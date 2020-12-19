В среду 16 декабря на аэродроме в Жуковском совершил первый полёт новый турбовинтовой самолёт Ил-114-300.
«Новый самолёт особенно актуален для нашей страны: он не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и благодаря оптимальной вместимости салона может стать базовой машиной для развития региональных перевозок. В 2022 году ОАК планирует завершить сертификацию Ил-114-300, а с 2023 года — начать его серийные поставки», — заявил генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Для Украины этот полёт является по-своему роковым. Новый российский самолёт призван заменить Ан-24 и составит конкуренцию некоторых другим самолётам «Антонова». При этом у российской машины есть колоссальное преимущество перед продукцией украинских авиастроителей.
«Стопроцентный россиянин»
У России большие планы на новый самолёт.
«Всего по программе планируется производство и реализация до 100 ВС типа Ил-114-300 на период до 2030 года для поставки в гражданскую авиацию, государственным заказчикам, на экспорт. С получением сертификата типа в 2022 году будут подготовлены к поставке первые серийные самолёты», — прокомментировал первый полёт Ил-114-300 министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Самолёт полностью изготовлен из российских комплектующих.
Так, в небо его подняли российские двигатели ТВ7-117СТ-01 разработки и производства Объединённой двигателестроительной корпорации.
«В своём классе двигатель ТВ7-117СТ-01 является лучшим по всем параметрам, определяющим экономическую целесообразность выбора силовой установки для самолёта», — сообщила пресс-служба корпорации «Ростех».
То, что самолёт сделан в России, — солидное конкурентное преимущество. Дело в том, что тот же Ан-24, который и заменит Ил-114-300, до сих пор используется в некоторых армиях мира. Среди них — армии Кубы и КНДР — государств, находящихся под санкциями Запада.
Украина — зависимое от США государство, а потому обслуживание и капитальный ремонт «антоновских» самолётов может быть угрозой.
Киев не раз поступал в ущерб собственным интересам только потому, что того требовали американские интересы. Красноречивый пример здесь — история с продажей «Мотор Сич», из-за которой Украина в ближайшем будущем может столкнуться с необходимостью выплатить $3,5 млрд штрафа китайскому инвестору. Предприятие не стали продавать китайцам по настоянию США.
Впрочем, речь не об одной загранице. Больше всего — свыше 40 единиц — Ан-24 эксплуатируется в России гражданскими перевозчиками. Самолёт был незаменим в суровых условиях. Однако рано или поздно всё устаревает.
В 2013 году «Ростех» договорился с канадским производителем Bombardier о строительстве в России завода по выпуску турбовинтового самолёта Q-400. События 2014 года похоронили этот проект. В 2014 году на самарском заводе «Авиакор» остановилось производство и модели Ан-140-100, которая должна была заменить устаревшую «двадцатьчетвёрку». Двигатели для Ан-140-100 производились на Украине, и их поставка в Россию прекратилась по инициативе украинской стороны.
В конечном итоге после совещания у президента России Владимира Путина в 2016 году и решили возродить проект Ил-114. Его доработали, и вот в декабре 2020 года свой первый полёт совершил новый российский турбовинтовой самолёт.
При этом то, что он сделан из российских комплектующих, убережёт от судьбы другого российского самолёта — Sukhoj Superjet 100, поставки которого в Иран в январе 2019 года заблокировали США. Причина проста: свыше 10% деталей российского самолёта были американского происхождения.
Россия получает возможность завоевать рынки в первую очередь развивающихся государств — стран, большинство аэродромов в которых явно не подходит для западных лайнеров, но которые нуждаются в гражданской авиации и неприхотливых машинах.
Однако накануне полёта Ил-114-300 в сфере гражданской авиации произошло ещё более резонансное событие.
Вопреки санкциям
В сентябре 2020 года президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с представителями атомной отрасли вспомнил и об авиации.
«Ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолёт МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла. Ну что это такое?» — возмутился Путин.
Он назвал поведение западных партнёров России «хамством на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил».
По словам Путина, зарубежные партнёры знают, что «мы всё равно всё сделаем», но поступают так, чтобы затормозить появление российского самолёта в продаже.
«А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки», — добавил Путин.
К тому времени, когда Путин произносил эти слова, Росавиация сообщила, что уже зарегистрировала заявку ПАО «Корпорация «Иркут» на сертификацию МС-21 с применением российских композитов. К концу 2021 года планировалось заменить «санкционные» материалы крыла, элементы оперения и центроплана.
Ещё одним «слабым местом» российского самолёта было его «пламенное сердце» — двигатель. Те, кто наслаждался видом полёта МС-21-300 на Международном авиакосмическом салоне 2019 года, — а самолёт там был главной премьерой — видели машину, оснащённую американскими двигателями Pratt & Whitney PW1431G.
И вот во вторник 15 декабря свой первый полёт совершил МС-21-310, оснащённый уже российскими двигателями ПД-14. Его пилотировал экипаж в составе лётчиков-испытателей Василия Севастьянова и Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьёва.
«Полётное задание выполнено полностью. Двигатели получились достойные. В первом полёте они проявили себя отлично», — рассказал после посадки лётчик Севастьянов.
«Великолепно. Как на газовке, как на пробежке, так и в полёте [двигатель] показал себя очень хорошо», — отметил лётчик Воропаев.
ПД-14 — первый турбовентиляторный самолётный двигатель, созданный в России с момента распада СССР.
Примечательно, что работы над МС-21 продолжились, невзирая на глубочайший кризис, который переживает мировая гражданская авиация из-за пандемии COVID-19. Россия работает здесь на перспективу.
Да и пандемия продемонстрировала россиянам, что их страна — прекрасное место для туризма. И новый российский самолёт ещё сильнее свяжет регионы самой большой страны мира.
Признание и успех новый самолёт может получить не только в России.
«Мы восстанавливаем свою линейку гражданской авиации. На этом поприще МС-21 — один из прорывных проектов, выполненный по нашим технологическим картам. Самолёт, как я думаю, выстрелит в настоящее время и будет перспективным проектом, востребованным не только в России, но и в других регионах — СНГ, Китае, Индии, Вьетнаме, Латинской Америке и в африканских государствах», — заявил в комментарии Russia Today заслуженный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов.
Он уверен, что производство и МС-21, и ПД-14 подтянет за собой и другие наукоёмкие отрасли и окажет положительный эффект на развитие науки и промышленности в России.
Другой эксперт — исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев — в комментарии Russia Today предположил, что вопрос импортозамещения комплектующих для МС-21 будет окончательно закрыт в середине 2020-х годов с завершением соответствующих опытно-конструкторских работ.
«Это даст возможность утверждать, что, во-первых, программа МС-21 не имеет санкционных рисков. Во-вторых, российская промышленность способна беспрепятственно производить лайнеры. В итоге перевозчики смогут обновить свой парк, используя самые современные, комфортные, топливоэффективные воздушные суда. События весьма позитивные и весьма многообещающие», — пояснил Пантелеев.
Россия прилагает все усилия, чтобы вернуться в состав ведущих мировых производителей гражданской авиатехники. Тем временем Украина такую славу утрачивает, а украинские авиаконструкторы всё чаще обращают свои взгляды на Россию и Китай — там, где их ждут и готовы предложить им работу над интересными и многообещающими проектами.