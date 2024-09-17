Агент ГУР пытался подорвать руководителя оборонного предприятия на Урале — ФСБ - 17.09.2024 Украина.ру
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Агент ГУР пытался подорвать руководителя оборонного предприятия на Урале — ФСБ
Агент ГУР пытался подорвать руководителя оборонного предприятия на Урале — ФСБ - 17.09.2024 Украина.ру
Агент ГУР пытался подорвать руководителя оборонного предприятия на Урале — ФСБ
Россиянин (агент Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) и член запрещенной в России украинской националистической террористической организации) по заданию Киева пытался подорвать машину руководителя оборонного предприятия в Свердловской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ
2024-09-17T10:23
2024-09-17T10:23
новости
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киев
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преступления
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Он изготовил самодельное взрывное устройство, предназначавшееся "для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области".На месте происшествия нашли пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое взрывное устройство большой мощности, а также использовавшиеся для поддержания контактов с кураторами из ГУР МОУ и террористической организации средства связи, содержащие переписку, подтверждающую подготовку теракта. При обысках по адресам проживания и в гараже преступника также изъяли инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.Силовики устанавливают людей, оказывавших содействие террористу в осуществлении противоправной деятельности, добавили в ФСБ.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, фсб, министерство обороны украины, киев, взрыв, преступления
Новости, Россия, ФСБ, Министерство обороны Украины, Киев, взрыв, преступления

Агент ГУР пытался подорвать руководителя оборонного предприятия на Урале — ФСБ

10:23 17.09.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Россиянин (агент Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) и член запрещенной в России украинской националистической террористической организации) по заданию Киева пытался подорвать машину руководителя оборонного предприятия в Свердловской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ
Он изготовил самодельное взрывное устройство, предназначавшееся "для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области".
"При задержании в момент закладки СВУ в тайник он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем", - рассказали в службе безопасности.
На месте происшествия нашли пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое взрывное устройство большой мощности, а также использовавшиеся для поддержания контактов с кураторами из ГУР МОУ и террористической организации средства связи, содержащие переписку, подтверждающую подготовку теракта.
При обысках по адресам проживания и в гараже преступника также изъяли инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.
ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Силовики устанавливают людей, оказывавших содействие террористу в осуществлении противоправной деятельности, добавили в ФСБ.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
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