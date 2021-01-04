Кино и танки: «Тигры» для «Освобождения»

В 1969 году на широкий экран вышла первая часть киноэпопеи Юрия Озерова «Освобождение» – «Огненная дуга». Несмотря на то что прошло полстолетия, эта лента и сейчас выглядит шедевром. Любой фильм о войне сейчас сравнивают с фильмами Озерова, но мало кто выдерживает такое сравнение

Фильм охватывает широчайшую панораму событий Второй мировой войны, начиная от глобальной политики, которую ведут гигантские фигуры Сталина, Черчилля, Рузвельта и Гитлера, и заканчивая окопными сценами с капитаном-артиллеристом Цвеатевым, которого играет Николай Олялин.

Как видно из названия, события фильма касаются битвы на Курской дуге, в частности — легендарного боя около Прохоровки. Курская битва считается крупнейшим танковым сражением, в котором принимали участие почти пять тысяч советских и 2,8 тыс. немецких танков и САУ (в Волынском танковом сражении 1941 года — 3,4 тыс. советских и менее тысячи немецких).

Естественно, этот факт должен был быть отражён на широком экране. Всего в съемках принимало участие 300 (!) танков, выделенных по приказу маршала Родиона Малиновского. Некоторым из них нужно было придать вид немецких машин.

Кстати говоря, съёмки проходили в районе Переяслава-Хмельницкого в Киевской области — снимать на местах боёв военное командование не разрешило, поскольку и через двадцать шесть лет после сражения местность не была полностью разминирована. Собственно, неразорвавшиеся боеприпасы там находят и по сей день — вот, например, 28 октября 2020 года российские взрывотехники отчитались об уничтожении двух 76-мм снарядов в Касторенском районе…

Вернёмся, однако, к «Тиграм». Танков Pz.VI с сражении участвовало всего около 150 («Пантер», например, более 200), но именно они стали символом мощи «панцерваффе». И, надо сказать, заслуженно — в 1943 году у СССР, да и у его союзников по антигитлеровской коалиции, не было танков, способных на равных бороться с «Тиграми». Потому с немецкой стороны в фильме должны были сниматься «Тигры» и «Пантеры», но… где ж их взять?

Сейчас, например, в России есть аж два «Тигра» — в музеях Кубинки и Снегирей. В 1969-м, вероятно, один (в Кубинке же).

Потому было принято решение «загримировать» какие-то из советских танков. Заказ на изготовление был размещён на Киевском бронетанковом ремонтном заводе в 1967 году.

К заказу подошли ответственно, специалист КБТРЗ съездил в Кубинку (не такое простое занятие — музей тогда был ведомственный, нужно было разрешение Министерства обороны) и провёл обмеры «Тигра».

В качестве основы киевские военные инженеры избрали послевоенный (принят на вооружении в июле 1944 года, но в боях участия не принимал) средний танк Т-44М.

Выбор кажется несколько странным, поскольку танк, который должен был заменить Т-34, оказался малосерийным — их собрали всего 1,8 тысячи. Для сравнения — его предшественник Т-34-85 только в СССР был выпущен в количестве 25,9 тыс., а его преемник Т-54/55 и вовсе стал самым массовым танком в истории, тиражированным в 44 тыс. экземпляров (не считая китайских копий).

Выбор был обусловлен чисто техническими соображениями.

Во-первых, танк существенно отличался от Т-34 компоновкой.

Конструкторы заменили подвеску типа «Кристи» (вертикальные пружины за бортовой бронёй) на торсионы (проложенные поперёк дна металлические стержни, работающие на кручение).

В частности, за счёт этого удалось развернуть двигатель поперёк корпуса (при этом танк стал всего на 18 см шире). Таким образом удалось существенно расширить боевое отделение и сместить башню к центру машины, что само по себе давало значительное преимущество при создании макета «Тигра», у которого башня была по центру.

Благодаря смещению башни танк избавился от «детской болезни» Т-34 — люка механика-водителя на лобовой броне, который часто выбивался вражескими снарядами и нарушал цельность броневой плиты. Теперь люк был на крыше корпуса, как и у «Тигра». Там же размещались приборы наблюдения, на которые не влияло навесное оборудование.

Во-вторых, башня Т-44 была заметно меньше, чем у Т-54, и у конструкторов было больше свободы для размещения новой «коробки».

Непосредственно работы проводились почему-то на Львовском БТРЗ. Всего было заказано десять танков, изготовлено, кажется, восемь. Правда, позже они доделывались. Так или иначе, «Тигров» хватило только для первого плана, в результате в «Огненной дуге» катались Т-54 без какого-либо камуфляжа.

Проблемы возникли во время испытаний полученных машин.

Ходовая часть «Тигра» и Т-44 похожа. Потому что и там и там использовались катки большого диаметра, без поддерживающих роликов. Но были особенности.

У Т-44, так же как у Т-34 и Т-54, пять катков на борт. У «Тигра» — восемь. По длине машины они, разумеется, не помещались и были установлены в шахматном порядке. Находка «сумрачного тевтонского гения» позволяла решить основную задачу — обеспечить приемлемое давление на грунт. «Тигр» весил 57 тонн, в то время как Т-44 — 32 тонны. При этом давление на грунт было сравнимым: у «Тигра» несколько больше килограмма на квадратный сантиметр, у Т-44 — 0,83.

Однако обслуживание такой ходовой было очень сложным, к тому же между катками набивалась грязь, которая по холодному времени ещё и замерзала…

Так или иначе, сходства ради на Т-44 второй ряд катков поставили, но потом отказались — они мешали управлению и отрывались. В результате машина с классическими катками и широкими гусеницами осталась одна и использовалась в основном как неподвижная декорация.

Иногда её пускали вперёд колонны машин со штатными узкими гусеницами. Справедливости ради надо отметить, что в смысле именно гусениц большого греха тут не было — у «Тигров» были два комплекта гусениц: боевые (пошире) и транспортные (поуже).

Много проблем было с набалдашниками (дульными тормозами). При стрельбе (а стреляли «по-взрослому» — не пиротехникой, а холостыми зарядами) их иногда срывало. Вроде бы даже кого-то травмировало.

Так или иначе, но результат получился отличный: не только обычные зрители, но и бывалые фронтовики не брались отличить «тигр» от «Тигра».

Понятно, что танки эти использовались не столько как «Тигры». В фильме «Война на западном направлении» 1989 года (фильм снят на студии им. Довженко Тимофеем Левчуком и Григорием Коханом в лучших озеровских традициях), например, те же самые «тигры» форсируют Буг в районе Бреста 22 июня 1941 года…

В общем, они применялись по необходимости как немецкие танки вообще. Тем более что фронтовики все немецкие танки по умолчанию называли «Тиграми» или «Фердинандами», а отличить «Тигр» от Pz-IV поздних модификаций не так уж просто.

Для «Освобождения» на ЛБТРЗ была изготовлена и «Пантера». Собственно, их планировали сделать восемь штук, но ограничились одним — базовый танк ИС-2М (или ИС-3М) уж слишком явно выпирал из жестяного камуфляжа. Так что показали его только в одном фильме и мельком.

Сейчас эти машины хранятся на военно-технической базе «Мосфильма».

В постосоветском кино столь массовых батальных сцен, естественно, не было.

В фильме «Предстояние» Никиты Михалкова 2010 года был использован настоящий Pz-IV из Кубинки. Музейные работники были в ярости, получив его назад: танк пришлось ремонтировать…

В 2012 году Карен Шахназаров снял «военно-фантастический» фильм «Белый тигр», но имевшиеся машины почему-то режиссёра не устроили.

Специально для фильма самарской студией «Рондо-С» был создан макет немецкого танка «Тигр» в масштабе 1:1. Танк был оснащён дизельным двигателем ЯМЗ 238 (устанавливается на грузовиках МАЗ и КрАЗ), который позволял ему развивать скорость 38 км/ч (такую же, как у оригинала), и пушкой с приспособлением для имитации выстрела, копирующей немецкую танковую пушку 8,8 см KwK 36.

В целом были скопированы все детали, только весил макет 26 тонн. К сожалению, на съемки он не попал — смежники изготовили некачественную гусеничную ленту, которая на ходу просто рассыпалась. Пока ждали изготовление новой, съёмки закончились…

В результате в фильме был использован довольно неудачно «загримированный» ИС-3.

В фильме «28 панфиловцев» 2016 года немецкие танки времён Битвы за Москву выглядят именно так, как они должны выглядеть, но это — масштабные радиоуправляемые модели, снятые в павильоне.

В фильме «Т-34» был снят почти настоящий ходовой Pz-III из музея в Ростове-на-Дону. Он был собран в 2007 году из частей пяти немецких танков, подбитых в 1941–1943 годах.

P.S.: Стоит, пожалуй, упомянуть ещё один «вражеский» танк, использованный в кино. В фильме «Приказ: огня не открывать» 1981 года показаны события на границе СССР с Маньчжоу-го (существовавшее в 1931-1945 годах марионеточное государство на отторгнутой Японией территории Манчжурии) во время войны.

Японская военщина устраивает на границе провокации, в частности — японские танки подъезжают к самой контрольно-следовой полосе и даже пересекают её. Японских танков у режиссёров не было, и они использовали гусеничный бронетранспортёр с бочкой и палкой от швабры.

Получилось не очень. Впрочем, драматургически ход был вполне оправдан.

В продолжении фильма, «Приказ: перейти границу», посвящённом событиям 1945 года, японские танки уже не появляются, и это исторически достоверно: фантастический рывок 6-й гвардейской танковой армии через Гоби и Хинган был для командования Квантунской армии столь неожиданным, что танки просто не успели вывести из парков…