На новогодние праздники в Крыму гостил мой старый друг, который перед ранним вылетом решил провести ночь в Симферополе. В гостинице, где он остановился, поутру открыл кран и отшатнулся: вместо воды из крана хлынула бурая жижа. «Что это было?» - с ужасом спрашивал он потом у меня. «Таковы крымские будни», - отвечал я

Надо сразу сказать, что проблемы водоснабжения полуострова отнюдь не везде достигли такой остроты, как в столице республики, но дефицит ощущается повсеместно. Засуха истощила водохранилища, и осенне-зимний сезон пока положение не выправил. Власти стараются маневрировать скудными запасами воды, перебрасывая объемы из одних водохранилищ в другие, осваивая новые скважины, стараясь посильно сокращать потери на износившихся водоводах. Но радикально это проблему не решает.

Надо понимать, что некой волшебной палочки для мгновенного решения проблемы не существует, решение может быть только комплексным. Речь идёт не о полном отсутствии воды на полуострове, а ее дефиците, нехватке. И восполнить определённую недостачу все-таки проще, чем изыскивать ее в безлюдной пустыне. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Тот же мой товарищ приводил в пример Израиль, который почти наполовину покрывает свои проблемы в водоснабжении с помощью опреснения морской воды. Но говорящие об опреснении забывают (или не знают), что в Израиле для реализации этой очень энергозатратной технологии задействована целая АЭС «Димона», а в странах Аравийского полуострова (которые тоже страдают от недостатка воды) собственные энергоносители находятся буквально под ногами. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах сжигается попутный газ, получаемый при нефтедобыче, что позволяет работать десяткам опреснительных заводов. Но в любом случае, для строительства подобных объектов требуется немалое время, а его у Крыма нет.

Иной вариант: опресненение через мембранные установки, когда морская вода под давлением проходит, упрощенно излагая, через несколько стадий очистки через специальные фильтры. Но эта система тоже весьма энергоёмка и не слишком продуктивна, хотя опыт ее использования в Крыму уже имеется — в Vintage Hotel в посёлке Новый Свет.

«Фильтрующие мембраны станции способны выдержать до 7 лет бесперебойной работы (3 года как минимум), забор воды ведётся по защищённым от штормов 30-метровым трубам, — рассказывает севастопольский портал «Политнавигатор», — суточная производительность — 80 кубов чистой воды, хотя потребность отеля вдвое ниже, что резко увеличивает срок работы и производительность мембран. Цена кубометра воды на выходе — примерно $1,6, при том, что привозная вода в Новом Свете продавалась населению при Украине по цене в 4 с лишним раза дороже».

Опыт признан успешным, и на его основе в Судаке запланировано строительство опреснительной станции мощностью в 20 тысяч кубометров воды в сутки. Возможно появление подобных станций в других приморских посёлках. Напряжение между Киевом и Москвой растёт: вода в Крым, шпионы и ракеты © president.gov.ua

Весьма поучительным можно признать и опыт борьбы с водным кризисом такого крупного города, как Севастополь, где до сих пор нет масштабных отключений воды (хотя драгоценный ресурс, как и везде, стараются экономить). Суть решений, предложенных местными властями: максимальная экономия воды из главного водохранилища города — Чернореченского; использование близлежащих заполненных водой карьеров до момента окончания строительства водозабора неподалёку от устья довольно крупной (по крымским масштабам) реки Бельбек. Таким образом, выигрывается время до запуска в начале марта Бельбекского водозабора, который, в свою очередь, на 50 тысяч кубометров в сутки уменьшит расход воды из Чернореченского водохранилища.

Можно сказать, что Севастополь кризис прошёл вполне успешно, но принцип перехвата больших объемов воды, которые сейчас бесцельно уходят в Чёрное море, применим ещё во многих местах полуострова.

Также очевидна необходимость значительного снижения потерь на водоводах. Здесь обязательна реконструкция водопроводов и массовая установка счетчиков, которые стимулировали бы хозяев квартир и домов оперативно устранять утечки в собственном хозяйстве. Струя воды толщиной в спичку даёт утечку в 150 литров воды ежесуточно (а не двести, как утверждал киношный сантехник Афоня), но сколько сотен тысяч таких маленьких струек круглосуточно сливаются в реки? Собственно, ночное отключение воды, которое практикуется в некоторых населенных пунктах ЮБК, как раз и призвано придержать пустой поток хотя бы ночью. Крым намерен наладить водоснабжение своими силами © РИА Новости, Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

Ещё один ресурс — артезианские скважины и очистка сточных вод, но здесь надо четко дифференцировать. Поливать виноградники артезианской водой — такая же бесхозяйственность, как и неумение правильно распорядиться для того же полива бывшими водами сточными. Скорейшее освоение данного типа воспроизводства воды тоже даст огромную экономию, и работы в этом направлении уже идут в Севастополе (КОС «Южный») и в Симферополе (запланировано строительство очистных сооружений в селе Укромное).

Гидрологические изыскания подтверждают, что под поверхностью полуострова имеются серьёзные запасы воды. Уже в феврале из Сакского района, где активно бурят скважины, по построенным водоводам в Симферополь пойдёт до 40 тысяч кубометров воды в сутки. Освоение недр и их рациональное использование — вопрос ближайшего будущего, однако надо понимать, что проблема носит системный характер, и здесь вопрос переходит из плоскости экономической в политическую.

Футурологи говорят, что многие грядущие войны будут происходить именно за обладание водными ресурсами, которые необходимы для самой жизни человека. Не секрет, что водный кризис на полуострове начался с перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, и его разблокирование, как минимум, серьезно удешевит меры по водоснабжению Крыма. Многим в России кажется, что разрубить «Гордиев узел» проблем водоснабжения полуострова — вполне эффективное решение. О том же неумолчно трубит украинская пропаганда и пугает своё население грядущим вторжением утомленных жаждой «москалей», а в оставшееся время злорадствует над крымчанами.

«Насколько мне известно, украинская власть не собиралась, не собирается, и не будет собираться включать воду в оккупированный Крым, — развлекается в эфире своего видеоблога хорошо известный россиянам собкор УНИАН Роман Цимбалюк, сам проживающий в благополучной Москве. — Если люди хотят пить — проблему можно решить. Вода поставляется исключительно в пятилитровых пластиковых бутылках с надписью "Крым — это Украина". Если люди действительно хотят пить, они будут пить с большим удовольствием эту воду». Климкин и Крым. Как Запад шаг за шагом признает регион российским © МИД Украины

Похоже, киевский режим сознательно нарывается на неприятности, поскольку в случае военного вторжения это даёт возможность — по причине «форс-мажора» — закрыть майданный проект, а его выгодополучателям безнаказанно скрыться на Западе. А нынешнее статус-кво позволяет им продолжать спокойно грабить страну. И пока в Киеве будут рассуждать подобным образом, рассчитывать на позитивное решение по разблокированию поставок воды бессмысленно.

Если Украина первой не начнёт широкомасштабных боевых действий (скажем, на Донбассе), планы восстановления водоснабжения Крыма с помощью Северо-Крымского канала беспочвенны. Но даже команда «фас на Донбасс» (если таковая поступит) прозвучит не из Киева, а из Вашингтона, который официально провозгласил Россию своим главным противником. Так что договариваться на данный момент не с кем. Проще дождаться, пока разверзнутся хляби небесные и наполнят опустевшие водохранилища.

Итак, проблема водоснабжения Крыма существует и она имеет своё комплексное решение: использование передовых технологий, максимальная экономия природного ресурса и оптимизация его расхода. Это требует пристального внимания Центра и его строжайшего контроля за теми, кто пытается нажиться на кризисной ситуации в разгар битвы за воду. А с расхитителями выделенных казённых денег надо поступать, так сказать, «по законам военного времени». По их вине и разгильдяйству уже потеряны насколько драгоценных лет и масса бюджетных средств.

Из экономического вопрос водоснабжения Крыма давно стал политическим, и насколько эффективно он будет решён — не в последнюю очередь зависит осознание миром истинных возможностей России. В конце концов, в существование зловредных вирусов и полезных вакцин верят далеко не все, а без воды не может жить никто.