Новогодняя пора, как хочется нам всем верить, полна приятных сюрпризов. Но если все же сюрпризы будут не совсем приятные - не хватит, например, на всех подарков, или закуски будет довольно, а выпивки хватит только для лучших "малышей", - то придется за эти приятные сюрпризы основательно посоревноваться

И тут возможно все, в том числе чтение стихов с пресловутой табуретки.

Для всех, кто основательно подзабыл детство, но не прочь в него впасть, этот рейтинг. Вернее список стихотворений — от полной трезвости к максимальному градусу.

Первое стихотворение. Конечно же, это про то, как в лесу родилась елочка. И про то, как ее срубил некий корешок. Или снял. Или под корешок. В общем, про то, как она на праздник к нам пришла. Потому что без корешков застолье — не застолье, а без елочки Новый год не праздник. Гендерный конфликт Снегурочки и Деда Мороза © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Можно даже пропеть эти бессмертные строки в их популярном варианте (про того самого мужичка, который елочку того) или прочитать

слегка переделанный текст:

Маленькой елочке холодно зимой.

Из лесу елочку взяли мы домой.

Беленький заинька елочку просил:

"Мятного пряничка зайке принеси!"

Белочка прыгала в шубке голубой:

"Елочка, елочка, я пойду с тобой!"

Маленькой елочке в комнатах тепло,

Заяц и белочка дышат на стекло.

Красные зяблики вьются у окна,

В теплой проталине елочка видна.

Сколько на елочке шариков цветных,

Розовых пряников, шишек золотых!

Сколько под елочкой маленьких ребят!

Топают, хлопают, весело кричат:

"Елочка, елочка, яркие огни!

Синими бусами, елочка, звени,

Ветку нарядную ниже опусти,

Нас шоколадною рыбкой угости!

Встанем под елочкой в дружный хоровод,

Весело, весело встретим Новый год!"

Автор же оригинального текста — Раиса Адамовна Кудашева (1878-1964), урожденная княжна Гидройц (литовский княжеский род), в юности служила гувернанткой у князя Кудашева, позже вышла за него замуж. Работала учителем, а в советское время — библиотекарем. Когда могущественный в своем деле Александр Фадеев узнал, кто написал эту песню, то Раису Адамовну приняли в Союз писателей СССР, поставили на довольствие литератора по высшему разряду и стали печатать произведения после многолетнего перерыва.

Второе стихотворение. Его желательно читать, усевшись верхом на какую-нибудь палочку. Только не следует использовать, собственно, елочку — достаточно будет и домашней метелки. Можно даже еще и музыку включить. Поехали!

Ой, мороз, мороз, не морозь меня,

Не мороз меня, моего коня.

Моего коня белогривого.

У меня жена, ох, ревнивая

Тут, конечно, должна быть какая-никакая жена, которую, как слова, из песни не выбросишь. Однако ваша ли это жена, или вообще, так сказать, не про нее речь. Про нее см. через одно стихотворение. «На жену смотреть не сможешь»: Голая правда Барбары Брыльской © РИА Новости, В. Алисов | Перейти в фотобанк

Третье. Про дровни. И это не про ваших нетрезвых корешков. Это про лошадиную чуйку. Ну и немного про чуйку Александра Сергеевича — знал, хитрец, чем в душу народную запасть!

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,

На дровнях обновляет путь;

Его лошадка, снег почуя,

Плетется рысью как-нибудь;

Бразды пушистые взрывая,

Летит кибитка удалая;

Ямщик сидит на облучке

В тулупе, в красном кушаке.

Вот бегает дворовый мальчик,

В салазки жучку посадив,

Себя в коня преобразив;

Шалун уж заморозил пальчик:

Ему и больно, и смешно,

А мать грозит ему в окно…

Четвертое. Про Аврору. Только не вздумайте надевать бескозырку и брать банк, вокзал, почту и телеграф. Достаточно взять смартфон (со своим банком, своей почтой и своим телеграфом) и проникновенно с него прочитать:

Мороз и солнце; день чудесный!

Еще ты дремлешь, друг прелестный —

Пора, красавица, проснись:

Открой сомкнуты негой взоры

Навстречу северной Авроры,

Звездою севера явись!

Если вы решите выступать в паре, то можно попросить свою пару притвориться спящей, а потом изобразить чудесное пробуждение — явить, так сказать, волшебную силу искусства. Правда, тогда не только аплодисменты, но и приз придется делить пополам.

Как встречать Новый год тем, кто наблюдает за звездами © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

А рядом бегемотики

Схватились за животики:

У них, у бегемотиков,

Животики болят.

И тут же страусята,

Визжат, как поросята.

Ах, жалко, жалко, жалко

Бедных страусят!

А вот если уж попросят что-нибудь исполнить "на бис", то можно посоветовать выбрать между двумя эконом-вариантами — скорее даже не стихотворениями, а заклинаниями: "Ловись, рыбка, большая и маленькая" и "Мерзни, мерзни, волчий хвост". Надо надеяться, что к этому времени присутствующие уже основательно напразднуются и "на ура" воспримут такие короткие высказывания. А то и приравняют их к тосту.

Поэтому не будем медлить независимо от даты и времени — встаем с табуретки, накалываем на вилочку грибную шляпку или огуречный хвостик и… с новым счастьем!