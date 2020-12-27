Пока в Киеве действует «налоговый Майдан», есть шансы избежать объявления локдауна в январе 2021 года, который многие предприниматели могут просто не перенести. После весеннего карантина более 20% микропредпринимателей прекратили свою деятельность

Об этом сказал в очередном видеообращении сооснователь и спикер движения «SaveФОП» Сергей Доротич. По его словам, даже на центральной, «самой дорогой» улице в Киеве на помещениях магазинов, расположенных в тех местах, за которые раньше воевали, «на которые всегда очередь была», теперь висят объявления о сдаче в аренду. Что же говорить о регионах?

Доротич рассказал об инциденте с участием бойцов одного из спецподразделений МВД, которые отобрали оборудование, провозимое на майдан по договорённости с полицией диалога. При этом пострадал один из предпринимателей. По словам руководителя «SaveФОП», складывается впечатление, что «кто-то умышленно провоцирует стычки, чтобы дискредитировать либо наш протест, либо вообще расшатать ситуацию в Украине».

Он обратился к тем представителям МВД, которые следят за стримами движения, с просьбой доложить руководству его мнение: «кажется, кто-то сильно подсиживает (главу МВД Украины — Ред.) Арсена Авакова, кто-то ему хочет подложить свинью», умышленно провоцируя силовое противостояние. Доротич призвал Службу безопасности Украины (СБУ) и руководство МВД «разобраться с этим». Протест «Save ФОП»: почему профессиональные революционеры, близкие Порошенко, не решат проблемы мелкого бизнеса в Украине © REUTERS, Gleb Garanich

Доротич в очередной раз подчеркнул, что Украина, по его мнению, находится «в состоянии войны» (ранее он уже говорил — в состоянии войны с РФ), а участвующие в акции предприниматели — «настоящие патриоты». Потому, по его словам, возможны исключительно мирные формы протеста: «мы не самоубийцы».

Лидер «SaveФОП» также ответил на поступающие обращения с вопросами, почему на Майдане не поднимают вопрос тарифов, вопрос «войны на Востоке», вопрос об обеспечении лекарствами медучреждений, и т.д. Он заявил, что «нас это всё волнует», однако не могут предприниматели заниматься сразу всеми проблемами. Пусть учителя, врачи, военные поднимаются на защиту своих прав, а участники акции микробизнеса готовы их поддержать, но на первое место они ставят своё право работать, сказал Доротич.

Участники движения предпринимателей «SaveФОП» продолжают акцию протеста на Майдане в Киеве. Сюда приехали представители движения из нескольких городов, есть и киевляне. ФОПы намерены оставаться на Майдане, по крайней мере, до Нового года. Шут на троне и тотальная мобилизация. Предновогодняя сказка-быль © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако протестующих на площади не очень много. Доротич сказал: «Майдан пустой, почему-то кроме ФОПов, тут никого нет». А ведь проблемы испытывает не только микробизнес, есть сейчас серьёзные трудности у врачей, у учителей, у шахтеров — у всех. Спикер движения предпринимателей напомнил, что решено акцию протеста обозначит так: «За конституционные права и свободы», а это не только экономические свободы, но и социальные…

В то же время он напомнил, что на «налоговом Майдане» не обсуждают, например, политические партии и не обсуждают вопросы языка — во избежание разногласий. Таким образом, далеко не за все конституционные права граждан готов стоять «налоговый Майдан».

Доротич обратился к предпринимателям с призывом забыть междоусобные споры «на рынках, в ТРЦ», объединиться и выйти на Майдан «один за одного, сами за себя, за то, чтобы мы работали, сберегли своё право на труд, право на предпринимательство».

Ранее протестующие ФОПы провели шествие ко дворцу «Украина», где в это время проходил концерт «Квартала 95», предполагая, что артисты могут передать требования предпринимателей президенту Зеленскому. Однако «Квартал 95» впоследствии просто высмеял протестующих, предположив, что предпринимателям заплатили за эту пикет, что «за время участия в акциях они заработали больше, чем им обещал помощи Зеленский».

Главные требования ФОПов (ФОП — украинская аббревиатура, переводимая как «физическое лицо — предприниматель») к власти остаются неизменными — отмена обязательного введения кассовых аппаратов и право на труд во время локдауна. Также представители «SaveФоп» призывают власти советоваться с ними в решениях, которые касаются предпринимателей.

По данным Офиса президента Украины, в настоящее время в стране зарегистрированы около 1,8 млн предпринимателей.