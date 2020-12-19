В среду 16 декабря на аэродроме в Жуковском совершил первый полёт новый пассажирский самолёт Ил-114-300. Он призван заменить советский Ан-24, который всё ещё используется в России

В среду 16 декабря на аэродроме в Жуковском совершил первый полёт новый турбовинтовой самолёт Ил-114-300.

«Новый самолёт особенно актуален для нашей страны: он не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и благодаря оптимальной вместимости салона может стать базовой машиной для развития региональных перевозок. В 2022 году ОАК планирует завершить сертификацию Ил-114-300, а с 2023 года — начать его серийные поставки», — заявил генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Мёртвое судостроение, мёртвое авиастроение. В «Южмаше» еле теплится жизнь» — Азаров © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Для Украины этот полёт является по-своему роковым. Новый российский самолёт призван заменить Ан-24 и составит конкуренцию некоторых другим самолётам «Антонова». При этом у российской машины есть колоссальное преимущество перед продукцией украинских авиастроителей.

«Стопроцентный россиянин»

У России большие планы на новый самолёт.

«Всего по программе планируется производство и реализация до 100 ВС типа Ил-114-300 на период до 2030 года для поставки в гражданскую авиацию, государственным заказчикам, на экспорт. С получением сертификата типа в 2022 году будут подготовлены к поставке первые серийные самолёты», — прокомментировал первый полёт Ил-114-300 министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Самолёт полностью изготовлен из российских комплектующих.

Так, в небо его подняли российские двигатели ТВ7-117СТ-01 разработки и производства Объединённой двигателестроительной корпорации.

«В своём классе двигатель ТВ7-117СТ-01 является лучшим по всем параметрам, определяющим экономическую целесообразность выбора силовой установки для самолёта», — сообщила пресс-служба корпорации «Ростех».

То, что самолёт сделан в России, — солидное конкурентное преимущество. Дело в том, что тот же Ан-24, который и заменит Ил-114-300, до сих пор используется в некоторых армиях мира. Среди них — армии Кубы и КНДР — государств, находящихся под санкциями Запада. «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел». Удалось ли «Антонову» избавиться от «наследственной зависимости» России © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Украина — зависимое от США государство, а потому обслуживание и капитальный ремонт «антоновских» самолётов может быть угрозой.

Киев не раз поступал в ущерб собственным интересам только потому, что того требовали американские интересы. Красноречивый пример здесь — история с продажей «Мотор Сич», из-за которой Украина в ближайшем будущем может столкнуться с необходимостью выплатить $3,5 млрд штрафа китайскому инвестору. Предприятие не стали продавать китайцам по настоянию США.

Впрочем, речь не об одной загранице. Больше всего — свыше 40 единиц — Ан-24 эксплуатируется в России гражданскими перевозчиками. Самолёт был незаменим в суровых условиях. Однако рано или поздно всё устаревает.

В 2013 году «Ростех» договорился с канадским производителем Bombardier о строительстве в России завода по выпуску турбовинтового самолёта Q-400. События 2014 года похоронили этот проект. В 2014 году на самарском заводе «Авиакор» остановилось производство и модели Ан-140-100, которая должна была заменить устаревшую «двадцатьчетвёрку». Двигатели для Ан-140-100 производились на Украине, и их поставка в Россию прекратилась по инициативе украинской стороны.

В конечном итоге после совещания у президента России Владимира Путина в 2016 году и решили возродить проект Ил-114. Его доработали, и вот в декабре 2020 года свой первый полёт совершил новый российский турбовинтовой самолёт. В «Антонове» сменился третий директор за полгода © Эмма Солдатова / delo.ua | Эмма Солдатова / delo.ua | Перейти в фотобанк

При этом то, что он сделан из российских комплектующих, убережёт от судьбы другого российского самолёта — Sukhoj Superjet 100, поставки которого в Иран в январе 2019 года заблокировали США. Причина проста: свыше 10% деталей российского самолёта были американского происхождения.

Россия получает возможность завоевать рынки в первую очередь развивающихся государств — стран, большинство аэродромов в которых явно не подходит для западных лайнеров, но которые нуждаются в гражданской авиации и неприхотливых машинах.

Однако накануне полёта Ил-114-300 в сфере гражданской авиации произошло ещё более резонансное событие.

Вопреки санкциям

В сентябре 2020 года президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с представителями атомной отрасли вспомнил и об авиации.

«Ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолёт МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла. Ну что это такое?» — возмутился Путин.

Он назвал поведение западных партнёров России «хамством на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил». «Кандалы на теле»: почему «Антонов» взбунтовался против «Укроборонпрома» © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

По словам Путина, зарубежные партнёры знают, что «мы всё равно всё сделаем», но поступают так, чтобы затормозить появление российского самолёта в продаже.

«А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки», — добавил Путин.

К тому времени, когда Путин произносил эти слова, Росавиация сообщила, что уже зарегистрировала заявку ПАО «Корпорация «Иркут» на сертификацию МС-21 с применением российских композитов. К концу 2021 года планировалось заменить «санкционные» материалы крыла, элементы оперения и центроплана.

Ещё одним «слабым местом» российского самолёта было его «пламенное сердце» — двигатель. Те, кто наслаждался видом полёта МС-21-300 на Международном авиакосмическом салоне 2019 года, — а самолёт там был главной премьерой — видели машину, оснащённую американскими двигателями Pratt & Whitney PW1431G.

И вот во вторник 15 декабря свой первый полёт совершил МС-21-310, оснащённый уже российскими двигателями ПД-14. Его пилотировал экипаж в составе лётчиков-испытателей Василия Севастьянова и Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьёва.

«Полётное задание выполнено полностью. Двигатели получились достойные. В первом полёте они проявили себя отлично», — рассказал после посадки лётчик Севастьянов.

«Великолепно. Как на газовке, как на пробежке, так и в полёте [двигатель] показал себя очень хорошо», — отметил лётчик Воропаев.

ПД-14 — первый турбовентиляторный самолётный двигатель, созданный в России с момента распада СССР.

Примечательно, что работы над МС-21 продолжились, невзирая на глубочайший кризис, который переживает мировая гражданская авиация из-за пандемии COVID-19. Россия работает здесь на перспективу.

Да и пандемия продемонстрировала россиянам, что их страна — прекрасное место для туризма. И новый российский самолёт ещё сильнее свяжет регионы самой большой страны мира.

Признание и успех новый самолёт может получить не только в России.

«Мы восстанавливаем свою линейку гражданской авиации. На этом поприще МС-21 — один из прорывных проектов, выполненный по нашим технологическим картам. Самолёт, как я думаю, выстрелит в настоящее время и будет перспективным проектом, востребованным не только в России, но и в других регионах — СНГ, Китае, Индии, Вьетнаме, Латинской Америке и в африканских государствах», — заявил в комментарии Russia Today заслуженный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов.

Он уверен, что производство и МС-21, и ПД-14 подтянет за собой и другие наукоёмкие отрасли и окажет положительный эффект на развитие науки и промышленности в России. Высотки вместо «Антонова». Дубинский рассказал, что власти планируют сделать с легендарным предприятием © Эмма Солдатова / delo.ua | Эмма Солдатова / delo.ua | Перейти в фотобанк

Другой эксперт — исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев — в комментарии Russia Today предположил, что вопрос импортозамещения комплектующих для МС-21 будет окончательно закрыт в середине 2020-х годов с завершением соответствующих опытно-конструкторских работ.

«Это даст возможность утверждать, что, во-первых, программа МС-21 не имеет санкционных рисков. Во-вторых, российская промышленность способна беспрепятственно производить лайнеры. В итоге перевозчики смогут обновить свой парк, используя самые современные, комфортные, топливоэффективные воздушные суда. События весьма позитивные и весьма многообещающие», — пояснил Пантелеев.

Россия прилагает все усилия, чтобы вернуться в состав ведущих мировых производителей гражданской авиатехники. Тем временем Украина такую славу утрачивает, а украинские авиаконструкторы всё чаще обращают свои взгляды на Россию и Китай — там, где их ждут и готовы предложить им работу над интересными и многообещающими проектами.