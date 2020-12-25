Участники движения предпринимателей «SaveФОП» продолжают акцию протеста на Майдане в Киеве. Сюда приехали представители движения из нескольких городов. ФОПы намерены оставаться на Майдане, по крайней мере, до Нового года

Об этом вечером в четверг, 24 декабря, сообщил в видеообращении сооснователь и спикер «SaveФОП» Сергей Доротич.

Он также проинформировал, что не обошлось без ЧП: автобус с участниками акции из Днепра не доехал до Киева, попал в аварию под Полтавой. Коллеги в Полтаве оказали помощь днепрянам с эвакуатором и с расселением.

Лидер «SaveФОП» Доротич обратился к украинцам: «Сегодня уничтожат нас, завтра уничтожат вас» © AFP, GENYA SAVILOV

«Мы выбрали для себя этот нелёгкий путь мирного сопротивления», — заявил Доротич, пояснив, что «это лучше, чем силовым способом подвергать… опасности нашу страну».

«Я хочу напомнить, друзья: мы находимся в состоянии войны. В состоянии войны с Российской Федерацией на востоке нашей страны. А раз так, коллеги, мы должны быть максимально осмотрительными и только мирным способом добиваться своих законных прав и интересов», — сказал Доротич.

Такое заявление наводит на мысль, что комментаторы, подозревающие связь движения «SaveФОП» с экс-президентом Петром Порошенко и его командой, возможно, имеют основания для таких подозрений. Наверное, любой здравомыслящий человек понимает, что было бы, если б, не дай Бог, Украина и Россия действительно воевали бы между собой…

Судя по стриму в интернете, людей на площади не очень много. Люди греются в припаркованном неподалёку красном бусике. Доротич рассказал о бытовых проблемах протестующих (одеяла промокли под дождём), сообщил, что бывают и провокации. По его словам, охраняют протестующих полиция и СБУ — «фотографируют нас периодически и регулярно».

Спикер движения предпринимателей призвал киевлян приходить на Майдан и поддерживать акцию. Что до участников из других городов, то им, по его словам, следует составить графики приезда в Киев для участия в протестах.

«Налоговый майдан» ждёт Зеленского и требует проведения внеочередной сессии Рады © REUTERS, Gleb Garanich

Доротич подчеркнул, что присутствие протестующих на Майдане гарантирует недопущение локдауна. «Пока мы тут, я понимаю, что власть будет очень осторожна и не допустит закрытия на локдаун или карантин микробизнеса…» — заверил он.

Ранее спикер протеста ФОПов сообщил изданию «Страна» о том, что протестующим предлагали помощь праворадикальные организации, однако предприниматели сочли, что «это бойня» и избрали мирный путь отстаивания своих прав.

Напомним, акция протеста предпринимателей началась 15 декабря со стычек с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Впоследствии протесты продолжались относительно мирно, при этом правоохранители не дают протестующим возможности установить на Майдане палатки.

В Одессе отменили концерт «Квартала 95» после протеста предпринимателей © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее Доротич в одном из своих видеообращений пригласил президента Владимира Зеленского прийти на Майдан и поговорить с предпринимателями. Он напомнил, что во время предпринимательских протестов в 2010 году президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров приходили к протестующим, тогда были найдены компромиссные решения.

В среду протестующие ФОПы провели марш от Майдана к дворцу культура «Украина», где проходил концерт «Квартала 95» с той целью, чтобы артисты донесли до Зеленского их требования.