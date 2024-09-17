Суд отпустил мастера маникюра, которая залила зеленкой бюллетени на выборах президента - 17.09.2024 Украина.ру
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Суд отпустил мастера маникюра, которая залила зеленкой бюллетени на выборах президента
Суд отпустил мастера маникюра, которая залила зеленкой бюллетени на выборах президента - 17.09.2024 Украина.ру
Суд отпустил мастера маникюра, которая залила зеленкой бюллетени на выборах президента
Бутырский районный суд Москвы вынес приговор в отношении 20-летней Алины Невмяновой, которая в марте этого года вылила зеленку в урну для голосования на участке на Алтуфьевском шоссе в Москве. Женщину освободили в зале суда
2024-09-17T12:04
2024-09-17T12:04
новости
россия
выборы
президентские выборы
бюллетень
суд
зеленка
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Злодеяние Невмяновой суд оценил в год лишения свободы, однако с учетом времени, которое москвичка провела в СИЗО, ее освободили от отбывания наказания.Кадры с голосованием Невмяновой в марте этого года разлетелись по всем СМИ: на них хорошо видно, что молодая женщина сначала опускает свой бюллетень в урну, а следом выливает туда зеленку. Преступница не пыталась бежать и была очень деликатно задержана на месте.Она заявила полицейским, что вынуждена была пойти на этот шаг, поскольку несколько дней назад украинские спецслужбы развели ее на крупную сумму, и пообещали решить вопрос в обмен на "секретную миссию".Залила урну с бюллетенями зеленкой. В избирательном участке в Москве женщина сначала бросила свой бюллетень в урну, а потом испортила ееВо время мартовских выборов президента сразу на нескольких участках для голосования произошли похожие инциденты. Например, еще одна москвичка, бывший медик, 70-летняя Татьяна П., подожгла кабинку для голосования на участке в районе Марьино.Горевшее помещение покидать она не торопилась, так как пыталась снять полыхающую кабинку на телефон. Когда ее задерживали, пенсионерка сопротивлялась и требовала отдать ей телефон. В кабинете у следователей пенсионерка рассказала ту же самую историю, что 20-летняя Невмянова: развели на деньги, дали "секретное задание".Одной 20, другой 70: что общего у москвичек, пытавшихся сорвать голосованиеВ городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа женщина при помощи бутылки с зажигательной смесью пыталась поджечь урну для голосования, а в Моздоке 27-летняя мастер маникюра попыталась испортить бюллетени, забрызгав их йодом.В Крыму 31-летняя жительница полуострова залила урну для бюллетеней зеленкой, а позже подобный инцидент произошел и в Ялте. 46-летний житель подмосковного Лыткарино облил избирательную урну краской. Все злоумышленники были задержаны.В городе Асбест Свердловской области 18-летняя студентка-кондитер кинула в избирательный участок коктейль Молотова. Позже выяснилось, что девушку завербовали украинские кураторы, пообещавшие ей за это действие 150 тысяч рублей. Однако в результате перевели всего 2,5 тысячи, потребовав поджечь еще один участок за полный "гонорар". Будущий кондитер отказалась и пошла домой, где ее в итоге и задержали.Кураторы обещали 150 тысяч: студентка-кондитер подожгла школу в Свердловской областиВ Екатеринбурге задержали местную жительницу, которая также пыталась испортить бюллетени зеленкой. При установлении личности выяснилось, что 50-летняя диверсантка - доктор химических наук, доцент Уральского федерального университета Эмилия Носова.Мотивация доктора наук оказалась такой же, как и других диверсантов, уже совершивших подобные поступки на избирательных участках."По указанию неустановленных лиц перевела им 15 миллионов рублей. Вчера ей сказали, чтобы вернуть деньги, необходимо прийти на избирательный участок в гимназии и залить зеленкой КОИБ", - пояснили в пресс-службе свердловского избиркома.Оказалась доцентом с кристальной репутацией: что известно о диверсантах, пытавшихся сорвать голосованиеНе все россияне так себя ведут. Жители Курской области, наоборот, показали стойкость характера и уверенность в победе над нацизмом. Об одной из таких историй читайте в материале Анастасии Градинаровой История тихого подвига: пожарный в Курской области спас более 100 мирных жителей от обстрелов ВСУ.
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новости, россия, выборы, президентские выборы, бюллетень, суд, зеленка
Новости, Россия, выборы, президентские выборы, бюллетень, Суд, зеленка

Суд отпустил мастера маникюра, которая залила зеленкой бюллетени на выборах президента

12:04 17.09.2024
 
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Бутырский районный суд Москвы вынес приговор в отношении 20-летней Алины Невмяновой, которая в марте этого года вылила зеленку в урну для голосования на участке на Алтуфьевском шоссе в Москве. Женщину освободили в зале суда
Злодеяние Невмяновой суд оценил в год лишения свободы, однако с учетом времени, которое москвичка провела в СИЗО, ее освободили от отбывания наказания.

"Суд признал виновной Невмянову по ч. 2 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), и назначил ей наказание в виде 1 года колонии-поселения. Суд зачёл в срок наказания время, проведённое Невмяновой в СИЗО, из расчёта один день в СИЗО за два дня в колонии-поселении. С учётом этого обстоятельства Невмянова была освобождения в зале суда", - сообщили в пресс-службе суда.

Кадры с голосованием Невмяновой в марте этого года разлетелись по всем СМИ: на них хорошо видно, что молодая женщина сначала опускает свой бюллетень в урну, а следом выливает туда зеленку. Преступница не пыталась бежать и была очень деликатно задержана на месте.
Она заявила полицейским, что вынуждена была пойти на этот шаг, поскольку несколько дней назад украинские спецслужбы развели ее на крупную сумму, и пообещали решить вопрос в обмен на "секретную миссию".
Залила урну с бюллетенями зеленкой. В избирательном участке в Москве женщина сначала бросила свой бюллетень в урну, а потом испортила ее
Во время мартовских выборов президента сразу на нескольких участках для голосования произошли похожие инциденты. Например, еще одна москвичка, бывший медик, 70-летняя Татьяна П., подожгла кабинку для голосования на участке в районе Марьино.
Горевшее помещение покидать она не торопилась, так как пыталась снять полыхающую кабинку на телефон. Когда ее задерживали, пенсионерка сопротивлялась и требовала отдать ей телефон. В кабинете у следователей пенсионерка рассказала ту же самую историю, что 20-летняя Невмянова: развели на деньги, дали "секретное задание".
Одной 20, другой 70: что общего у москвичек, пытавшихся сорвать голосование
В городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа женщина при помощи бутылки с зажигательной смесью пыталась поджечь урну для голосования, а в Моздоке 27-летняя мастер маникюра попыталась испортить бюллетени, забрызгав их йодом.
В Крыму 31-летняя жительница полуострова залила урну для бюллетеней зеленкой, а позже подобный инцидент произошел и в Ялте. 46-летний житель подмосковного Лыткарино облил избирательную урну краской. Все злоумышленники были задержаны.
В городе Асбест Свердловской области 18-летняя студентка-кондитер кинула в избирательный участок коктейль Молотова. Позже выяснилось, что девушку завербовали украинские кураторы, пообещавшие ей за это действие 150 тысяч рублей. Однако в результате перевели всего 2,5 тысячи, потребовав поджечь еще один участок за полный "гонорар". Будущий кондитер отказалась и пошла домой, где ее в итоге и задержали.
Кураторы обещали 150 тысяч: студентка-кондитер подожгла школу в Свердловской области
В Екатеринбурге задержали местную жительницу, которая также пыталась испортить бюллетени зеленкой. При установлении личности выяснилось, что 50-летняя диверсантка - доктор химических наук, доцент Уральского федерального университета Эмилия Носова.
Мотивация доктора наук оказалась такой же, как и других диверсантов, уже совершивших подобные поступки на избирательных участках.
"По указанию неустановленных лиц перевела им 15 миллионов рублей. Вчера ей сказали, чтобы вернуть деньги, необходимо прийти на избирательный участок в гимназии и залить зеленкой КОИБ", - пояснили в пресс-службе свердловского избиркома.
Оказалась доцентом с кристальной репутацией: что известно о диверсантах, пытавшихся сорвать голосование
Не все россияне так себя ведут. Жители Курской области, наоборот, показали стойкость характера и уверенность в победе над нацизмом. Об одной из таких историй читайте в материале Анастасии Градинаровой История тихого подвига: пожарный в Курской области спас более 100 мирных жителей от обстрелов ВСУ.
 
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