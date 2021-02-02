Служба безопасности Украины обвинила популярные в стране Telegram-каналы в работе на российскую разведку и отчиталась о первых арестах. Такое рвение спецслужбы может быть вызвано желанием приструнить неподконтрольные власти СМИ

В понедельник, 1 февраля, СБУ сообщила о разоблачении масштабной российской агентурной сети.

«В ходе длительной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85-м Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Они сейчас "базируются" на территории подконтрольной России ПМР — Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе», — сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению СБУ, спецслужбы России якобы привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Речь о каналах «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Черный квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live». «СБУ оборзела»: Адвокат рассказал подробности о захвате жены пророссийского активиста © Facebook Валентина Рыбина

«Центр находится в Москве. Организаторы использовали Telegram-аккаунты с конспиративными номерами телефонов. Их локация в рабочее время — по месту расположения 85-го центра в Москве», — рассказал на брифинге начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин.

По его словам, операция против Telegram-каналов заняла полгода.

Координатором деятельности каналов СБУ называет живущего в Тирасполе человека. Ему передали подозрение через его мать. Кроме того, арестовали его гражданскую жену. И хотя украинская спецслужба не назвала имя подозреваемого, СМИ уже знают имя и фамилию этого человека — это брат лидера «куликовцев» Антона Давидченко — Артём. Именно его жену Викторию Даскалицу задержали накануне.

Несмотря на это, упомянутые СБУ Telegram-каналы продолжили свою деятельность. Их авторы отрицают связь с Россией и обещают украинский власти непростые времена.

Театр одного Баканова

«Рука Кремля» и «российский след» стали настолько популярными у СБУ обвинениями после 2014 года, что в очередной громкий успех спецслужбы мало кто поверил. Тем более ряд признаков указывал на ложь представителей спецслужбы.

«Ни один из перечисленных в расследовании СБУ после спецоперации с разоблачениями и арестами не прекратил работу. Что означает, что арестованные к ним не имели никакого отношения. Диффамация, профанация и просто халтура», — прокомментировал спецоперацию СБУ главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв. Телеграмгейт: СБУ объявила влиятельные украинские Telegram-каналы агентами России © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш отметила, что паника окончательно отняла разум у украинского президента.

«Смотрю на истерику по поводу ряда ТВ-каналов, СМИ и уже и телеграм-каналов и думаю, что вопрос недолгого времени, когда к фамилии Зеленского будут добавлять слово "синдром"», — указала она.

А народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский указал на несостыковки в деле якобы ведущихся из России Telegram-каналов.

«Искренне надеюсь, что нам покажут, где именно "Резидент" и "Легитимный" призывали к покушениям на территориальную целостность нашей страны. Очень интересно посмотреть. Не знаю, как "Легитимный", не следил, а "Резидент" вёл террористическую деятельность в отношении правил русского языка», — отметил Бужанский.

Украинское издание «Страна» заполучило и тщательно изучило текст подозрения, которое вручили Даскалице.

«В деле не доказан основной состав преступления — государственная измена. Факты сотрудничества с российскими спецслужбами как сидящего в Тирасполе Артёма Давидченко, так и его гражданской жены — в подозрении отсутствуют. Неочевидна связь подозреваемых лиц с телеграм-империей, описанной в "пидозре" (подозрении. — Ред.). Пока с натяжкой можно предположить, что эти люди могли заниматься коммерческой частью проекта (либо обеспечивали им на агентских началах часть заказов). Но нет никаких данных о том, что они влияли на контент и определяли политику каналов. Вообще, кстати, нет доказательств, что все 12 каналов между собой связаны единым управлением», — отмечалось в публикации издания.

Там же обратили внимание на то, что сама продажа рекламных постов идёт вразрез с версией СБУ о том, что каналы финансировались Россией. Кроме того, тексты конкретных публикаций, указанные в подозрении, бьют не по территориальной целостности Украины, а разоблачают коррупцию. Если эти публикации и наносят кому-то вред, то лишь одному человеку — замглавы Офиса президента Кириллу Тимошенко.

«Тимошенко — крайне странная цель для Генштаба Вооруженных сил России. Он, в отличие от того же Ермака, занимается сугубо внутренней политикой и не имеет отношения к оборонке и армии. Чего в СБУ никак не объясняют», — указывается в публикации «Страны».

Собственно, фигура Тимошенко и могла стать причиной, по которой на публикации каналов так болезненно отреагировала украинская власть. Последствия этого будут для президента Украины Владимира Зеленского довольно болезненны. Удалять и блокировать: Киев намерен создать специальный орган по цензуре в интернете © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Ввязался в войну

Опальные Telegram-каналы продолжают свою деятельность. Они уже пообещали власти сделать выводы из произошедшего.

«Две недели информационной кампании о тотальной коррупции сделали политические телеграм-каналы основным врагом Офиса президента. Наш канал никогда не выступал против президента и, публикуя информацию из источников Офиса президента, часто отказывался от скандальных сливов против Зеленского, чтобы не дискредитировать его. Кирилл Тимошенко сделал своё дело, и теперь любая информация о коррупционных схемах или противоправных решениях президента будет публиковаться на нашем канале.

Мы просим наши источники дальше присылать информацию о коррупции и схемах в Офисе президента, а #Синдикат теперь станет основной рубрикой нашего канала», — указал, в частности, Telegram-канал «Резидент».

Другой канал — «Легитимный» — пообещал поддержку другим каналам, которые столкнутся с давлением со стороны власти.

«Мы сразу заявляем всему телеграм-сообществу Украины, что мы будем поддерживать каждого, кто столкнется с подобной историей или попытками давления.

"Телеграм" должен остаться тем местом, где есть свобода мнения и слова, где пользователь выбирает то, что хочет читать, а не кто-то в "большом кабинете" будет ему навязывать "правильные новости" и смыслы», — указывалось в публикации канала от 2 февраля.

Рвение СБУ, по мнению авторов Telegram-каналов, может быть вызвано желанием Офиса президента не только отомстить за Кирилла Тимошенко, но и взять под контроль средства массовой информации. Что характерно, такого же мнения придерживаются некоторые политики.

«Спецоперация» СБУ против ряда телеграм-каналов — это не что иное, как подготовка к принятию в Раде закона 2693-д Потураева—Кравчук—Богуцкой «О медиа». Используя порошенковские нарративы про "агентов Кремля", Раду будут убеждать принять закон, позволяющий цензурировать СМИ и блокировать неугодные информационные ресурсы, в том числе в "Телеграм"», — заявил 1 февраля народный депутат Александр Дубинский, которого позже исключили из фракции партии «Слуга народа». Изгнанные книги. Майданная цензура душит литературу © Facebook, Книгарня "Є"

Аналогичной точки зрения придерживается и бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

«Истерика ОП и СБУ касательно ряда анонимных телеграм-каналов, среди которых наиболее рейтинговые "Легитимный" и "Резидент", имеет целью дискредитацию "Телеграма" как альтернативного подконтрольным СМИ и соцсетям источника информации. Запрет Telegram на Украине может стать реальностью», — указал он 1 февраля.

Украинские СМИ болезненно относятся к попыткам власти ограничить собственную независимость. И как бы они ни относились к конкурентам из Telegram, вряд ли они будут спокойно смотреть на принятие закона о медиа.

В желании отомстить за «поруганную честь» Кирилла Тимошенко и закрутить гайки в информационном пространстве украинская власть зашла очень далеко. Против неё ополчились Telegram-каналы. В условиях тарифных бунтов, грядущего подорожания товаров из-за мирового «контейнерного кризиса» и нерешённости проблемы с вакцинацией населения Зеленский фактически выстрелил себе в ногу. Или — в ногу президента выстрелило его ближайшее окружение.