https://ukraina.ru/20240917/1057494530.html

В США у России есть мощный союзник, и он вооружён: Михайлов рассказал, кто оттуда сможет нам помочь

В США у России есть мощный союзник, и он вооружён: Михайлов рассказал, кто оттуда сможет нам помочь - 17.09.2024 Украина.ру

В США у России есть мощный союзник, и он вооружён: Михайлов рассказал, кто оттуда сможет нам помочь

Политический аналитик, главный редактор общественно-политического издания "Ракурс" Игорь Михайлов в студии Украина.ру объяснил, какой президент США лучше для... Украина.ру, 17.09.2024

2024-09-17T10:21

2024-09-17T10:21

2024-09-17T10:21

видео

сша

россия

запад

александр михайлов

камала харрис

дональд трамп

нато

президент сша

армия сша

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Политический аналитик, главный редактор общественно-политического издания "Ракурс" Игорь Михайлов в студии Украина.ру объяснил, какой президент США лучше для России, почему Запад легкомысленно относится к перспективе ядерной войны и напомнил о том, чем США обязаны России. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. 00:31 – О дебатах Камалы Харрис и Дональда Трампа: кто на них победил и каковы будут последствия? 05:21 – Что Камала Харрис сделает с Украиной? 07:27 – До чего договорились президент США Байден и премьер-министр Великобритании Стармер? 12:26 – Почему Запад несерьёзно относится к предупреждениям России? 17:47 – Могут ли США и Россия быть союзниками? 24:59 – Как украинский конфликт влияет на США? 28:01 – Прогноз на будущее: что ждёт США до конца этого года?

сша

россия

запад

украина

афганистан

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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