Новейшие социологические опросы демонстрируют падение рейтинга «Слуги народа». Партия, которой удалось сформировать монобольшинство в Верховной Раде, сегодня стремительно теряет сторонников

В понедельник, 28 декабря, на пресс-конференции генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто обнародовал новые данные эксперимента, который его учреждение проводило совместно с фондом «Демократические инициативы» им. Илько Кучерива.

Так, в декабре КМИС по заказу фонда провёл соцопрос по методу личных интервью. Кроме того, институт провёл собственное исследование методом телефонных интервью. Сравнивая результаты исследований, эксперты установили, что за лидерство в украинской политике сегодня соревнуются три политсилы: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и «Европейская солидарность». Песков рассказал о нормализации отношений РФ с Украиной © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Разница примерно в 3% по «ОПЗЖ», «Слуге народа» и «Евросолидарности». В исследовании face-to-face «ОПЗЖ» выходит на первое место, а «Слуга народа» — на второе. В телефонном опросе — наоборот», — отметил социолог.

Что касается «Европейской солидарности», то в обоих опросах она занимает третье место.

Средний же рейтинг «ОПЗЖ», по данным обоих исследований, составляет около 20%, «Слуги народа» — 18%, а «Евросолидарности» — 17%.

«В парламент уверенно бы прошли 4 партии — ОПЗЖ, «Слуга народа», «Европейская солидарность» и «Батькивщина». Неплохие шансы у партии «Сила и честь», которая в некоторых исследованиях тоже проходит необходимый барьер, но в пределах погрешности. И также «За майбутнє» («За будущее». — Ред.) имеет определенные шансы», — рассказал Паниотто.

Упрекнуть опросы в ангажированности вряд ли получится: социологические исследования других экспертных центров и групп подтверждают — рейтинг «Слуги народа» падает, в то время как у «ОПЗЖ» появляется всё больше сторонников. Конституция Украины не позволит Зеленскому уволить Тупицкого — КСУ © пресс-служба КСУ

Расплата за предательство

Весной 2019 года Украина позеленела. И речь не только о привычном природном явлении, символизирующем начало новой жизни. Позеленела страна и в политическом смысле. Карта выборов в парламент показала: большинство населения практически всех регионов страны, за исключением полосы на юго-востоке и точки на западе, поддержало партию нового президента Украины «Слуга народа», партийным цветом которой и был зелёный.

«Зелёной» были карты Украины с результатами как в общегосударственном многомандатном округе, так и в одномандатных — мажоритарных — округах.

В целом партия «Слуга народа» получила 43,16% голосов украинцев и 130 мест в мажоритарных округах, «ОПЗЖ» — 13,05% и шесть мест в мажоритарных округах, «Батькивщина» — 8,18% и два места в мажоритарных округах, «Европейская солидарность» — 8,1% и два места в мажоритарных округах, «Голос» — 5,82% и два места в мажоритарных округах. Рабинович раскритиковал «проедающий громадные деньги» МИД Украины © Facebook, Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"

Впервые в истории независимости Украины партия власти смогла сформировать относительно устойчивое монобольшинство. Сказалось действие разных факторов: с одной стороны, в 2014 году большинство населения страны де-факто лишили голоса. Те, кто не поддерживал или скептически относился к Майдану, вынуждены были либо скрывать свои симпатии (из-за боязни расправы), либо голосовать «за меньшее зло». При этом часть из таких людей хотела видеть в политике новые лица, не доверяя ни бывшим «регионалам», ни тем, кто был в политике ещё до Партии регионов.

Резон здесь был прост: как те, кто проиграл в 2004 и 2014 годах, могут быть успешными политиками и снова не проиграть пронационалистическим силам?

И когда появился Владимир Зеленский, с одной стороны, выступающий против националистической политики некогда «умеренного» Петра Порошенко, обещавшего закончить войну в Донбассе как можно скорее, с другой — бывший абсолютным новичком в политике, у многих украинцев появилась надежда. Показательно, что на президентских выборах за Зеленского, а затем на парламентских за его политсилу массово голосовали промышленные центры центральной, восточной и южной Украины. Своё веское слово сказали Днепр, Харьков, Николаев и Одесса.

Высокий рейтинг Зеленского и его политсилы не прожил и двух лет. Националистическая политика не только не была свёрнута, но и усилилась, мир в Донбассе также не был достигнут. Не удалось исправить и экономическое положение как по объективным (пандемия COVID-19), так и по субъективным (кумовство, коррупция и непрофессионализм) причинам. Более того, при Зеленском появилось всё больше признаков того, что Украина находится под внешним управлением.

Всё это и отразилось на непопулярности «Слуги народа» и на популярности «ОПЗЖ» — политсилы, ненавистной украинским националистам и выступающей за улучшение отношений с Россией.

Лебедь, рак и щука

За несколько дней до выхода результатов исследования КМИС, другая социологическая служба — группа «Рейтинг» — опубликовала данные своих соцопросов. Согласно им, за «Слугу народа» готовы проголосовать 21,1% определившихся с симпатиями украинцев, за «ОПЗЖ» — 17,3%, за «Европейскую солидарность» — 15,2%, а за «Батькивщину» — 10,9% опрошенных. Остальные политсилы, согласно данным этого исследования, в парламент не попадают.

В общем, картина приблизительно похожа на ту, что дают опросы КМИС.

И это, в свою очередь, ставит вопрос не только о падении рейтингов партии Зеленского, но и о будущих альянсах в Верховной Раде.

«Это очень конфликтный и неустойчивый состав законодательного органа. Три «лидера» (СН, ЕС, ОПЗЖ) — это очень токсичные потенциальные партнёры друг для друга. Создать из них коалицию почти невозможно, а голосов «Батькивщины» может быть слишком мало (ну и «Батькивщина» не с каждым может войти в коалицию)», — прокомментировал данные «Рейтинга» украинский политолог Пётр Олещук.

По его словам, в таких условиях потенциальная пятая партия, которая пройдёт в парламент, получает «золотую акцию». Возможным держателем такой акции Олещук называет «Украинскую стратегию Гройсмана», лидер которой — экс-премьер Владимир Гройсман — в качестве платы за союз может даже вытребовать себе новый срок в качестве главы правительства.

А вот союзы «Слуги народа», «Европейской солидарности» и «ОПЗЖ» между собой будут весьма неприглядно выглядеть в глазах избирателей. И речь в первую очередь об избирателях пока ещё партии власти.

«Союзы «Слуги народа» с «ЕС» и «ОПЗЖ» в местных советах являются ситуативными и долго не продержатся. Судя по тому, как и с кем договаривались на местах, партия власти больше боится конкурентов, нежели прямых оппонентов. Из этого ряда попытки остановить усиление «За майбутне» в регионах, блокирование регистрации депутатов, скандалы с выборами председателей облсоветов и противоестественные союзы с откровенными оппонентами из «За Життя» и «ЕвроСолидарности». Судя по фокус-группам, проведенным в декабре, такие альянсы уже «режут» глаз избирателям», — комментировал ранее положение в местных советах политтехнолог Андрей Золотарёв.

По его словам, свою роль здесь играет и информационная политика этих партий. Страна теряет независимость, Запад зачищает олигархов. Итоги 2020 года для Украины © пресс-служба президента Украины

«Когда люди видят то, что на каналах Медведчука и Порошенко Зеленского «мочат» нон-стоп 24 часа в сутки, голосовавшим за «Слуг» трудно объяснить такого рода союзы. Обещания Зеленского «вывести на чистую воду» Порошенко и Медведчука также не забыты. При этом риски для ОПЗЖ и ЕС намного меньше, значительная часть их идеологически заряженного электората видит в таких действиях «хитрый план» Медведчука или Порошенко», — указал Золотарёв.

Но и вера в «хитрый план» не вечна. А это значит, что новая Верховная Рада снова может стать всеукраинским возмутителем спокойствия, дестабилизирующим и без того расшатанную политическую систему страны.