На Западной Украине различными методами продвигается изменение даты и формата празднования Рождества Христова. В этом процессе принимают участие как греко-католики, так и местные чиновники

На уходящей неделе во всех областях Западной Украины спешили принять бюджеты на 2021 год. До дня Святого Николая новый областной бюджет был утверждён лишь на Закарпатье: там депутаты под председательством экс-губернатора, генерала СБУ Алексея Петрова, справились с этой задачей ещё 17 декабря. Остальные же облсоветы, несмотря на привычные дискуссии как в депутатской среде, так и между руководством областных советов и государственных администраций, изо всех сил хотели успеть принять главные финансовые документы до католического Рождества. Ведь 25 декабря на Украине по западной моде — выходной день, а следующую неделю весьма условно можно назвать рабочей, многие депутаты уже собрались на новогодние каникулы.

Во всех областях бюджет следующего года оказался меньше бюджета-2020. Так, сессия Львовского областного совета 22 декабря приняла бюджет области на 2021 года, доходная часть которого составит 5,14 миллиардов гривен, из которых 84,5% планируют получить от подоходного налога с граждан. Кстати, в других областях за счёт этого налога доходы бюджетов сформированы на более чем 90%. При этом доходы львовского областного бюджета в текущем году запланированы в сумме 5,9 миллиардов гривен — хотя из-за карантинных ограничений и снижения деловой активности они, конечно, будут меньше. Западная Украина с 13 по 18 декабря: «карантинный» День Святого Николая и борьба за властные портфели «под ёлочку» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В среду, 23 декабря, были приняты бюджеты ещё двух галицких областей — Ивано-Франковской и Тернопольской. Ивано-Франковский облсовет рассчитывает в 2021 году на доходы бюджета области в 2,6 миллиарда гривен — почти на 390 миллионов меньше, чем в нынешнем. Больше половины из этих денег (1,4 миллиарда) — субвенция из госбюджета. Тернопольский облсовет утвердил бюджет-2021 с доходами 2,086 миллиарда гривен — против 2,2 в текущем. Трансферты из центра для Тернопольской области должны составить 1,2 миллиарда гривен.

В четверг, 24 декабря, утверждали областные бюджеты на 2021 год в Ровно, Черновцах и Хмельницком. Так, доходы бюджета Ровенской области составят 2,4 миллиарда гривен — на 7% меньше, чем в 2020-м. Несмотря на это, нашлись деньги на протестантскую Ровенскую духовную семинарию.

На Буковине в следующем году бюджет по доходам запланирован в сумме 1,68 миллиарда гривен — на 176 миллионов меньше, чем в нынешнем. Правда, как заявила на сессии Черновицкого областного совета директор финансового департамента Черновицкой областной государственной администрации Анжела Дякова, бюджет-2020 будет недовыполнен на 20-23 миллиона. А депутаты Хмельницкого облсовета утвердили доходы областного бюджета-2021 в сумме 2,97 миллиарда гривен, что на 128 миллионов меньше, чем в текущем году. При это директор финедепартамента Хмельницкой ОГА Сергей Пенюшкевич успокаивал депутатов: мол, это лишь базовый бюджет для финансирования защищённых статей — зарплат и энергоносителей, а реальный подготовят к марту следующего года. Святослав Вышинский: Европа указывает Украине ее место в особо унизительной форме © Facebook, Філософ Вишинський

Единственной областью Западной Украины, где бюджет на 2021 год не утверждён, является Волынская. Скорее всего, связано это с конфликтом между депутатами облсовета и главой Волынской ОГА Юрием Погуляйко, которому Волынский областной совет выразил недоверие. 17-22 декабря состоялись лишь бюджетные слушания относительно разных отраслей, но пока дата проведения «бюджетной» сессии неизвестна. Не исключено, что она состоится уже в новом году.

На уходящей неделе были приняты бюджеты и большинства областных центров Западной Украины, и в отличие от областных, они в основном оказались больше прошлогодних. Городские власти традиционно более креативны в поиске денег, чем областные. Так, в Луцке выставили на торги здание, в котором раньше находились морг, похоронное бюро и центр патриотического воспитания. На реставрацию этого памятника архитектуры новому владельцу придется потратить не менее 25 миллионов гривен. В бюджете Луцка на восстановление объекта, который находится в аварийном состоянии, денег нет, поэтому его решили продать. Ивано-Франковск перед выборами. Нетолерантный «свободовец» Марцинкив - вне конкуренции © Сommons.wikimedia/ВО Свобода

Реакция западно-украинских городских голов на новые бюджеты была различной. Так, мэр Ужгорода Богдан Андреев после утверждения бюджета города просто поблагодарил депутатов за принятие главного финансового документа. А вот мэры Ивано-Франковска и Хмельницкого, Руслан Марцинкив и Александр Симчишин, в уменьшении доходов и увеличении расходов по отдельным статьям в бюджетах вверенных им городов привычно обвинили Киев. Главные претензии — недостаточная образовательная субвенция и ликвидация механизма «паевого участия», то есть платы застройщиков в местные бюджеты за использование инфраструктуры.

В частности, Ивано-Франковск по этой статье потеряет в следующем году как минимум 35 миллионов гривен. С другой стороны, с 2021 года на места вернули полномочия архитектурно-строительного контроля, а при помощи такой «дубины» местные чиновники смогут выбить из застройщиков немало — правда, вряд ли все эти деньги пойдут в бюджет. Мэр Хмельницкого даже назвал городской бюджет-2021 «самым худшим с 2015 года» — правда, это касалось не общей суммы, а бюджета развития, который в Хмельницком в следующем году составит 277 миллионов гривен, что действительно меньше, чем шесть лет назад. А его коллега из Ивано-Франковска ив вовсе сказал, что городской бюджет-2021 «наихудший за всё время», поскольку бюджет развития составит не больше 210 миллионов гривен.

При этом Александр Симчишин оказался единственным мэром областного центра, который официально обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением не вводить усиленные карантинные ограничения с 8 января 2021 года — мол, это ударит по местному бизнесу и доходам бюджета, а заболеваемость COVID-19 и так снижается. Остальные градоначальники Западной Украины, похоже, готовятся игнорировать грядущий локдаун не де-юре, а де-факто. К примеру, никаких заявлений по этому поводу пока не сделал мэр Львова Андрей Садовый, который ранее публично поддержал антикарантинные протесты львовских рестораторов, пообещавших работать подпольно. Неслыханная вещь: Садовый рассказал, как Порошенко ночью узурпировал власть во Львове © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Андрей Садовый, который сам на днях переболел COVID-19, ну уходящей неделе также пробовал «продавить» через Львовский городской совет бюджет на 2021 год, но это ему не удалось. На сессионных заседаниях 23-24 декабря депутаты сначала избрали секретаря горсовета, которым стал Маркиян Лопачак от партии «Свобода», а потом утвердили новый регламент работы совета, вернув себе ряд полномочий, которые в прошлом созыве были переданы исполкому и городскому голове.

Несмотря на почти истерические требования Андрея Садового принять решение о размещении средств бюджета развития города в «Укргазбанке» ещё до рассмотрения самого городского бюджета, депутаты отказались это делать. Всё дело в том, что за размещение 1,755 миллиарда гривен формально государственный «Укргазбанк» должен будет заплатить Львову около 30 миллионов гривен — то есть меньше 2% годовых. А директором Львовской областной дирекции этого банка является многолетний спонсор созданной Садовым партии «Самопомощь», действующий депутат Львовского городского совета от этой партии Олег Василишин. Так что бюджетное заседание сессии горсовета, запланированное на 29 декабря, обещает быть жарким, а вовсе не праздничным.

При этом во Львове уже начали праздновать Рождество по григорианскому календарю. Делают это не только католики, но и городские власти, которые 24 декабря на площади Рынок, перед входом в Ратушу, открыли авторский интерактивный рождественский вертеп. Сценка вертепа состоит из пяти двухметровых фигур, вырезанных из тополя, которые разрисовывали дети из Львова. Автор, скульптор Антон Лубий, рассказывает, что создал вертеп 7 лет тому назад. Мэр Львова Садовый получил неожиданный «подарок» на День самоуправления © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Начал его создавать как мастер-класс у главной елки: тогда за 13 дней было создано 5 библейских фигур. Все люди могли это видеть. Через год мне предложили поставить эти фигуры на площади Рынок, поэтому тогда я уже доделал домик и остальных персонажей: трех царей мы вырезали вместе с детьми прямо здесь, под Ратушей», — сказал мастер. По его мнению, вертеп для города получился очень теплым, светлым и интерактивным. Все желающие в течение рождественского периода смогут зайти внутрь вертепа, рассмотреть фигуры, сделать фото.

Во Львове, согласно свежему опросу, 53,7% жителей положительно относятся к переносу празднования Рождества на 25 декабря, 25,3% — нейтрально, 16,7% — отрицательно, и 4,4% затруднились с ответов. Среди греко-католиков поддерживают смену церковного календаря 62,6% опрошенных. Однако, несмотря на многочисленные просьбы львовских приходов Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ), ни один из них не получил разрешения от иерархов УГКЦ на празднование Рождества 25 декабря. Официально же Рождественская служба в этот день состоялась только в одном греко-католическом храме Галичины — соборе Святейшего сердца Христа Человеколюбца в Ивано-Франковске. Настоятель храма отец Игорь Пелехатый напомнил, что 105 лет назад в тогдашнем Станиславове подобную реформу инициировал местный епископ УГКЦ Григорий Хомишин.

Правда, 24 декабря появилась информация, что на следующий день Рождественское богослужение состоится также в принадлежащем УГКЦ храме Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония в Черновцах. Инициаторами этого стали прихожане и отец Василий (Гасинец), который заявил журналистам: «Чтобы праздновать Рождество со всем миром, с нашим папой, и оторваться от России. Конечно, 7 января у нас тоже будет Рождественская служба, потому что люди должны привыкать постепенно, к тому же, людям изменение даты Рождества дается не так просто, как людям моложе. Но, начиная с этого года, акцент будем делать на 25 декабря».

Однако уже через несколько часов эта информация была опровергнута. В УГКЦ объяснили, что речь идет не о переносе празднования, а о проведении одной службы для семьи. «Поскольку большая семья прихожан в трёх поколениях выезжает за границу и 7 января не будет возможности принять участие в Рождественском богослужении, они попросили 25 декабря отслужить для них Святую Литургию по литургическим рождественским текстам. С этим я обратился к нашему владыке Иосафату Мощичу, который, на благо верующих, благословил это однократно завтра сделать», — привела пресс-служба УГКЦ слова настоятеля храма.

Отец Василий также отметил, что и он, и его прихожане понимают, что решение об изменении даты празднования Рождества нельзя принимать на уровне отдельных приходов — это должно сделать все сообщество Украинской Греко-Католической церкви. Ранее глава УГКЦ Святослав Шевчук отметил, что греко-католики на Украине на новый календарь хотели бы перейти вместе с православными церквями. При этом храмы УГКЦ в Латинской Америке и Португалии давно перешли на григорианский календарь, ныне это обсуждают греко-католики в Италии и Польше.

Продвигается изменение даты и формата празднования Рождества Христова на Западной Украине и другими методами. Так, 24 декабря по инициативе мэра Тернополя Сергея Надала состоялся «Молодёжный молитвенный завтрак» — традиционное для протестантских церквей мероприятие. На него пришли священнослужители УГКЦ, Православной церкви Украины и ряда других христианских конфессий, местные чиновники и депутаты, а также культурные деятели, преподаватели и студенты. Финансировали мероприятие «представители социально ответственного бизнеса», отметила пресс-служба Тернопольского городского совета.

А городской голова Ровно Александр Третьяк и секретарь Ровенского городского совета Виктор Шакирзян 22 декабря провели встречу с представителями Межцерковного совета города. Речь шла, в частности, о введении в школах Ровно преподавания «христианской этики». Это вызвало возмущение горожан в соцсетях — как в связи с тем, что школа официально отделена от церкви, так и в связи со статусом самого Третьяка. Напомню, до избрания мэром Ровно он был ректором духовной семинарии и академии протестантской конгрегации — Христиан веры евангельской.

В Ужгороде «вестернизацию Рождества» решили произвести при помощи музыки: тут 24 декабря артисты симфонического оркестра местной филармонии представили тематический концерт CAROL OF THE BELLS, составленный из привычных для западного слушателя новогодних и рождественских мелодий. Причём вряд ли концерт был рассчитан на католиков или протестантов — к примеру, венгров, — у которых в этот момент был Рождественский Сочельник.

Кстати, закарпатские венгры 24 декабря получили «подарок» из Киева — именно отношениям Украины и Венгрии было посвящена значительная часть интервью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, вышедшего в эфир в этот день. По словам дипломата, Украина регулярно напоминает Венгрии о границах дозволенного на Закарпатье, которые пересекать нельзя. «У нас очень простой подход. Я всегда говорю об этом своему венгерскому коллеге: мы понимаем, что вас беспокоит судьба этнических венгров на территории Украины, вы имеете право о них заботиться, но вы должны делать это в пределах «красных линий», определённых украинским законодательством. Иногда они заслоняют за эти линии — мы бьём по рукам», — объяснил министр.

Однако Киев «бьёт по рукам» не столько Будапешту, сколько своим гражданам. Так, на предыдущей неделе Ужгородский городской суд решил вернуть часть имущества, изъятого во время обыска у главы Партии венгров Украины (КМКС) Василия Брензовича. Однако прокуратура области обжаловала это решение в апелляционном суде, который намеренно затягивает рассмотрение дела. Сам же Брензович, опасаясь ареста по обвинению в «сепаратизме», вынужден был выехать за границу, и даже не смог получить удостоверение депутата Закарпатского областного совета.

А вот воспитанники детских садов и ученики младших классов Черновцов на Новый год и Рождество останутся без привычных подарков от городских властей. Хотя на закупку подарков из городского бюджета выделили более 2 миллионов гривен, а Управление образования объявило тендер и выбрало победителя, один из участников торгов подал жалобу в Антимонопольный комитет, и результаты тендера отменил Киев. Новый тендер объявлять не будут, ведь его не успеют провести до Нового года. Деньги, которые выделили на закупку подарков, вернули горсовету. В качестве компенсации депутаты предлагают подарить детям сертификаты на посещение аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха Черновцов. Правда, они если и откроются, то лишь следующей весной.