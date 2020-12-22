В эти дни целый ряд скандалов потряс местные советы Украины, которые в разных местах по-разному, но словно по мановению волшебной палочки не смогли сформировать действующие органы

В конце октября на Украине, как известно, состоялись местные выборы, на которых президентская партия «Слуга народа» показала не лучший результат.

Практически нигде у нее нет своего мэра или большинства в советах. В этой ситуации Офису президента и «слугам» на местах пришлось идти на самые замысловатые коалиции, блокируясь с идейными оппонентами от ОПЗЖ до «Евросолидарности», от ультраправой «Свободы» до партий региональных царьков. В ряде регионов «слуги» отчаянно мечутся между фракциями и коалициями, меняя баланс сил и вызывая политический кризис регионального уровня.

Двоевластие и безвластие в Запорожье. Как в области возникли сразу две «народные республики» © 061.ua Виталий Боговин и Виталий Толочек. Оба шли по списку президентской партии «Слуга народа», но оказались по разные стороны баррикад, а до баррикад там доходит в прямом смысле слова — областной совет осаждают и оккупируют люди в камуфляже, пока стороны взаимно обвиняют друг друга в сепаратизме и попытке формирования «Запорожской народной республики».

Тем временем в Херсоне «Слуги народа» объединяются с ОПЗЖ и региональной партией «Нам здесь жить» против «Евросолидарности» Петра Порошенко. В Одессе же они объединяются с «Евросолидарностью» против ОПЗЖ.

В других регионах местные «слуги народа» активно включились в кулуарную борьбу за должности, не брезгуя ни методами, ни имиджем президентской партии. На примере метаний «слуг» в киевском облсовете политолог Кирилл Молчанов показывает, как они добивают рейтинг президента. Сначала депутаты президентской партии согласились поддержать на должность главы облсовета депутата от партии «За будущее» Ярослава Москаленко, но на повторном голосовании демонстративно покинули зал и после длительных кулуарных торгов смогли протолкнуть на эту должность Александра Склярова из «Слуги народа». «Вместо того чтобы работать на конструктив, партия власти давит на своих же депутатов, делая их зелеными кнопочками, а персональную ответственность несет Зеленский и его окружение. Более того, такими действиями «люби друзі» отсекают возможных соратников от Президента и приближают досрочные выборы в парламент, явно невыгодные Зеленскому и Ко», — написал Кирилл Молчанов.

В первую очередь такая непоследовательность объясняется тем, что в основе всех украинских политических партий нет никакой идеологии, а есть сугубо меркантильный интерес. «Нет в нашей стране идейных партий, есть только систематический «развод» граждан. Всех политиков волнуют только три вещи: деньги, деньги и деньги», — резюмирует формирование коалиций в местных советах Telegram-канал «Черный квартал».

Названа вероятная дата выборов мэра Харькова © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Руслан Бортник считает, что мы видим результат торговли партийной франшизой, то есть продажи проходных мест в партийном списке региональным политикам, ни имеющим ничего общего с самой партией. «Региональные элиты на местные выборы покупали франшизы общенациональных политических партий, чтобы использовать их для своего выдвижения или выдвижения группы лиц. Они не исповедовали никакой идеологии. А попав в местный совет, начали объединяться с такими же представителями региональных элит», — утверждает Бортник.

Уже на этапе предвыборной гонки стало ясно, что президентская партия выдвигает кандидатов в регионах без какой-либо идейной системы. В списках «Слуги народа» были и вчерашние сподвижники Петра Порошенко, еще год жестко критиковавшие Владимира Зеленского, и политики «Партии регионов», радикальные националисты и те, кого националисты называют «пророссийскими» политиками. Разношерстная группа, выступающая под брендом партии, держится под зонтиком «Слуги народа», лишь пока ее участникам это выгодно. Однако малейшие конфликты в борьбе за должности и финансовые потоки приводят к тому, что региональная партийная ячейка рассыпается в мгновение ока.

Жажда реванша: Порошенко и «Европейская солидарность» наступают на Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Фактически президентская партия, не имевшая своих кандидатов на местах, превращается в некое подобие банды «зеленых», орудовавших на Украине в период Гражданской войны, в зависимости от конъюнктуры поднимавших флаги то белых, то красных, то националистов. Не имеющая общей идеологической концепции группа людей, объединенная сугубо желанием разграбить товарный поезд, а затем — распадающаяся при дележе награбленного. В наступающем году мы, скорее всего, увидим дальнейшее снижение рейтинга популярности президентской партии и самого президента. Следовательно, процесс «полураспада» президентской партии ускорится. Уже сейчас отдельные «слуги народа» примеряются к новым политическим проектам, которые запускают либо грантовые структуры, либо олигархи общенационального уровня.