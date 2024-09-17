https://ukraina.ru/20240917/1057494401.html

Не доказали, но санкции ввели: аккаунты "России сегодня" и RT в соцсетях Meta* заблокировали

Не доказали, но санкции ввели: аккаунты "России сегодня" и RT в соцсетях Meta* заблокировали - 17.09.2024 Украина.ру

Не доказали, но санкции ввели: аккаунты "России сегодня" и RT в соцсетях Meta* заблокировали

Американская компания Meta* заблокировала в своих соцсетях - Facebook и Instagram - аккаунты RT и медиагруппы "Россия сегодня". Отмечается, что сделано это будет в рамках антироссийских санкций США. Об этом 16 сентября сообщил телеканал NBC News

2024-09-17T10:41

2024-09-17T10:41

2024-09-17T10:51

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Две недели назад, 4 сентября, Минфин США объявил о введении санкций в отношении медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik. В Вашингтоне отметили, что помимо ограничений вещания санкции коснутся и лично сотрудников указанных СМИ - для них будут введены визовые ограничения.Кроме того американские власти объявили о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, которая докажет вмешательство указанных изданий в предстоящие президентские выборы в США.Более подробно о том, какие претензии есть у США к каналу RT и медиа-холдингу "Россия сегодня" - в статье Захара Виноградова "Спектакль удачно провалился. Как госсекретарь Блинкен и его люди оказались в обществе "кошечек и собак""* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, rt, миа "россия сегодня", санкции, facebook, instagram, блокировка