Четвёртого президента Украины снова подозревают в государственной измене. На этот раз - за подписание соглашений с Россией по вопросам пребывания Черноморского флота в 2010 году

В четверг, 28 января, следователи Государственного бюро расследований Украины по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора уведомили о подозрении бывшего главу государства в государственной измене.

«Он подозревается в том, что действуя по предварительному сговору с высшими должностными лицами Российской Федерации, в нарушение требований Конституции Украины и закона Украины «О международных договорах Украины», в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины предоставил иностранному государству — Российской Федерации и ее представителю — президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», — сообщалось на сайте Офиса генпрокурора. Януковичу предъявили обвинение в госизмене © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Подозреваемый 21 апреля 2010 года в Харькове под предлогом получения скидки на газ подписал соглашение между Украиной и Россией, по которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму продлевался на 25 лет. При этом соглашение и заключенные контракты между «Нафтогазом Украины» и «Газпром» фактически не дали никакого снижения цены на газ.

«Перед подписанием документов цена для Украины была дважды искусственно завышена Российской Федерацией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тыс. куб. метров для Украины составляла $179,5, тогда как на конец 2010 года — $352,33. Кроме этого, само снижение признавалось обязательствами Украины по государственному долгу перед РФ, которые погашаются», — указывалось в сообщении.

Следствие уверено: Россия искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставку природного газа, а затем в его погашение, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически безвозмездно размещала Черноморский флот на территории Украины, накапливая численность военных и техники, что сыграло свою роль в событиях 2014 года.

При этом нигде в сообщении Офиса генпрокурора не назывались имя и фамилия президента. Однако тем, кто подписал Харьковские соглашения, был Виктор Янукович.

«Не будем говорить о плохом, а лучше сделаем»

Визиты Дмитрия Медведева на Украину в 2010 году подарили миру одну из самых знаменитых цитат Януковича.

«Не будем говорить о плохом, а лучше сделаем», — заявил в сентябре 2010 года украинский президент, открывая очередной этап автопробега из Киева в Санкт-Петербург.

Вряд ли тогда Янукович подозревал, что эти слова станут кратким выражением сути подозрения, которое ему предъявят десять с лишним лет спустя — в январе 2021 года. И касаться то подозрение будет событий 2010 года.

Правда, не сентября, а апреля, когда президент России Дмитрий Медведев посетил Харьков. Там 21 апреля между ним и Януковичем прошли переговоры, по итогам которых цена для Украины на российский газ снижалась на 30%, но не более, чем на $100 за тысячу кубометров. Ходаковский: Януковича погубила излишняя самоуверенность © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Кроме того, из газового контракта, подписанного в 2009 году, изымался пункт 6,6, который предполагал штрафные санкции для Украины, если она приобретала газа на 6% меньше месячного объёма поставок.

Взамен с 28 мая 2017 года на 25 лет пролонгировалось действие соглашения между Украиной и РФ о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма.

При этом соглашение предусматривало увеличение арендной платы за пребывание ЧФ РФ в Крыму до $100 млн за год и дополнительных средств за счёт цены на природный газ, который поставляется российской стороной на Украину.

Казалось бы, выгодное для Украины соглашение, особенно после тех газовых соглашений, которые в 2009 году подписала бывшая тогда премьер-министром Юлия Тимошенко.

Однако на Украине, да и в России их восприняли неоднозначно.

Зрада и перемога

Власти Украины тогда были воодушевлены подписанными с Россией соглашениями.

«Ратифицировав соглашение о продлении сроков пребывания Черноморского флота в Севастополе, наш парламент осуществил историческое решение. Закончилась пятилетка бессмысленной вражды с Россией… По соглашению Тимошенко, украинская экономика имела единственную перспективу — банкротство», — заявил премьер-министр Николай Азаров. Российские буксиры в украинском Черноморске взволновали националистов © vchernomorsk.com | vchernomorsk.com | Перейти в фотобанк

Народный депутат от Компартии Украины, крымчанин Леонид Грач отметил, что этого события граждане страны ждали годами.

«Это огромнейшей важности шаг на пути урегулирования межгосударственных отношений Украины и России, на пути мира и дружбы, создания единой военной доктрины и, естественно, оборонного союза. Это решение, которого ждали несколько десятилетий граждане Украины и которым следует гордиться», — указал он.

Даже второй президент Украины Леонид Кучма — и тот похвалил соглашения.

«Пролонгация пребывания флота в Севастополе будет способствовать гармонизации двусторонних контактов, возвращению отношений с РФ к реальному стратегическому партнерству», — отметил он.

А вот парламентская оппозиция, напротив, устроила в Верховной Раде беспорядок. Во время ратификации соглашений в сессионном зале завязалась массовая драка между сторонниками и противниками ратификации. Спикера Верховной Рады Владимира Литвина закидали куриными яйцами. После этого охрана прикрыла его зонтиками. Так Литвина охраняли до конца заседания.

Члены парламентской оппозиции устроили потасовку, а также залепили отверстия для голосования неизвестным веществом. Позже один из депутатов бросил в зал дымовую шашку.

Один из лидеров парламентской оппозиции — народный депутат Арсений Яценюк — заявил: никакой скидки на газ нет, сумма, которую будет платить Украина, является реальной рыночной ценой.

Предшественник Януковича на президентском посту — Виктор Ющенко — и вовсе заметил, что дешёвый газ «экономически дискредитирует страну», отбрасывает её от конкурентных возможностей, «оставляет неконкурентную экономику в том забвении, в котором она находится».

«Соломой нужно топить, но быть независимыми», — подчеркнул Ющенко, заявив, что в обмен на газ Украина отдала суверенитет и независимость.

Но жёстче всех выступила Юлия Тимошенко.

«Нас лишили части территории страны… Президент России поручил разработать Генеральный план развития Севастополя и Крыма и воплотить его в жизнь. Крымом уже начало управлять другое государство. Может дойти до того, что украинцам придется оформлять визы, отправляясь на отдых в Крым.

Предложение Путина создать совместные предприятия — это полное поглощение Россией энергетического, транспортного и промышленного потенциала Украины. Как вы думаете, кто будет руководить всеми корпорациями? Точно не Украина! Мы исчезаем, растворяемся в безграничном российском пространстве, нашу страну убивают как независимое государство», — заявила она.

Тут ей мигом и напомнили, что она сама была не против продления пребывания ЧФ РФ в Крыму.

«В предыдущие годы — да вот совсем недавно — мы с прежним правительством Украины, в том числе и с Юлией Владимировной, обсуждали вопрос о возможном продлении пребывания российского флота в Крыму. Никто не возражал. Я понимаю, что это вопрос просто внутренней политики. Но всегда вопрос стоял таким образом. Никто, в том числе Юлия Владимировна, не возражала в разговорах со мной, во всяком случае, обсуждать вопрос продления пребывания российского флота. Речь шла только об одном — цена вопроса», — рассказал бывший тогда премьер-министром России Владимир Путин. Тимошенко инициирует проведение референдумов © ba.org.ua

При этом сам он назвал цену за аренду базы в Севастополе запредельной, но признал, что Россия пошла на этот шаг ради сотрудничества и повышения доверия с Украиной.

«Та цена, которую выкатили, она запредельная. Я бы за эти деньги съел бы вашего президента», — с иронией заявил Путин украинским журналистам.

Но были в России и те, кому Харьковские соглашения тоже пришлись не по нутру. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что соглашения невыгодны России, а Украина может разорвать их в любой момент.

Как бы то ни было, но соглашения действовали до 2014 года, когда на Украине произошёл госпереворот. 28 марта 2014 года президент России Владимир Путин внёс в Госдуму предложение о прекращении ряда российско-украинских соглашений, среди которых были и харьковcкие. 31 марта 2014 года Госдума их расторгла. На следующий день — 1 апреля — аналогичное решение принял и Совет Федерации. В итоге 2 апреля Путин подписал закон «О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины».

Теперь на Украине решили вспомнить о событиях более чем десятилетней давности. Парадоксально, но постмайданные власти повторяют те действия Януковича, за которые сами в своё время именовали его узурпатором и диктатором: именно при этом президенте Тимошенко судили за соглашение с Россией по газу.

Теперь за соглашение с Россией по газу будут судить самого Януковича.