружённые силы придут к власти. Мы также не говорим, что этого не произойдет», — заявил он.

А уже 1 февраля в стране произошёл переворот. Военные отстранили руководство страны от власти. Они заявили, что власть переходит в руки главнокомандующего Вооружёнными силами Мин Аун Хлаина, а исполнять обязанности президента будет вице-президент Мьинт Шве.

Кроме того, мьянманские военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов «после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения».

Режим чрезвычайного положения в стране введён сроком на год.

Но при чём здесь Украина?

«Буревестники революции»

Первые признаки того, что военные намерены брать власть силой, появились сразу же после выступления Зо Мин Туна 26 января.

«Вслед за этим на улицах Янгона и некоторых других крупных населенных пунктов страны были замечены бронетранспортеры <…>. На вопрос о причинах их появления на городских улицах военные дали довольно своеобразный комментарий, суть которого сводилась к тому, что это плановая проверка техники, а условия города идеально подходят для тестирования езды в «рваном темпе». И вообще БТРы завели для того, чтобы посмотреть, могут ли они вообще ездить, или нет, потому что 27 марта у мьянманских военных должен состояться парад в честь годовщины вооруженных сил. Понятно, что подобные рассуждения людей в погонах мало кого успокоили», — рассказывалось в русскоязычном блоге «Житель Янгона».

Его автор живёт в Мьянме и ведёт тематическую группу в Facebook и канал в Telegram. Сейчас эти блог, группа и канал — один из источников информации о происходящем в Мьянме.

Рассказывая о БТР-ах, которые появились на улицах мьянманских городов, автор указал: некоторые из бронетранспортёров были изготовлены в Харькове — на Заводе имени Малышева.

И действительно, если смотреть на фотографии из Мьянмы, то на многих из них можно увидеть знакомый для любителей военной техники силуэт.

🇲🇲 #Myanmar Arrestati il Presidente Win Myint e Aung San Suu Kyi. I Militari avevano chiesto il rinvio della sessione del Parlamento convocata questo Lunedì in quanto contestano il risultato delle ultime elezioni. Sospese le linee telefoniche da/per #Naypyidaw@GeopoliticalCen pic.twitter.com/I2sTfmPeyP — antoniomaria_napoli (@antoniomariana6) February 1, 2021

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В далёком 2003 году Мьянма стала одним из первых покупателей нового украинского бронетранспортёра БТР-3У, когда заключила первый контракт на поставку десяти машин. БТР-3У хорошо зарекомендовал себя в 2014 году во время пограничного кризиса с Китаем.

К тому времени, если верить некоторым источникам, мьянманцы уже освоили производство украинской техники у себя в стране.

«После получения первой опытной партии было принято решение об организации лицензионного производства из поставляемых с Украины машинокомплектов уже непосредственно на территории Мьянмы. По неподтвержденной информации, на данный момент в Мьянме было произведено около 50 бронетранспортеров с опционом еще на столько же. Стоит отметить, что часть боевых машин БТР-3У оснащается противокумулятивными экранами», — сообщал в 2016 году портал «Военный информатор».

А в марте 2019 года издание Defence Blog сообщило, что «Укрспецэкспорт» заключил с Республикой Мьянма контракт на строительство совместного завода по производству бронетехники.

На заводе планировалось производить корпуса для новых бронетранспортёров БТР-4У, а также для самоходных гаубиц САУ 2С1 «Гвоздика» на базе многоцелевого шасси МТ-ЛБ. «Жадность фраера сгубила». Почему падает экспорт украинских вооружений © Укроборонпром

Производство планировалось запустить во второй половине 2020 года. К моменту появления новости Украина уже начала поставлять мьянманцам документации, оборудование и спецмашины для запуска производственной линии.

При этом, согласно экспортным отчётам, поставки для производства в Мьянме к тому времени осуществлялись вот уже несколько лет.

Остаётся лишь добавить, что в 2003 году в некоторых украинских военных вузах появились мьянманские офицеры. И кто знает, возможно, среди тех военных, что были в автомобилях, которые 1 февраля мчались к парламенту и попали на видео популярной фитнес-блогерши в Непьидо, были выпускники украинских военных курсов.

Una mujer hizo su clase de aerobic sin darse cuenta de que estaban dando el golpe de Estado en Myanmar. Y pues puede verse como el convoy de militares llega al parlamento. pic.twitter.com/fmFUzhawRe — Àngel Marrades (@VonKoutli) February 1, 2021

Но в любом случае офицеры с опытом учёбы на Украине в армии Мьянмы есть. Да и брать власть мьянманским военным помогала техника, либо поставленная напрямую из Украины, либо сделанная на украинских станках и по украинским чертежам.