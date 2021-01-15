Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса отечественным препаратом «Спутник V», который набирает всё большую популярность в мире

Для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 необходимо привить 70% населения мира, заявил 14 января на брифинге директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюгге.

При этом сертификация российской вакцины от коронавируса «Спутник V», как и ряда других вакцин, находится на стадии согласования ВОЗ, организация готова содействовать ускорению этого процесса, сообщил журналистам старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Олег Бенеш.

В Европе растёт число смертей среди вакцинированных от COVID-19

«Спутник-V» и другие. Кто побеждает в мировой войне вакцин © РИА Новости, Виталий Подвицкий | Перейти в фотобанк

Так, в Норвегии после прививок скончались 23 человека, сообщило Норвежское агентство лекарственных средств. Все летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом, потому представитель агентства Стейнар Мадсен считает, что «эти случаи не вызывают особой тревоги».

А в немецком Институте Пауля Эриха проверяют данные о смерти десяти человек после вакцинации от коронавируса, сообщила глава его отдела безопасности лекарств и препаратов Бригитте Келлер-Станиславски. По её словам, специалисты исходят из того, что связи между инцидентами и прививкой нет.

Шесть случаев серьёзных побочных реакций выявлены во Франции после введения вакцины от коронавируса, сообщило Национальное агентство по безопасности медикаментов. Сообщается, что агентство также было проинформировано о случае смерти в доме престарелых человека, которому была введена эта вакцина, но связь смерти с прививкой не установлена.

Ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщал, что в стране зафиксировано 37 нежелательных побочных эффектов после прививок, 32 из них носили легкий характер, четыре — средний и один — тяжелый. Он не уточнил подробностей относительно случая тяжелого побочного эффекта, но подчеркнул, что в Польше уже создали компенсационный фонд для лиц, у которых наступили побочные эффекты вакцинации от COVID-19.

При этом 12 января американская фармацевтическая компания Pfizer сообщила, что рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию в России вакцины против коронавируса, разработанной совместно с BioNTech. Ещё в конце декабря 2020 года в медицинском кластере «Сколково» в Москве информировали, что ведутся переговоры о поставках в РФ вакцин от COVID-19 производства Pfizer и Moderna. Там уточнили, что поставки возможны не раньше февраля, а желающие записываются в «лист ожидания».

Однако 14 января в Росздравнадзоре заявили, что ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется в том числе на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера.

Массовая вакцинация в Пекине и России

В среду, 13 января, в Пекине началась массовая вакцинация от COVID-19. В настоящее время в столице Китая проходит вакцинация от COVID-19 в отношении девяти ключевых групп населения. По состоянию на 11 января число лиц, получивших вакцину в Пекине, превысило 1 миллион. Серьезных побочных эффектов не зафиксировано.

Также 13 января на совещании с членами правительства РФ президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса. Президент отметил, что с этим не должно возникнуть проблем, поскольку вакцина «Спутник V» не требует особых условий транспортировки. Российский препарат он назвал лучшим в мире, однако отметил, что нужно понять, как он будет действовать в условиях множества штаммов.

Как известно, в России вакцинация отдельных категорий населения «Спутником V» началась 5 декабря, уже привито более полутора миллиона человек.

Вакцина: халяль или харам? © CC0, Pixabay Михаил Мурашко сообщил, что более 600 тысяч доз вакцины от COVID-19 доставлено на этой неделе в регионы России, а до конца января ожидается поставка еще 2 миллионов доз «Спутника V». В тот же день директор разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил: «До 1 февраля планируется выпустить 2,5 миллиона доз вакцины, так что мы вышли фактически на 3,5 миллиона доз вакцины в месяц».

Также 14 января в интервью агентству Reuters глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил: «Вопрос производства решен… каждый месяц объемы производства в России увеличиваются в два-три раза. Уже в феврале мы будем производить десятки миллионов доз вакцины «Спутник V» в России и за ее пределами».

Дмитриев также отметил, что 95% договоренностей по зарубежным поставкам вакцины будут обеспечены за счет зарубежных предприятий в Индии, Бразилии, Южной Корее и Китае.

Вакцина «Спутник V» завоёвывает мир

13 января Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. Вице-президент страны Делси Родригес после переговоров с руководством РФПИ сообщила, что «Спутник V» также будет производиться на территории Венесуэлы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее сообщал, что первые 10 миллионов доз вакцины от коронавируса должны прибыть из России в Венесуэлу в первом квартале 2021 года, они будут предоставлены населению бесплатно.

В тот же день замглавы мексиканского Минздрава Уго Лопес-Гатель заявил, что на текущей неделе ожидает резолюции комиссии по защите от санитарных рисков (Cofepris) в отношении экстренного использования российской вакцины «Спутник V» на территории Мексики. Производство «Спутник V» планируют запустить в Аргентине во втором квартале 2021 года, и правительство Мексики заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении до 24 миллионов доз произведённого там препарата.

Также 13 января делегация бразильской фармацевтической компании Uniao Quimica встретилась с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, после чего было сообщено, что Россия поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины «Спутник V» в первом квартале 2021 года. Первые поставки начнутся уже в январе, всего же в текущем году будет поставлено 150 миллионов доз.

Уже 15 января Uniao Quimica начнёт производство российской вакцины, а РФПИ и бразильская компания подадут заявку на экстренное применение «Спутник V» в Бразилии. Вакцинация населения Бразилии российским препаратом уже началась.

«Первые 20 бразильцев, работающих в посольстве в России, уже проходят вакцинацию», — уточняется в сообщении РФПИ.

Как известно, вакцина «Спутник V» показала эффективность более чем 91%. При этом, к примеру, общая эффективность вакцины от коронавируса, разработанной китайской комапанией Sinovac, на клинических испытаниях в Бразилии составила 50,38%, сообщил местный биотехнологический центр «Институт Бутантан». Однако для одобрения в бразильском регуляторе Anvisa достаточно, чтобы эффективность вакцины превышала 50%.

Казахстан планирует в конце февраля начать вакцинацию «Спутник V», производство которой налажено в республике, сообщил в среду исполняющий обязанности заместителя председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Нурлыбек Асылбеков. Ещё 21 декабря 2020 года на Карагандинском фармацевтическом комплексе в центральном Казахстане был дан старт производству российской вакцины, опытная партия «Спутник V» в объёме 6 тысяч доз отправлена для проверки качества в РФ. Асылбеков отметил, что Казахстан ещё не получил результаты проверки качества партии вакцин, которые были направлены в РФ, и эта процедура может занять до месяца.

13 января украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начала собирать подписи за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Днём ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил против закупки российского препарата, даже когда будет доказана его эффективность. Свою позицию он объяснил тем, что Россия «не заботится о здоровье украинцев», а использует вакцину для продвижения своих целей.

Пока единственная вакцина от COVID-19, которую ожидают на Украине, — китайская СoronaVac.

VIP-персоны вакцинируются от коронавируса

«Украина закупила худшую вакцину в мире» — украинцы возмущены властью © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк Франциск и почётный папа Бенедикт XVI получили вакцину от коронавируса, сообщил 14 января глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, но не уточнил, о какой именно вакцине идёт речь. Днём ранее многие СМИ со ссылкой на аргентинское издание Nacion сообщили, что папа Франциск получил первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech, однако сразу Ватикан это не подтвердил.

Сам папа Франциск на днях заявил, что обязательно сделает прививку от COVID-19 и призвал всех поступить так же. В телеинтервью, которое было показано в воскресенье по итальянскому Canale 5, он сказал, что каждый должен сделать это по этическим соображениям, поскольку речь идет о здоровье и жизни других людей.

Также 14 января прошел вакцинацию от коронавируса президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, он сделал это в городской больнице Анкары. Накануне глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в прямом эфире привился вакциной СoronaVac китайской компании SinoVac, начав кампанию по вакцинации в стране. Как сообщили в турецком Минздраве, более 250 тысяч медработников в Турции привились от коронавируса китайским препаратом в первый день вакцинации.

До конца февраля Турция рассчитывает получить 50 миллионов доз китайской вакцины. Турецкие власти намерены также закупить до конца марта 4,5 миллиона доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer и её немецкого партнера BioNTech.

В тот же день председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса, и вакцинацию перенёс легко. Как известно, Владимир Путин в ходе пресс-конференции 17 декабря рассказал, что ещё не сделал прививку от коронавируса, так как не входит в возрастную группу, для которой вакцина уже доступна. Он заявил, что пройдет вакцинацию, «как только это станет возможным».