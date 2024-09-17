Швеция и Финляндия дали разрешение на удары по России: что дальше? Бекман о плане "Барбаросса" 2.0 - 17.09.2024 Украина.ру
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Швеция и Финляндия дали разрешение на удары по России: что дальше? Бекман о плане "Барбаросса" 2.0
Швеция и Финляндия дали разрешение на удары по России: что дальше? Бекман о плане "Барбаросса" 2.0 - 17.09.2024 Украина.ру
Швеция и Финляндия дали разрешение на удары по России: что дальше? Бекман о плане "Барбаросса" 2.0
Политолог и общественный деятель из Финляндии Йохан Бекман в эфире Украина.ру прокомментировал заявление бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин, которая Украина.ру, 17.09.2024
2024-09-17T13:17
2024-09-17T13:17
финляндия
швеция
россия
йохан бекман
владимир путин
ес
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эскалация
сми
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Политолог и общественный деятель из Финляндии Йохан Бекман в эфире Украина.ру прокомментировал заявление бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин, которая сравнила Запад с лягушкой, готовящейся на медленном огне, а также рассказал об опасности шагов Финляндии и Швеции в сторону эскалации конфликта с Россией. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
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финляндия, швеция, россия, йохан бекман, владимир путин, ес, видео, эскалация, сми, русофобия, сво, выборы, украина, скандинавия, нато, видео
Финляндия, Швеция, Россия, Йохан Бекман, Владимир Путин, ЕС, Видео, эскалация, СМИ, Русофобия, СВО, выборы, Украина, Скандинавия, НАТО

Швеция и Финляндия дали разрешение на удары по России: что дальше? Бекман о плане "Барбаросса" 2.0

13:17 17.09.2024
 
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Политолог и общественный деятель из Финляндии Йохан Бекман в эфире Украина.ру прокомментировал заявление бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин, которая сравнила Запад с лягушкой, готовящейся на медленном огне, а также рассказал об опасности шагов Финляндии и Швеции в сторону эскалации конфликта с Россией.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
 
ФинляндияШвецияРоссияЙохан БекманВладимир ПутинЕСВидеоэскалацияСМИРусофобияСВОвыборыУкраинаСкандинавияНАТО
 
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