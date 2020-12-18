В четверг, 17 декабря, Верховная Рада с трудом утвердила кандидатуру министра образования и науки (МОН). При минимальном требуемом количестве депутатских голосов (226) им стал Сергей Шкарлет, с июня занимавший должность и.о. министра образования

Шкарлета поддержали часть «Слуг народа» (171), ОПЗЖ (20), «Доверие» (16), «За будущее» (12), и 7 внефракционных депутатов. Против его назначения выступали «Голос», «Евросолидарность» и отдельные «Слуги народа».

Вокруг его кандидатуры долго шли баталии и прения, хотя ее лоббировал лично президент Зеленский. Голосование наглядно показало также линию раскола в президентской фракции между людьми президента и ставленниками грантовых структур. В июне из-за активного противодействия последних Шкарлета смогли назначить лишь и.о. министра. Параллельно под Верховной Радой проходил митинг преподавателей в поддержку министра.

Накануне голосования в парламенте его кандидатуру не поддержал профильный комитет. Против него выступила и «кузница кадров» Майдана, Киево-Могилянская академия, опубликовав призыв не голосовать за Шкарлета. Внешнее управление: Евросоюз запрещает Украине реформировать Министерство образования © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Мы разделяем обеспокоенность украинского научного сообщества и профильного комитета ВРУ, которые не поддержали кандидатуру Шкарлета. Мы считаем, что министром образования и науки должен быть только человек с безупречной академической репутацией и патриотической гражданской позицией. Сообщество университета призывает депутатов Рады не голосовать за кандидата Шкарлета», — говорится в открытом обращении «Могилянки».

Против него выступили также западные фонды и грантовые организации. В парламенте активнее всего ему противодействовала фракция партии «Голос». Нардепы от «Голоса» криками «Ганьба» («Позор») долго не давали Сергею Шкарлету принести присягу министра образования. Однако шире всех открывал рот в крике возмущенный экс-глава Института нацпамяти, депутат «Евросолидарности» Владимир Вятрович, чуть ранее обвинявший Шкарлета в «дружбе с Януковичем».

Причиной такой неприязни противники министра называли поддержку Шкарлетом экс-президента Виктора Януковича, его членство в «Партии регионов» и противодействие Майдану в 2014 году. Правда, в 2015-м Шкарлет уже баллотировался в областной совет по списку «Блока Петра Порошенко», но не прошел. Бывшая министр образования Анна Новосад подвергла Шкарлета критике за то, что он, дескать, не разделяет ценностей Майдана.

В октябре ряд парламентариев Евросоюза подвергли Шкарлета резкой критике за «попытки разрушить реформы системы образования». Все дело в том, что Министерство образования представило проект решения об изменении структуры министерства, предусматривающий ликвидацию директоратов, образованных после Майдана в рамках реформы госслужбы, финансирование которых обеспечивал ЕС. Проект МОН тогда был отклонен правительственными структурами как противоречащий международным обязательствам Украины, но об этой инициативе стало известно западным донорам. Представительство ЕС обратилось с письмом к Сергею Шкарлету, напомнив о помощи со стороны ЕС в сумме 200 миллионов евро. В ЕС подчеркнули, что это финансирование опирается на реформу госслужбы, которую ставят под вопрос действия Шкарлета. На основании этого ЕС посчитал важным сохранение шести директоратов МОН с высокооплачиваемыми сотрудниками, образованных в рамках продвигаемой ЕС реформы.

В ноябре экс-министр образования Анна Новосад вновь обвинила Шкарлета в попытке «откатить» реформу образования, из-за чего, по ее словам, уволилось немало специалистов, проводивших эту реформу в 2017-2019 гг.

Бывший «узник Кремля» Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, увидел в назначении Шкарлета целую тенденцию по выдавливанию «проевропейских» активистов. «Власть целенаправленно вытесняет из своих рядов людей, которые настроены проевропейски и готовы проводить реформы, заменяя их на бывших «регионалов» с пророссийскими взглядами», — писал Сенцов.

Беспокойство националистов и «соросят» обусловлено тем, что не только они могут потерять хлебные должности, но может сократиться и финансирование программ Министерства образования, за счет которых существуют украинские ультраправые организации. В прошлом году даже пресловутое британское агентство Bellingcat, которое никак не заподозришь в пророссийскости, опубликовало результаты своего расследования, показавшего, что Министерство образования Украины при прежнем руководстве в рамках национально-патриотического воспитания выделяло немалые средства откровенно неонацистским группировкам, включая С-14 и «Нацкорпус». Министерство образования предлагает школьникам изучать безвиз, чирлидинг и труды Джобса © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

В поддержку назначения Сергея Шкарлета полноценным министром образования выступили профильные организации: объединения коллективов вузов, профессионально-технических заведений, а также ректоры. Они обратились к Зеленскому с письмом, в котором подчеркивали его профессиональные качества, необходимые для этой должности.

В его защиту выступил на днях также политолог и преподаватель Киевского политехнического института Алексей Якубин. «Один из самых молодых руководителей ведомства, он находит общий язык и с молодой генерацией преподавателей и с опытными педагогами, старается реформировать отрасль в соответствии с пожеланиями профессионалов, а не всяких лобби грантовых активистов. Президент проигнорировал мнение националистов и всяких активистов, которые негодовали против "регионального кадра", которых очень волновало, что Шкарлет успешно работал при всех министрах и ставил профессию, по Максу Веберу, выше политической принадлежности», — написал Якубин. Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин

Одной из причин поддержки со стороны ректоратов украинских вузов является стратегия, которую ранее отстаивал Шкарлет, по предоставлению образовательным учреждениям большей автономии при приеме студентов и определении программы обучения. Данную концепцию в штыки воспринимали националисты, подозревая в ней угрозу националистической унификации системы образования. Тем не менее не стоит ожидать от Шкарлета резких движений и попыток смены курса министерства по воспитанию из юных украинцев националистов. «Что касается политики министерства, думаю, что не стоит ожидать какого-то отката в таких болезненных вопросах, как язык обучения или переписывание истории. Хотя она может стать более уравновешенной и еще более зависимой от Банковой», — комментировал назначение Шкарлета политолог Руслан Бортник.

Настойчивость президента Зеленского в этом вопросе обусловлена стремлением иметь во главе министерства лояльного чиновника и не более того. Тем не менее любая инициатива министра образования будет под лупой рассматриваться националистами и европейскими грантовыми структурами, для которых украинская сфера культуры и образования крайне важна в долгосрочной перспективе для взращивания националистических и антироссийских кадров.