https://ukraina.ru/20240917/1057476599.html

Войны можно было избежать. Украинские и российские эксперты считают, что Украины теперь не будет

Войны можно было избежать. Украинские и российские эксперты считают, что Украины теперь не будет - 17.09.2024 Украина.ру

Войны можно было избежать. Украинские и российские эксперты считают, что Украины теперь не будет

В украинском экспертном и политическом сообществе — преимущественно в той его части, что оказалась за пределами страны — обсуждают, в частности, вопрос, можно ли было избежать горячей фазы украинского конфликта, избежать СВО.

2024-09-17T06:10

2024-09-17T06:10

2024-09-17T06:10

эксклюзив

сво

всу

россия

курская область

вторжение

виктор медведчук

владимир зеленский

украина

запад

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Председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук полагает, что во всем виноват Зеленский. По его мнению, высказанному в интервью EADaily, реальная возможность свести на нет второй Майдан демократическим путем (как свели и первый) появилась в 2020 году, когда ОПЗЖ возглавила все политические рейтинги, выиграла местные выборы."Но Зеленский развернул против оппозиции незаконные репрессии, чего от него мало кто ожидал. Лишь потом украинцы поняли, как они в нем ошибались", - сказал Медведчук. По его словам, "если бы не преступные действия Зеленского и его своры", то никакой войны бы не было.Отвечая на вопрос, почему не предотвратила войну пророссийская оппозиция на Украине, политик отметил, что далеко не вся оппозиция была действительно пророссийской, многие лишь использовали пророссийские лозунги, видя, что это приносит политические выгоды."Когда эти лозунги стали опасными для тех, кто их провозглашал, то от них быстро отказывались и перекрашивались. Политики с низкой социальной ответственностью есть в любом политическом спектре, пророссийские партии, к сожалению, не исключение", - констатировал Медведчук.Война-то идет гражданская, считает известный российский публицист Андрей Фефелов. Он поясняет: украинцы — это фактически мы сами, "мы видим в зеркале себя"."СВО можно было бы избежать лишь в том случае, если бы Россия развалилась на части в 90-х годах. Тогда никакого СВО бы не было", - сказал публицист в интервью Маше Чуприне. По его словам, уже после 2014 года "вооруженный конфликт был запрограммирован, не было никаких вариантов… просто он отодвигался по ряду причин".Публицист отметил, что и до 2014-го года конфликт тоже был запрограммирован, просто не совсем были понятны его формы, но к нему вела идея Запада оторвать Украину от России, сделать из нее форпост, фронтир западной цивилизации.Сколько продлится конфликт и чем закончится? Фефелов о сроках говорить не стал, но подчеркнул, что "Россия не может проиграть в этой схватке", а проигрыша не будет, если новая граница "будет включать в себя такие города как Одесса, Харьков, Николаев".Что касается границ, то публицист предостерег молодежь, воспитанную в духе глобализма — мол, будем по миру свободно передвигаться с ноутбуком… Это теперь вряд ли. Границы будут закрыты, такая эпоха наступает, сказал он. По словам Фефелова, будет граница между мирами, и если она пройдет между Украиной и Россией, то отношения между украинцами и русскими не наладятся скоро. А если границы тут не будет, то "эти отношения наладятся мгновенно".В свою очередь, Медведчук, отвечая на вопрос, видит ли он будущее Украины как самостоятельного государства, сказал, что — нет. По его словам, "самостоятельной Украины уже давно не существует ни политически, ни экономически, ни юридически".Он пояснил, что сейчас "страной управляет нелегитимный президент, который узурпировал власть, став диктатором". Без финансирования со стороны Запада Украина в нынешнем виде существовать просто не может.Медведчук напомнил, что Зеленский вместо со своими западными хозяевами говорят, что Украина существует для того, чтобы защищать Запад от России. И добавил, что "такое государство не нужно не только гражданам, но и России на своих границах".Таким образом, "Зеленский перечеркнул перспективы украинской государственности в будущем", считает политик.Медведчук после вторжения киевского режима в Курскую область написал в своей статье, что этим Зеленский "окончательно подписал приговор украинской государственности"."До этой вылазки еще можно было как-то выйти на мирные переговоры, и сохранить Украину хоть и с территориальными потерями, но без раздела и поглощения ее другими государствами. Сегодня это невозможно, Украина Зеленского в нынешней политической ситуации не нужна никому из ведущих мировых игроков", - написал политик.По его словам, "в этой ситуации необходимо спасать украинский народ, поскольку политика Зеленского – это уничтожение украинцев в огне войны, в которой ни он, ни его клика погибать не собираются".Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что единственный шанс Зеленского сохранить свою жизнь – явиться с повинной в российские правоохранительные органы. Таким образом он спас бы не только себя, но спас бы и жизни десятков тысяч украинцев.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в статье Ростислава Ищенко "О смысле СВО".

https://ukraina.ru/20240915/1057439702.html

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курская область

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, всу, россия, курская область, вторжение, виктор медведчук, владимир зеленский, украина, запад, опзж