Об этом вечером в четверг, 24 декабря, сообщил в видеообращении сооснователь и спикер «SaveФОП» Сергей Доротич.
Он также проинформировал, что не обошлось без ЧП: автобус с участниками акции из Днепра не доехал до Киева, попал в аварию под Полтавой. Коллеги в Полтаве оказали помощь днепрянам с эвакуатором и с расселением.
Что касается акции в Киеве, то, по словам Доротича, предпринимателям предстоит «держать оборону» на Майдане «однозначно до Нового года, возможно, и далее». Координатор акции поблагодарил киевлян за помощь и в очередной раз призвал к мобилизации. Акция проходит мирно, поскольку руководство движения считает силовые способы решения проблем во время войны опасными для страны. По мнению руководителя «SaveФОП», Украина находится в состоянии войны с РФ.
«Мы выбрали для себя этот нелёгкий путь мирного сопротивления», — заявил Доротич, пояснив, что «это лучше, чем силовым способом подвергать… опасности нашу страну».
«Я хочу напомнить, друзья: мы находимся в состоянии войны. В состоянии войны с Российской Федерацией на востоке нашей страны. А раз так, коллеги, мы должны быть максимально осмотрительными и только мирным способом добиваться своих законных прав и интересов», — сказал Доротич.
Такое заявление наводит на мысль, что комментаторы, подозревающие связь движения «SaveФОП» с экс-президентом Петром Порошенко и его командой, возможно, имеют основания для таких подозрений. Наверное, любой здравомыслящий человек понимает, что было бы, если б, не дай Бог, Украина и Россия действительно воевали бы между собой…
Судя по стриму в интернете, людей на площади не очень много. Люди греются в припаркованном неподалёку красном бусике. Доротич рассказал о бытовых проблемах протестующих (одеяла промокли под дождём), сообщил, что бывают и провокации. По его словам, охраняют протестующих полиция и СБУ — «фотографируют нас периодически и регулярно».
Спикер движения предпринимателей призвал киевлян приходить на Майдан и поддерживать акцию. Что до участников из других городов, то им, по его словам, следует составить графики приезда в Киев для участия в протестах.
Он также призвал всех сочувствующих максимально освещать акцию предпринимателей, а тех, кто имеет такую возможность, попросил доносить до иностранных посольств требования ФОПов относительно сохранения упрощённой системы налогообложения, учёта и отчётности и недопущения «выборочных ограничений» во время карантина «неконституционным способом».
Доротич подчеркнул, что присутствие протестующих на Майдане гарантирует недопущение локдауна. «Пока мы тут, я понимаю, что власть будет очень осторожна и не допустит закрытия на локдаун или карантин микробизнеса…» — заверил он.
Ранее спикер протеста ФОПов сообщил изданию «Страна» о том, что протестующим предлагали помощь праворадикальные организации, однако предприниматели сочли, что «это бойня» и избрали мирный путь отстаивания своих прав.
Напомним, акция протеста предпринимателей началась 15 декабря со стычек с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Впоследствии протесты продолжались относительно мирно, при этом правоохранители не дают протестующим возможности установить на Майдане палатки.
Предприниматели требуют отменить решение об обязательном введении кассовых аппаратов для микробизнеса, а также разрешить ФОПам работать во время планируемого в январе 2021 года локдауна.
Ранее Доротич в одном из своих видеообращений пригласил президента Владимира Зеленского прийти на Майдан и поговорить с предпринимателями. Он напомнил, что во время предпринимательских протестов в 2010 году президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров приходили к протестующим, тогда были найдены компромиссные решения.
В среду протестующие ФОПы провели марш от Майдана к дворцу культура «Украина», где проходил концерт «Квартала 95» с той целью, чтобы артисты донесли до Зеленского их требования.