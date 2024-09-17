Не доказали, но санкции ввели: аккаунты "России сегодня" и RT в соцсетях Meta* заблокировали
10:41 17.09.2024 (обновлено: 10:51 17.09.2024)
Американская компания Meta* заблокировала в своих соцсетях - Facebook и Instagram - аккаунты RT и медиагруппы "Россия сегодня". Отмечается, что сделано это будет в рамках антироссийских санкций США. Об этом 16 сентября сообщил телеканал NBC News
"После тщательного анализа мы расширили наши шаги против государственных российских СМИ. "Россия сегодня", RT и относящиеся к ним структуры заблокированы в наших приложениях глобально за действия по иностранному вмешательству", - процитировал телеканал сообщение компании.
Две недели назад, 4 сентября, Минфин США объявил о введении санкций в отношении медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik. В Вашингтоне отметили, что помимо ограничений вещания санкции коснутся и лично сотрудников указанных СМИ - для них будут введены визовые ограничения.
Кроме того американские власти объявили о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, которая докажет вмешательство указанных изданий в предстоящие президентские выборы в США.
Более подробно о том, какие претензии есть у США к каналу RT и медиа-холдингу "Россия сегодня" - в статье Захара Виноградова "Спектакль удачно провалился. Как госсекретарь Блинкен и его люди оказались в обществе "кошечек и собак""
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.