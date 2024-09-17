В США у России есть мощный союзник, и он вооружён: Михайлов рассказал, кто оттуда сможет нам помочь - 17.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240917/1057494530.html
В США у России есть мощный союзник, и он вооружён: Михайлов рассказал, кто оттуда сможет нам помочь
В США у России есть мощный союзник, и он вооружён: Михайлов рассказал, кто оттуда сможет нам помочь - 17.09.2024 Украина.ру
В США у России есть мощный союзник, и он вооружён: Михайлов рассказал, кто оттуда сможет нам помочь
Политический аналитик, главный редактор общественно-политического издания "Ракурс" Игорь Михайлов в студии Украина.ру объяснил, какой президент США лучше для... Украина.ру, 17.09.2024
2024-09-17T10:21
2024-09-17T10:21
видео
сша
россия
запад
александр михайлов
камала харрис
дональд трамп
нато
президент сша
армия сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/11/1057494259_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_abbd18f7f9c2c966adecfe700b670e76.jpg
Политический аналитик, главный редактор общественно-политического издания "Ракурс" Игорь Михайлов в студии Украина.ру объяснил, какой президент США лучше для России, почему Запад легкомысленно относится к перспективе ядерной войны и напомнил о том, чем США обязаны России. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. 00:31 – О дебатах Камалы Харрис и Дональда Трампа: кто на них победил и каковы будут последствия? 05:21 – Что Камала Харрис сделает с Украиной? 07:27 – До чего договорились президент США Байден и премьер-министр Великобритании Стармер? 12:26 – Почему Запад несерьёзно относится к предупреждениям России? 17:47 – Могут ли США и Россия быть союзниками? 24:59 – Как украинский конфликт влияет на США? 28:01 – Прогноз на будущее: что ждёт США до конца этого года?
сша
россия
запад
украина
афганистан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/11/1057494259_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_631813e1f33b2b60ea85fe4541834d7a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сша, россия, запад, александр михайлов, камала харрис, дональд трамп, нато, президент сша, армия сша, президентские выборы, украина, эксперты, сво, афганистан, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, ядерная война, видео
Видео, США, Россия, Запад, Александр Михайлов, Камала Харрис, Дональд Трамп, НАТО, президент США, Армия США, президентские выборы, Украина, эксперты, СВО, Афганистан, Ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, ядерная война

В США у России есть мощный союзник, и он вооружён: Михайлов рассказал, кто оттуда сможет нам помочь

10:21 17.09.2024
 
Читать в
Политический аналитик, главный редактор общественно-политического издания "Ракурс" Игорь Михайлов в студии Украина.ру объяснил, какой президент США лучше для России, почему Запад легкомысленно относится к перспективе ядерной войны и напомнил о том, чем США обязаны России.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
00:31 – О дебатах Камалы Харрис и Дональда Трампа: кто на них победил и каковы будут последствия?
05:21 – Что Камала Харрис сделает с Украиной?
07:27 – До чего договорились президент США Байден и премьер-министр Великобритании Стармер?
12:26 – Почему Запад несерьёзно относится к предупреждениям России?
17:47 – Могут ли США и Россия быть союзниками?
24:59 – Как украинский конфликт влияет на США?
28:01 – Прогноз на будущее: что ждёт США до конца этого года?
 
ВидеоСШАРоссияЗападАлександр МихайловКамала ХаррисДональд ТрампНАТОпрезидент СШААрмия СШАпрезидентские выборыУкраинаэкспертыСВОАфганистанЯдерное оружиеядерная угрозаядерная безопасностьядерная война
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:23Агент ГУР пытался подорвать руководителя оборонного предприятия на Урале — ФСБ
10:21В США у России есть мощный союзник, и он вооружён: Михайлов рассказал, кто оттуда сможет нам помочь
09:30Посол РФ в Лондоне назвал условие, при котором Зеленскому придется уйти
09:00Новый фронт против РФ, атаки и провалы националистов. Главное на Украине на утро 17 сентября
08:14Как польская военная пропаганда "выигрывала войну" с Третьим рейхом
08:07Главное за ночь 17 сентября
07:30"Дружба, голуби и мопс": есть ли жизнь после ранения?
07:15Хроника энергетической войны: Конфликт Германии и Турции, Канада и Мексика против США, проблемная Ливия
07:15Проблемы с арсеналом. Западные эксперты спорят, сумеют ли они уничтожить наш мир?
07:00Политические заложники в космосе. Как США отправили двух астронавтов и "забыли" их на орбите
06:45Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан
06:30Алексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным
06:15Норин объяснил, почему России нужно набрать 50 тысяч мобилизованных и обогнать "украинскую антилопу"
06:10Войны можно было избежать. Украинские и российские эксперты считают, что Украины теперь не будет
06:00"У противника всё гораздо хуже": эксперт рассказал, когда может начаться вторая волна мобилизация
05:45"Проведут в смягченной форме": Норин объяснил, почему назрела необходимость второй волны мобилизации
05:30"Не успевают восполнить потери": военкор раскрыл, почему ВСУ не хватает артиллеристов и операторов БПЛА
05:15Орлов рассказал, сможет ли Украина совершить массовый пуск БПЛА, чтобы проложить дорогу своим ракетам
05:00"У нас не война, а спецоперация": военкор Линин объяснил, почему армия РФ не бомбит украинские города
04:45"Нужно уничтожать операторов": эксперт объяснил, почему оборона ВСУ проседает там, где мало дроноводов
Лента новостейМолния