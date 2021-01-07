В то время как вся страна отдыхает социологи работают. Вот, например, Социологическая группа «Рейтинг» провела исследование буквально 2-4 января! Причём не просто на новогодние темы, а затрагивая общеполитические вопросы. Поистине, уважаемые исследователи не боятся трудностей…

Мы, честно говоря, не знаем, как именно время проведения опроса отразилось на его результатах. С одной стороны, народ в это время традиционно пребывает в расслабленном состоянии и благодушном настроении. С другой стороны, оный же народ (похмельный, а то и не похмелившийся) наверняка был слегка раздражён сложными вопросами и, возможно, отвечал невпопад.

Нас, в первую очередь, заинтересовало мнение граждан о президенте Зеленском. Интерес чисто практического свойства — ведь многие эксперты прогнозируют, что по итогам 2021 года Владимир Александрович не сохранит своих полномочий, а возможно — и поста. Неплохо было бы прикинуть, на какой электоральный ресурс он может опереться в борьбе за сохранение полномочий.

Начать, пожалуй, стоит с новогоднего поздравления президента, которое мы много и по делу критиковали. 70% опрошенных его видели. Позитивно оценили креатив президентской команды 43%, негативно — 21%, нейтрально — 35%.

В общем, критики могут критиковать, но народу ход президента понравился. Надо, правда, отметить, что по данным этого же исследования 41% опрошенных в той или иной мере доверяет Зеленскому, так что позитивное отношение к выступлению совпало с позитивным отношением к выступающему.

Зеленский по-прежнему остаётся абсолютным лидером по доверию в стране и вообще, и по числу полностью доверяющих (17%). Его основным конкурентом является его же однопартиец Дмитрий Разумков с 29% доверия. Далее следуют Юрий Бойко (27%), Юлия Тимошенко (26%), Пётр Порошенко (23%).

Всё, вроде бы, хорошо, но не всё однозначно — если ранее у Зеленского число доверяющих было выше числа не доверяющих, то сейчас у него как у всех — не доверяет 53%. Это получше, чем у Порошенко и Тимошенко (73 и 69%), но, тем не менее, уникальности в положении президента нет. Кстати, у Разумкова хорошее соотношение — всего 37% не доверяет, но 29% не знают спикера.

В 2021 год украинцы смотрят с оптимизмом. Во всяком случае, 74% ответили именно так. Правда, только 52% полагают, что следующий год будет лучше нынешнего. Разница покрывается за счёт тех, кто полагает, что в следующем году ничего не изменится — в этом, безусловно, есть известный оптимизм.

А вот количество пессимистов (18%) и тех, кто полагает, что следующий год будет хуже (17%) совпадает. Только они не пессимисты, на самом-то деле, а самые что ни наесть кондовые реалисты. Все негативные тенденции прошедшего года сохранятся, но придётся ещё расплачиваться за старые проблемы. Так что год будет хуже, но граждане, скорее всего, полагают, что если так подходить к вопросу, то можно спятить…

Предсказуемо, что больше всего надежд на лучшее будущее у избирателей «Слуги народа». 89% смотрят в будущее с оптимизмом, а 72% ожидают, что новый год будет лучше прошлого. Обратная ситуация должна быть у сторонников «Оппозиционной платформы», которые уверены, что движение в заданном направлении ни к чему хорошему не приведёт, но связь тут не прямая. Да, среди избирателей ОПЗЖ всего 40% ожидают, что следующий год будет лучше и только 62% смотрят в будущее с оптимизмом, но обратной точки зрения придерживаются 28 и 30%. Т.е., бытовой оптимизм, являющейся элементом стратегии выживания, всё же берёт верх.

Ну и в заключение — об электоральных симпатиях, тем более актуальных, если учесть, что возможность проведения досрочных президентских выборов фигурирует в большинстве сценариев развития текущего политического кризиса.

Итак, в случае проведения президентских выборов распределение голосов в первом туре будет следующим:

— Владимир Зеленский — 26% (в первом туре выборов 2019 года — 30%);

— Юрий Бойко — 17% (12%);

— Пётр Порошенко — 13% (16%);

— Юлия Тимошенко — 11% (13%).

Легко можно заметить, что результаты выборов, которые бы прошли сейчас, не слишком отличаются от реально бывших в 2019 году. Единственно, что во второй тур выходит не Порошенко, а Бойко.

Однако конечный итог будет тот же — на настоящий момент у представителя ОПЗЖ (любого практически) нет возможностей для наращивания рейтинга. Во втором туре будет эффект 1999 года, когда вокруг действующего президента объединятся избиратели условно правых кандидатов (особенно отрадно будет наблюдать за «порохоботами», убеждающими секту «армовира» голосовать за Зе). В теории Зеленский может и без этого набрать необходимые 50% — ведь 41% доверяющих как раз и дадут нужный для победы результат при достаточно высокой мотивации и низкой явке.

Причина сохранения такой ситуации очевидна — среди кандидатов нет ни единого «нового лица». Это всё представители старой политической элиты, т.е. задача электорального цикла 2019-20 годов по-прежнему не выполнена.

В то же время, если появится ещё один кандидат, из числа «новых лиц» (тот же Разумков, например), он всего лишь перехватит часть голосов действующего президента, причём даже не факт, что эта потеря окажется фатальной — электорального ресурса у Зеленского хватает.

Другое возможное направление — изменение политической системы в сторону парламентской республики. При нынешней расстановке сил это возможно только с участием «Слуги народа».

Ещё одни досрочные выборы ситуацию не меняют: по данным «Рейтинга» за СН собираются голосовать 22% активных избирателей, в Раде она получит примерно четверть мест, что позволяет довольно надёжно блокировать внесение изменений в Конституцию.

В общем, если СН почему-то заартачится, то США придётся опять вводить демократию путём государственного переворота.

Общий вывод состоит в том, что Зеленский ещё не исчерпал своих возможностей, люди ему доверяют и электоральный потенциал высок. Подводит его, однако, пугливость, слабая команда и стремление всех удовлетворить, в результате чего удовлетворяются самые активные, хотя и не пользующиеся почти никакой поддержкой в обществе — «соросята» и националисты. Так что вероятность капитуляции выше, чем вероятность успешного сопротивления с опорой на имеющиеся ресурсы.