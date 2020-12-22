На Украине зарегистрирован случай заболевания коронавирусом нового типа, выявленного в Великобритании. Президент страны Владимир Зеленский, несмотря на сложную ситуацию, по-прежнему отказывается от закупки российской вакцины, предпочитая дождаться поставок западных образцов, но к моменту продажи Киеву они могут частично состоять из «Спутника V»

Неделю назад министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок объявил о выявлении мутации COVID-19, на 70% более заразной. Британцы, несмотря на рекомендации властей воздержаться от поездок, спешат покинуть страну, где закрыты непродовольственные магазины, рестораны, парикмахерские, отменены рождественские мероприятия. На крупных вокзалах и автотрассах собрались толпы людей. Лидер Партии Brexit Найджел Фарадж сравнил происходящее с событиями в Лондоне более 80 лет назад во время начала Второй мировой войны, назвав премьер-министра Бориса Джонсона и правительственных экспертов причиной первой с 1939 года эвакуации из британской столицы. Ситуацию осложняет и приближение Brexit: грузовики стараются успеть доставить товары в Королевство до 1 января, из-за чего в тоннеле под Ла-Маншем образовались многокилометровые пробки, а торговые сети правительство Великобритании попросило сделать запас продуктов и товаров первой необходимости на 6 недель вперед.

Новая разновидность коронавируса требует от людей еще большей осторожности, однако, успокоили представители Всемирной организации здравоохранения, не более опасна с точки зрения смертности или госпитализации и разработанные вакцины будут эффективны против нее. COVID-19 в Украине: больных все больше, а денег и коек нет © пресс-служба президента Украины

«Предыдущие модификации, то, что называется S-белок, — это фактически белок, который кодирует шип коронавируса, — «Спутник» справлялся с ними очень хорошо и качественно. Поэтому предварительный анализ подтверждает, что «Спутник V» будет эффективен и с этой мутацией, и с другими мутациями», — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Тем не менее многие страны, включая Россию, решили приостановить авиасообщение с Великобританией для предотвращения распространения этого штамма, но он уже успел проникнуть на территории ближайших континентальных Нидерландов и Дании, а также на Украину, которая не стала закрывать границы для британских самолетов. Однако попал вирус-мутант на Закарпатье не прямым рейсом с Туманного Альбиона, а от человека, который регулярно ездит на заработки в Чехию, как уточнил врач-инфекционист Виктор Петров в эфире телеканала «Украина 24». Пришествие нового штамма может осложнить и без того непростую эпидемиологическую обстановку на Украине. Общее количество заболевших в стране достигло отметки в 979 506 человек. 22 декабря министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил о росте уровня заболеваемости — выявлено 8 513 новых случаев, а днем ранее таковых было 6 545.

Перчатки, маски, социальная дистанция, периодический карантин стали уже неотъемлемой частью жизни человечества в 2020 году, но по сравнению с первой волной у второй появилось серьезное преимущество — вакцина. И даже не одна. 21 декабря Еврокомиссия ​​​​​​​выдала условное разрешение на первую в ЕС вакцину от COVID-19: это разработка немецкой BioNTech и американской Pfizer. Ее поставки должны начаться 26 декабря, а вакцинация — 27-29 декабря. В Великобритании, которая вышла из ЕС 31 января 2020 года, а окончательно оформит развод с союзом 1 января 2021-го, прививки этой вакциной делают уже 2 недели, ее получили свыше 500 тысяч человек. В США в середине декабря одобрены 2 вакцины: разработка BioNTech и Pfizer, а также разработка американской компании Moderna.

Несколькими днями ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что механизм COVAX Всемирной организации здравоохранения, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), нацеленный на обеспечение быстрого, справедливого и равноправного доступа к вакцине от COVID-19, к которому присоединился Киев, предлагает препараты компаний AstraZeneca (Англия—Швеция), Moderna (США) и Novavax (США), но министерство ведет переговоры и с другими производителями вакцин. 7 декабря в телефонном разговоре с временным поверенным США на Украине Кристиной Квин глава ведомства попросил рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение американских вакцин в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях.

В ответ дипломат заверила, что она и ее команда сделают все возможное, чтобы Украина получила вакцины в кратчайшие сроки, а также пообещала оказать помощь в разработке алгоритма и плана действий по логистике ампул и вакцинации. Однако ждать украинским пациентам американскую вакцину, похоже, придется долго: президент США Дональд Трамп подписал указ, что экспорт вакцины за рубеж начнется только тогда, когда прививки получат американские граждане.

«Я столкнулся с тем, что утрачены позиции Украины в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран. Мы не входим в список стран, которые первыми получают вакцину. Я не знаю, сколько десятилетий потеряно за время независимости, но это есть, и я признаю этот факт. Я с этим борюсь. Мы должны быть, скажем так, акробатами в политике, чтобы умудриться каким-то образом попасть в приоритет стран, должны быть очень гибкими, дипломатическими. Конечно же, любой закон, который блокирует экспорт вакцин, я как президент не могу поддерживать просто потому, что это еще один шаг к тому, что мы можем быть в конце очереди по вакцинации, а значит, больше украинцев погибнет», — признал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской газете The New York Times 16 декабря. Вакцинация и цена суверенитета Украины © CC0, Pixabay

Если учесть, что эпидемиологическая ситуация в стране сложная, коек для больных коронавирусом не хватает, а получить вакцину от Запада раньше лета 2021 года не получится, то логично было бы воспользоваться российским «Спутником V». Тем более Москва открыта к сотрудничеству со всеми желающими и не хранит формулу вакцины под семью замками. Кирилл Дмитриев после встречи с депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком выразил готовность производить вакцину на Украине, в частности на мощностях харьковской фармацевтической компании «Биолек», и та, в свою очередь, подтвердила наличие такой технической возможности. Однако у украинских властей на этот счет иная позиция.

«Вакцину «Спутник» сегодня предлагают в обществе и в информационном пространстве Украины. Объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России, — любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно. Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину, которая не прошла все испытания. У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет 100%-ный положительный эффект. Украина будет бороться за то, чтобы наши партнеры дали нам вакцину, которая подтверждена, — Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Это то, что подтверждено. Мы понимаем, что некоторые из этих компаний имеют заводы по всей Европе и даже в Российской Федерации, насколько мне известно, поэтому здесь вопрос прежде всего в качестве вакцины», — заявил Зеленский. Доктор Вячеслав Передерий о вакцине и ковиде: Всех напугали, что все посдыхают. Ну и что, сдохли? © politrada.com

Стоит отметить, что 100%-ной гарантии не дает ни одна вакцина, не только «Спутник V». Как объяснял Степанов, украинские власти ввели запрет на российский образец, потому что ВОЗ не обнародовала результаты третьего клинического этапа испытаний «Спутника V». За это Россию критиковали и западные страны, но вскоре последовали ее примеру: в Великобритании вакцина компании Pfizer была зарегистрирована до обнародования данных по испытаниям третьей фазы.

Отдельного внимания заслуживает история вокруг исследований AstraZeneca. У англо-шведской компании возникли проблемы при разработке собственной вакцины от коронавируса — эффективность образца, по их собственному признанию, не поднималась выше 60%. Недавно AstraZeneca, у которой есть довольно крупные фармацевтические предприятия на территории России, подписала меморандум о сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций и Центром им. Гамалеи — разработчиком «Спутника V». Ученые приступили к работе над комбинацией двух вакцин с целью увеличения эффективности европейского образца. По словам Дмитриева, в ближайшее время в рамках клинических испытаний в 3 странах СНГ и Ближнего Востока специалисты протестируют вариант комбинированного применения: один укол поставят британской вакциной, а второй — российской, или наоборот. Если результаты будут успешными, то комбинация вакцин может быть зарегистрирована в России, а производство налажено и на территории РФ, и на международных производственных мощностях компании AstraZeneca. «Спутник плюс». Российская вакцина может повторить в Украине судьбу российского газа © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Таким образом, если Украина начнет закупать вакцину у AstraZeneca, то автоматически начнет закупать «Спутник V», ведь один из двух необходимых для вакцинации уколов будут делать именно им. Возможно, после этой новости Киев передумает о сотрудничестве с англо-шведской корпорацией и решит заключить договор, например, с Германией, если она будет выпускать свою вакцину. И тогда Зеленский с гордостью сможет заявить, что дает украинцам всё только наилучшего качества — ведь немецкая медицина славится на весь мир своим высоким уровнем. И все, казалось бы, очень здорово, молодец президент, для людей старается, если бы не одна деталь.

В конце ноября Дмитриев объявил о возможном запуске производства в ФРГ «Спутника V», заявка на одобрение вакцины уже подана в Европейскую медицинскую ассоциацию. Издание Deutsche Welle попыталось узнать, на каком предприятии она будет производиться, но Российский фонд прямых инвестиций на официальный запрос ответил, что пока воздержится от комментариев на этот счет, и тогда журналисты выдвинули собственное предположение.

«Это московская фармацевтическая компания «Р-Фарм». Она, во-первых, входит в пятерку тех российских производителей, с которыми достигнута договоренность о массовом выпуске вакцины «Спутник V» в самой России. Во-вторых, у нее есть дочерняя фирма в Германии: R-Pharm Germany GmbH в баварском городе Иллертиссене. Она была куплена в 2014 году у немецкого подразделения американской корпорации Pfizer (той самой, кстати, которая создала вакцину от коронавируса вместе с компанией BioNTech из Германии)», — говорится в статье.

В любом случае, если власти Украины не примут сейчас никаких решительных мер, то коронавирус заберет немало человеческих жизней, пока подойдет очередь Киева на получение вакцины от западных компаний.