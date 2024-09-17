https://ukraina.ru/20240917/1057498485.html

Швеция и Финляндия дали разрешение на удары по России: что дальше? Бекман о плане "Барбаросса" 2.0

Швеция и Финляндия дали разрешение на удары по России: что дальше? Бекман о плане "Барбаросса" 2.0 - 17.09.2024 Украина.ру

Швеция и Финляндия дали разрешение на удары по России: что дальше? Бекман о плане "Барбаросса" 2.0

Политолог и общественный деятель из Финляндии Йохан Бекман в эфире Украина.ру прокомментировал заявление бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин, которая Украина.ру, 17.09.2024

2024-09-17T13:17

2024-09-17T13:17

2024-09-17T13:17

финляндия

швеция

россия

йохан бекман

владимир путин

ес

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эскалация

сми

русофобия

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Политолог и общественный деятель из Финляндии Йохан Бекман в эфире Украина.ру прокомментировал заявление бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин, которая сравнила Запад с лягушкой, готовящейся на медленном огне, а также рассказал об опасности шагов Финляндии и Швеции в сторону эскалации конфликта с Россией. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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