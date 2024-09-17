https://ukraina.ru/20240917/1057494100.html

Агент ГУР пытался подорвать руководителя оборонного предприятия на Урале — ФСБ

Агент ГУР пытался подорвать руководителя оборонного предприятия на Урале — ФСБ - 17.09.2024 Украина.ру

Агент ГУР пытался подорвать руководителя оборонного предприятия на Урале — ФСБ

Россиянин (агент Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) и член запрещенной в России украинской националистической террористической организации) по заданию Киева пытался подорвать машину руководителя оборонного предприятия в Свердловской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ

2024-09-17T10:23

2024-09-17T10:23

2024-09-17T10:23

новости

россия

фсб

министерство обороны украины

киев

взрыв

преступления

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049836433_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7967aa069e13b7d777277bc6fd2778a6.jpg.webp

Он изготовил самодельное взрывное устройство, предназначавшееся "для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области".На месте происшествия нашли пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое взрывное устройство большой мощности, а также использовавшиеся для поддержания контактов с кураторами из ГУР МОУ и террористической организации средства связи, содержащие переписку, подтверждающую подготовку теракта. При обысках по адресам проживания и в гараже преступника также изъяли инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.Силовики устанавливают людей, оказывавших содействие террористу в осуществлении противоправной деятельности, добавили в ФСБ.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, фсб, министерство обороны украины, киев, взрыв, преступления