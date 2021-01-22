Сейчас на Украине развернется жесткая борьба за право быть «ближе к Байдену», отмечают политические эксперты. Но для США важны не конкретные кадры, а выполнение официальным Киевом собственной задачи — сдерживания России

Политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Украина — инструмент сдерживания России

В среду, 20 января, в Вашингтоне состоялась церемония инаугурации нового главы государства и вице-президента — Джозефа Байдена и Камалы Харрис.

От новой администрации США многие ждут показательной «антитрамповской» политики, то есть максимального дистанцирования от того, что делал прежний президент Дональд Трамп.

При этом к Украине у Байдена отношение как минимум неоднозначное. Во времена президента Обамы Байден был фактическим куратором Киева, что впоследствии чуть не лишило его шансов на президентский пост — «украинский след» политика оказался очень токсичным. Байден и пленки Деркача: как скандал с прослушкой изменит Украину © REUTERS, Gleb Garanich/File Photo

Впрочем, внешняя политика Соединенных Штатов очень консервативна, отмечает руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарёв.

Акцент на то, что основной противник — это Китай, Россию надо сдерживать в Европе, а инструментом сдерживания будет Украина, поясняет политолог.

«Да, будет оказываться военная помощь, но кардинально каких-то радикальных изменений не будет. Мы уже видим поставки "Джавелинов", но это те виды вооружений, которые стратегически не меняют баланс», — сказал Золотарёв, добавив, что команда Байдена будет уходить от момента конфронтации с Россией, используя Украину как инструмент сдерживания Москвы.

«Это значит, что будут настраиваться на работу с той администрацией, которая сейчас сидит на Банковой. Да, это не их люди, но, с другой стороны, Зеленский не сделал фатальных ошибок, чтобы Байден был на него серьезно обижен», — считает эксперт. Андрей Золотарев: Украина для США — затычка для сдерживания России © Facebook, Золотарев Андрей

«Как США скажут, так и будет»

В США к Зеленскому относятся настороженно потому, что он появился неожиданно. Он не получал американской подготовки, как, например, Вакарчук, говорит эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов.

«Конечно, он будет стараться находить с ней (новой администрацией президента США. — Ред.) общий язык, и, исходя из того, что он лидер Украины и проводит прозападную политику, у администрации Байдена нет мотивации добиваться его смещения, как, например, смещения Януковича. Которого тоже не произошло бы, если бы он подписал Соглашение об ассоциации», — сообщил политолог.

Лично Байден вникать в украинские дела напрямую не будет, прогнозирует политолог Владимир Корнилов. Во всяком случае, открыто и демонстративно, поскольку украинская тема для него остается токсичной: «тема Хантера Байдена и его связи с "Бурисмой" станет еще более актуальной после того, как Байден-старший стал президентом», уверен Корнилов.

Павел Рудяков: В США Украиной управляют чиновники уровня пятого заместителя третьего секретаря © РИА Новости, Нина Зотина зависит не от Зеленского — это решают американцы: если они скажут, что этот мальчик досидит до 2024 года, он досидит, если скажут, не досидит, — не досидит. Об этом говорит директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

Вернутся ли Яценюк и Гройсман?

Сейчас многие на Украине будут бороться за внимание Байдена, говорит украинский политолог Алексей Якубин.

Будут как минимум три группы влияния, включая новую власть в лице Зеленского, конкуренция на этом рынке очень высока, отмечает эксперт.

«На данный момент видно, что Зеленский пытается с самого начала как-то оседлать эту волну, не дать ни Порошенко, ни даже соросятам возможность тут получить монополию», — отметил Якубин. Алексей Якубин: На Украине за внимание Байдена сразятся 3 группы влияния © Facebook, Алексей Якубин

Также появились слухи, что при Байдене в украинскую политику могут вернуться условно «бывшие» — политики времен Евромайдана, которые по разным причинам выбыли из высшей лиги украинской политики.

Называют фамилии экс-премьеров Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.

Яценюк американцев точно устраивает, но он не устраивает украинский народ, говорит Алексей Попов. Приход Яценюка во власть будет опровержением идеологии команды Зеленского, что вот приходят новые люди строить новую страну.

«К Гройсману такого негатива нет. Но Зеленскому же не нужен премьер как конкурент», — сказал эксперт.

Яценюк остается предельно токсичным политиком, чтобы Зеленский пошел на такой непопулярный шаг, указывает Андрей Золотарёв.

Американцы готовы работать с Зеленским, но до тех пор, пока он выполняет волю американского посольства «даже в таких мелочах, как преследование оппозиции, защита Шабунина, этого борца с коррупцией, я уже не говорю про вакцину, он их устраивает». Об этом говорит Владимир Корнилов.

«Если Зеленский начнет проявлять самостоятельность и перечить генеральной линии партии, то есть посольству США, то независимо от того, кто будет у власти, Байден, Трамп или Харрис, его в любом случае будут снимать», — убежден политолог. Владимир Корнилов: США могут потребовать экстрадиции Коломойского © РИА Новости, Владимир Трефилов

Продолжение украинизации: ничего общего с реальностью

Еще одной громкой темой недели стало вступление в силу 16 января закона, который фактически должен вытеснить русский язык из сферы бытового общения. Госдума России выразила по этому поводу протест.

В вопросе украинизации все ясно как божий день, считает журналист, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Этот закон никакого смысла не имеет, потому что люди в Украине, или на Украине, если следовать правилам русского языка, прекрасно понимают друг друга независимо от того, на каком языке они говорят — русском или украинском, пояснил Вышинский. Кирилл Вышинский: В элите Украины появилось много желающих произнести: "Свободная касса!" © РИА Новости, Владимир Песня

«Этот закон не имеет никакого отношения к реальности. Это не более чем политическая конструкция. Ее смысл простой — это проявление BLM-овщины (BLM — "Жизни черных важны", общественное движение в США, выступающее против насилия в отношении чернокожих. — Ред.).

То есть когда чернокожие в Америке требуют, чтобы белые встали перед ними на колени, извинились за века унижений. На Украине это чистой воды BLM-овщина: говорите с нами на украинском, потому что мы сейчас командуем, принимаем решения и законы», — заявил журналист.

Этот жест, продолжил он, имеет только политическое значение и должен продемонстрировать, кто в стране хозяин. В то же время понятно, что этот закон на юго-востоке выполняться не будет, он не нужен русскоязычным людям. Но это повод для оголтелой группки активистов в течение месяца-двух бегать собирать фактическую базу, кляузы, третировать людей в ресторанах и магазинах.