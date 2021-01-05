Известный политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин, как всегда изящно и парадоксально рассматривает в очередной своей колонке сложные геополитические отношения России, Турции, Великобритании и Украины

Государства умнеют. Но с разной скоростью. Государства двигаются. Но в разном темпе. Вот Турция шагает себе в ритме марша.Турецкого, естественно. И не останавливается. Я часто бываю там по делам. За много лет не видел ни одного долгостроя. Такое впечатление, что там где-то в засаде сидит знаменитый немецкий сантехник из старых порнофильмов (жаль, что их потом вытеснили польские и украинские квелые сантехники). Сидит и кричит свою коронную фразу: «Не останавливаться! Шнеле, шнеле…» Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Турки стремительно и качественно строят — дома, дороги, аэропорты. Я уже отмечал, что это они посоветовали и помогли азербайджанцам массово готовить дорожных строителей. Подсказали, что водитель самосвала — готовый механик боевой машины пехоты, а экскаватора — танка. А всякие там геологи, топографы, логисты — полуфабрикаты для спецназа и операторов дронов. Поэтому те бросили госэнергию в эту сферу. А их противники в это время готовили консультантов по продажам, коучеров, и офисменеджеров… Путин и Эрдоган обсудили Карабах © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Но сейчас не об этом. Турция — учит, но и сама быстро учится. Всему. Опять-таки, уже вспоминал как дважды стал свидетелем легкого нарушения дорожных правил. Первый раз нас с Осимом остановил полицейский на трассе Анталия-Алания за превышение скорости. Мой солидный приятель законопослушно бормотал извинения, вытирал платком мокрый лоб, кланялся и клялся соблюдать все правила и инструкции. Семь лет работал отельером в Германии, закон для него — почти святое.

Потом, почти на этом же месте нас за аналогичное нарушение остановили с Османом. Тот небрежно протянул права стражу порядка через чуть приоткрытое окно. Процедил, что спешит по поручению мэра. Изобразил пальцами какой-то масонский знак. Поехали дальше с превышением — нас ждали на дегустацию ракы. Осман пять лет учился в России, нарушения для него — почти родное… Чего хочет Эрдоган и что делать России © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Турция, пусть и не в равной пропорции, но раскинулась на двух континентах. Это не могло не сказаться на широте диапазона их мышления. Если американцы понимают, что «добрым словом и пистолетом, можно добиться большего, чем только добрым словом», то они пошли дальше. Законом и его нарушением можно добиться большего, чем только… Ну, понимаете. Не буду продолжать, чтоб не обвинили в призыве к противоправным действиям.

Я много раз сравнивал президента Эрдогана с ванским котом. Это те разноглазые коты, которые ныряют со скал в безбрежное озеро Ван за удивительной местной форелью. У них глаза различного цвета, поскольку один хорошо видит на суше, другой — под водой. Турецкий лидер не плохо видит в Европе, но не хуже и в Азии. Эта стериовизия и стала сутью геополитики османской державы.

Я с иронией слушаю бесконечные причитания международных экспертов о создании англо—турецкой оси. В некоторых интерпретациях речь идет даже об англо-турецко-украинской дуге. Наверное эти геополитики стажировались в Германии. Может даже у учеников Хаусхофера. А может начитались заметок Ричарда Мура, особенно после его карьерной рокировки с посла в Турции на руководителя Секретной разведслужбы Её Величества. Разведчики последней всегда были первыми по рейтингу писателями. Или коллеги впечатлилась новогодним посланием президента Зеленского, где он Турцию и Британию объявляет главными друзьями Украины… Не знаю точно. Точно знаю, что бесконечно далеки они от туранского мира. Эрдоган идет на Каспий. Что дало Турции карабахское обострение? © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Кстати, не случайно этот новомодный термин вспомнил. Обидно, понимаешь. Все базовые идеи туранского мира в свое время разработал крымчанин Исмаил Гаспринский. Сын бравого офицера Российской империи, рожденный в прибрежном селении Гаспра, с юности искал способы, или как сейчас принято говорить «платформы», для взаимодополнения, сочетания мусульманского и православного мировоззрения, кочевого и оседлого образа жизни.

Его «фишкой» стало глубинное знание тюркского мира и органичная любовь к русскому. Его высказывания при жизни стали цитатами. Например: «Зависть, враждебность, недоброжелательство к инородцам не в характере обыкновенного русского человека. Это хорошая черта, несомненный залог величия и спокойствия России». Его главным инструментом популяризации своих идей стала Бахчисарайская газета «Переводчикъ», которая переводила не столько языки, сколько смыслы. В ней-то и были системно изложены все базовые смыслы туранского мира. При этом акцент делался на взаимообогащение культур, искусства, способов хозяйствования.

Была у меня некогда мечта — возродить «метод Гаспринского». Вместе с обаятельной галерейщицей Аленой, даже провели несколько лет назад Арт-фестиваль «Искусство туранского мира». Замечательными и оригинальными оказались полотна татарских, башкирских и других потомков кочевых народов. Сочные краски, спокойная мудрость, застывшая вечность… Сила не бывает истеричной… Жаль только, что не угадали со временем. Тогда время еще не было «короновано» и сложно различалось вечное от сиюминутного, важное от второстепенного.

А вот президент Эрдоган с моментом вроде угадал. Когда все окунулись с головой в проблемы пандемии, когда стали замыкать свои государственные пространства, он стал его расширять. Он — один из первых мировых лидеров, который осознал, что «Евросоюз — фсё» и фактически снял с повестки вступление в этот альянс, в двери которого страна униженно стучалась полвека. Он не побоялся выглядеть решительным и сильным, зная, что в Европе модны жеманные и слабые «лидеры».

Что поделаешь — в различных проекциях сила может быть и достоинством, и грехом. Он даже стал покупать оружие, газ, атомные блоки не по принципу политической близости, а по мотивам экономической выгоды. На санкции «забил», на бывших партнеров «положил»… Ванский такой котяра… Александр Искандарян: Турция теснит Россию на территории ее геополитических интересов © Sputnik /Asatur Yesayants

Вот тогда и была им озвучена доктрина «туранского мира». Суть простая — быть не последним в дряхлеющим Европейском союзе, а первым в борзеющим туранском мире. Из фигуры на мировой шахматной доске, стать игроком…

Коллеги говорят, что не получится. Надорвется, мол, Туретчина. Разорится, обесценит совсем лиру, огребет от Греции и ее покровителей. Типа, от самого могучего Макрона с его недосторенной авиаматкой. Или случайно спровоцирует войнушку с Россией, которая закончится как все четырнадцать предыдущих. По самые помидоры…Не знаю, не знаю. Этот сценарий был бы весьма вероятен, если б в Турецкий марш вдруг не стали вплетаться нотки «Боже, храни Королеву!» А потом еще и «Ще не вмерла Украiни…»

Так совпало, что Британия вдруг захотела снова стать игроком. А Украина возжелала выбиться в пешки. Ну, с последней все просто. Тут может сработать даже незамысловатый «цыганский прием». Видел как-то в Сицилии: подростку дают петушка на палочке и пока тот его самозабвенно лижет, обшаривают карманы. Украинским властям Анкара вроде дала целых шесть боевых дронов. Те их в экстазе рассматривают. А турецкие подрядчики уже выиграли многомиллиардный тендер на строительство моста через Днепр. Еще взяли в аренду на долгие годы самое перспективное золотое месторождение. Заплатили, кстати, меньше стоимости одного дрона. А их, повторяю, шесть! Лира выстоит!

Но с Британией, конечно, сложнее. Целые века она манипулировала османами. Натравливала их на другие народы. Контролировала с их помощью морские проливы и сухопутные транзиты, перекраивала границы государств и разломы религиозных конфессий. Британия и Турция хотят использовать Украину в большой игре против РФ и ЕС — Кость Бондаренко © РИА Новости, Нина Зотина

Иногда по ходу учила. Например, натягивать контрацептивы на затворы винтовок во время дождя. Наверное поэтому население Турции уже больше, чем Британии. Хотя давно это было.

Сейчас у бритов другие задачи: как при ограниченных ресурсах стать неограниченным субъектом мировых процессов? Как вернуться в Большую игру? ЕС утративший, а точнее не приобретший своей субъектности, стал бывшей «владычице морей» явной обузой. Поэтому — брексит. Но без лоховатого партнера, с кем можно не делить удачу, но на которого можно свалить убытки сложновато. Штаты сами такие. К тому же «доктрина Монро» рано или поздно зациклит их на «Новом свете». Тогда кто? Китай? Но он как Волочкова слишком тяжел для любого партнера. Турция? А вот это можно попробовать.

Анатоль Франс говорил, что создать мир легче, чем его понять.У Британии явно сквозит надежда, что Турция создавая «туранский мир», не поймет его скрытой сути. Например, того, что он больше нужен «англичанке» для купирования влияния России на Балканах и Центральной Азии, чем им самим для собирания единоверцев и единокровцев.

Турция пока играет в наивность, делая вид, что втянулась в этот типично английский «развод». Но как говорил Маркс в одном анекдоте «бороду можно сбрить, но как мозги спрятать». Когда российский и турецкий лидеры обменялись под Новый год лестными оценками друг друга, многое стало ясно. Путин назвал Эрдогана «настоящим мужчиной». А настоящие мужчины никогда не страдают чрезмерной легковерностью и излишней доверчивостью. В этимологии этого слова закодированы ответственность и компетентность.

Что-то мне подсказывает, что в наступившем году идей Исмаила Гаспринского в конструкции туранского мира окажется куда больше, чем «закладок» Бориса Джонсона. С наступившим!